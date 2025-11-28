Новини
ПП: Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения

28 Ноември, 2025 04:06, обновена 28 Ноември, 2025 03:10 578 6

Съдът определи вчера гаранция от 200 000 лева за излизането от ареста на кмета на Варна

ПП: Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани, съобщи във Фейсбук депутатът от ПП Манол Пейков, предаде БНТ.

Съдът определи вчера гаранция от 200 000 лева за излизането от ареста на кмета на Варна.

Във Фейсбук от профила на Благомир Коцев се съобщава, че дарителските кампании, обявени от Филип Буков и Манол Пейков, са събрали над 240 000 лева само за 5 часа, благодарение на над 2500 дарители.

"С други думи, утре сутрин /б.р. петък/ Благо ще се прибере при семейството си", пише Манол Пейков.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Червената шапчица

    1 2 Отговор
    Сергей Викторович: Вие забравихте ли защо започна СВО? Причина за СВО: Денацификация и демилитаризация на Украина и червените линии на НАТО там където бяха 1997 година . Какво не разбраха евролидерите?

    Коментиран от #4

    03:23 28.11.2025

  • 3 Браво, браво!

    2 2 Отговор
    Дарения за милионери които имат имоти вкл. в Морската градина и перат руски пари от години.
    Щял да остане в политиката, удобно място да избяга от правосъсието скрит зад имунитет. Затова напускат българите такава държава. Че и съд който съди някого, задето друг не може да спре да преяжда и бил напълнял, Кокорчо в случая. Самото дъно!

    03:26 28.11.2025

  • 4 Да ти светна

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Червената шапчица":

    Украйна е суверенна държава/ ООН/ и сама решава къде да членува.

    Коментиран от #6

    03:28 28.11.2025

  • 5 Рейчъл Стоянов

    0 1 Отговор
    Благомир Коцев и фамилия не си знаят парите от офшорки, корабни фирми, ресторанти в Морската градина и от … корупционни проценти!
    Пари за „бедния“ Благо събират.
    Няма такива клоуни.

    03:35 28.11.2025

  • 6 Червената шапчица

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Да ти светна":

    Да ти светна - Украйна нито е суверенна, нито е независима държава! Тя не може сама да решава къде да членува.

    03:39 28.11.2025

