Благомир Коцев: Нямам търпение да съм отново сред вас

Кметът на Варна Благомир Коцев сподели вълнението си от завръщането си на работа след близо 5 месеца в ареста.
Градоначалникът бе освободен от варненския затвор, след като на 27 ноември съдът му постанови мярка за неотклонение „парична гаранция“, а негови привърженици събраха необходимата сума от 200 000 лева.
"В утрешния ден за пръв път от 8 юли ще имам възможността да бъда на работното си място. Ще отида до него сам и пеша в 8:30 сутринта, както винаги съм го правил. Нямам търпение да съм отново сред вас!", написа Коцев във Facebook.
В публикацията си кметът на Варна коментира и насрочените за утре протести срещу Бюджет 2026.
"Такъв ще има и във Варна, а преди минути разбрах, че той ще премине и в шествие до Общината, след като започне официално от 18 часа пред Областна администрация. С радост ще посрещна варненци на стълбите на Община Варна около 19 часа", написа той.
Коцев бе в центъра на съдебен процес, който започна с неговото задържане на 8 юли. Тогава той бе арестуван във връзка с разследване за корупция и участие в организирана престъпна група. След задържането му Софийският градски съд постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Тази първоначална съдебна стъпка беше последвана от серия обжалвания от страна на защитата на кмета, които многократно оспорваха основателността на най-тежката мярка. В рамките на тези обжалвания различни състави на Софийския градски съд и по-късно на Софийския апелативен съд разглеждаха казуса.
През този период имаше пет опита от страна на Коцев да излезе от ареста, но всички тези инстанции, включително Софийският апелативен съд, многократно потвърждаваха, че в качеството си на кмет Коцев може да повлияе на свидетели, ако бъде освободен. По-късно Софийският апелативен съд окончателно потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража“.
На 24 ноември градоначалникът беше преместен от Софийския затвор във Варненския затвор.
