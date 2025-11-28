ПП: Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения

Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани, съобщи във Фейсбук депутатът от ПП Манол Пейков, предаде БНТ.

Съдът определи вчера гаранция от 200 000 лева за излизането от ареста на кмета на Варна.

Във Фейсбук от профила на Благомир Коцев се съобщава, че дарителските кампании, обявени от Филип Буков и Манол Пейков, са събрали над 240 000 лева само за 5 часа, благодарение на над 2500 дарители.

"С други думи, утре сутрин /б.р. петък/ Благо ще се прибере при семейството си", пише Манол Пейков.