ПП: Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения

Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани, съобщи във Фейсбук депутатът от ПП Манол Пейков, предаде БНТ.
Съдът определи вчера гаранция от 200 000 лева за излизането от ареста на кмета на Варна.
Във Фейсбук от профила на Благомир Коцев се съобщава, че дарителските кампании, обявени от Филип Буков и Манол Пейков, са събрали над 240 000 лева само за 5 часа, благодарение на над 2500 дарители.
"С други думи, утре сутрин /б.р. петък/ Благо ще се прибере при семейството си", пише Манол Пейков.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Червената шапчица
Коментиран от #4
03:23 28.11.2025
3 Браво, браво!
Щял да остане в политиката, удобно място да избяга от правосъсието скрит зад имунитет. Затова напускат българите такава държава. Че и съд който съди някого, задето друг не може да спре да преяжда и бил напълнял, Кокорчо в случая. Самото дъно!
03:26 28.11.2025
4 Да ти светна
До коментар #2 от "Червената шапчица":Украйна е суверенна държава/ ООН/ и сама решава къде да членува.
Коментиран от #6
03:28 28.11.2025
5 Рейчъл Стоянов
Пари за „бедния“ Благо събират.
Няма такива клоуни.
03:35 28.11.2025
6 Червената шапчица
До коментар #4 от "Да ти светна":Да ти светна - Украйна нито е суверенна, нито е независима държава! Тя не може сама да решава къде да членува.
03:39 28.11.2025