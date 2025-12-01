Новини
Благомир Коцев: Нямам търпение да съм отново сред вас

1 Декември, 2025 08:00 949 30

  • благомир коцев-
  • варна-
  • кмет

На 24 ноември градоначалникът беше преместен от Софийския затвор във Варненския затвор

Благомир Коцев: Нямам търпение да съм отново сред вас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на Варна Благомир Коцев сподели вълнението си от завръщането си на работа след близо 5 месеца в ареста.

Градоначалникът бе освободен от варненския затвор, след като на 27 ноември съдът му постанови мярка за неотклонение „парична гаранция“, а негови привърженици събраха необходимата сума от 200 000 лева.

"В утрешния ден за пръв път от 8 юли ще имам възможността да бъда на работното си място. Ще отида до него сам и пеша в 8:30 сутринта, както винаги съм го правил. Нямам търпение да съм отново сред вас!", написа Коцев във Facebook.

В публикацията си кметът на Варна коментира и насрочените за утре протести срещу Бюджет 2026.

"Такъв ще има и във Варна, а преди минути разбрах, че той ще премине и в шествие до Общината, след като започне официално от 18 часа пред Областна администрация. С радост ще посрещна варненци на стълбите на Община Варна около 19 часа", написа той.

Коцев бе в центъра на съдебен процес, който започна с неговото задържане на 8 юли. Тогава той бе арестуван във връзка с разследване за корупция и участие в организирана престъпна група. След задържането му Софийският градски съд постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Тази първоначална съдебна стъпка беше последвана от серия обжалвания от страна на защитата на кмета, които многократно оспорваха основателността на най-тежката мярка. В рамките на тези обжалвания различни състави на Софийския градски съд и по-късно на Софийския апелативен съд разглеждаха казуса.

През този период имаше пет опита от страна на Коцев да излезе от ареста, но всички тези инстанции, включително Софийският апелативен съд, многократно потвърждаваха, че в качеството си на кмет Коцев може да повлияе на свидетели, ако бъде освободен. По-късно Софийският апелативен съд окончателно потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража“.

На 24 ноември градоначалникът беше преместен от Софийския затвор във Варненския затвор.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    14 11 Отговор
    Това е Дядо Мраз и го пускат, за да може да раздаде подаръците на децата в края на месеца. После пак ще го приберат.

    08:02 01.12.2025

  • 2 От Варна

    20 14 Отговор
    Абе нямаше нужда да бързаш, добре си бяхме и без теб

    Коментиран от #7

    08:06 01.12.2025

  • 3 шам фъстък

    15 5 Отговор
    Да е жив и здрав човекът!

    08:08 01.12.2025

  • 4 Наглост

    25 14 Отговор
    Въпреки че гласувах за него повече няма да го направя. Една от най-богатите фамилии са във Варна, а събраха пари за гаранция от хората

    08:08 01.12.2025

  • 5 Селянин

    14 16 Отговор
    Нямам търпение да ги разцепи от дела и да поизчисти общината от калинки.

    Коментиран от #29

    08:08 01.12.2025

  • 6 муцунка

    12 3 Отговор
    Не е дядо ти Мраз,а е дядоТрясъ.

    08:08 01.12.2025

  • 7 дънкимънки

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "От Варна":

    тимтириминтири да, но варненци не

    08:08 01.12.2025

  • 8 Фен

    15 5 Отговор
    Ами да, лапкането е сладко...

    08:11 01.12.2025

  • 9 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    18 9 Отговор
    Мафиот!
    Като баща си!

    08:11 01.12.2025

  • 10 Майк Алън Патън

    9 4 Отговор
    За съжаление , Бойко и кохортата му от слуги бяха в ареста толкова за малко ! Пък за неговите геройства , гафове и зулуми , вече песни се пеят , снимки се публикуват , легенди се носят , записи излизат , къщи в Барселона се препродават !

    08:19 01.12.2025

  • 11 Шиши и Боко

    10 2 Отговор
    Изрично сме разпоредили протестите да са далече от къщи, за да не чуваме блеенето на овцете

    08:22 01.12.2025

  • 12 От БлагоЕв

    4 2 Отговор
    До БлагоМир
    БлагоДаря
    Има ли почва у нас

    08:23 01.12.2025

  • 13 бай Ставри-Хестия

    9 2 Отговор
    И аз чакам с нетърпение да се върнеш при нас.

    08:33 01.12.2025

  • 14 ..........

    10 2 Отговор
    Разкарай се,корумпе

    08:35 01.12.2025

  • 15 Не благодаря

    9 2 Отговор
    Крадецът Коцев

    Коментиран от #16

    08:35 01.12.2025

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 6 Отговор

    До коментар #15 от "Не благодаря":

    Да , КоцевИ са крадци, но пред БУ и ШИ този е направо ЧАВДАР ЧЕ❗

    08:42 01.12.2025

  • 17 Тц,тц

    6 2 Отговор
    А нашето търпение се изчерпа от такива като теб

    08:44 01.12.2025

  • 18 УнгуТилски ТронгоТап

    4 4 Отговор
    БОЙКОВЩИНА е заляла България и ни дави в своята Простащина. А в добавка сега получаваме и прекомерни дози дебелашка ПЕЕВЩИНА !
    Лека - полека тези две зарази , започнаха да будят хората и да отварят очите им за съпротива !

    08:45 01.12.2025

  • 19 АБВ

    5 2 Отговор
    Гадно курумпе няма да ти се размине затвора

    08:46 01.12.2025

  • 20 Хехе

    5 2 Отговор
    Откровено си кажи защо 5 съдийски състава те оставиха 5 пъти в ареста? Заради черните ти очи или стилната брадичка?

    08:46 01.12.2025

  • 21 У бре

    7 0 Отговор
    Мисля че хората трябва да събират пари за хуманни акции за болни деца,за сираци ,за талантливи,но БЕДНИ младежи! Не знам Коцев кое условие от тези покрива,освен че излъга наивните варненци.

    08:51 01.12.2025

  • 22 Киро Нашенски

    8 0 Отговор
    Срамота! Толкова бързо за болно дете не събирате пари, но за корумпето се задействахте!

    08:52 01.12.2025

  • 23 Хаха

    3 0 Отговор
    Свъи Благо чимионера бедняк!
    Фондация Даная събира 150. 000 евро?
    Филип Буков и Манол Пейков къде сте?
    Или там няма пералня
    Сметката е проста: 200000 разделени на 100 лева днес ще се разлепят на протестиращите !
    Имали украинци призоваващи е социалните мрежи за Майдан?
    Кой ще гарантира че Глишев вс фашистката униформа няма пак да зове за насилие срещу Патриарха и Президента

    08:53 01.12.2025

  • 24 Майора

    7 0 Отговор
    Пореден факт за уж невинният Коцев , когото 5 състава не пуснаха , а и гаранцията от 200 хл лв говори че има престъпление в големи размери! Но от Партията на кеша и пудела с пачките всичко се очаква , особено днес , когато вадят кеша и дават по 80 лв на човек и безплатен обяд за протестиращите!

    08:55 01.12.2025

  • 25 Търпение

    3 0 Отговор
    отново да папкам....

    08:56 01.12.2025

  • 26 Варненец

    3 0 Отговор
    Ам,че Варна е по-зле от Одеса!И Мариопул!

    08:59 01.12.2025

  • 27 Злобара

    4 0 Отговор
    около тоя, смърди. За 4 часа му събират 200к, сериозни финансови кръгове. И онова pеdеrаz4e актьорчето, пари, жени, но колко лошо било в България!!

    09:00 01.12.2025

  • 28 Благо

    2 0 Отговор
    Ам...ам....ам....

    09:03 01.12.2025

  • 29 да не се окаже

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Селянин":

    че калинката е именно той.
    Помисли, ПП ДБ арестуваха ББ, но използваха доказателства и методи, които рухнаха в съда. Резултат - 1 вечер на ББ и компания в ареста.
    С тоя умнокрасив кмет, доказателствата са такива, че не се намери съд в България да го пусне 5 месеца.
    Айде да видим, ако доказателствата дават основание тоя да лежи 5 месеца в ареста, както е по закон, то като дойде съдебното производство, почти е ясно какво ще се случи. Варна ще е града, който ще има честта да влезе в историята с първия затворен заради корупция кмет.
    Вярно е, че на умнокрасивите ще им е гадно да дадат щета, точно в полето на тяхната риторика, но това е. Иначе всички сме наясно, че нито на ГЕРБ, нито на ПП ДБ им е чиста работата, след като и едните и другите седят в скута на Момчето.

    09:11 01.12.2025

  • 30 Кешовица

    0 0 Отговор
    Затворете в пандиза тоя крадец

    09:13 01.12.2025

