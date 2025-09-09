Новини
България »
Проф. Габровски даде информация за състоянието на малкия Мартин

9 Септември, 2025 10:53 828 7

Според проф. д-р Габровски, в България имаме прекалено много болници

Проф. Габровски даде информация за състоянието на малкия Мартин - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Състоянието на малкия Мартин, който беше прегазен от АТВ в Слънчев бряг, е добро, но предстои много работа, заяви проф. д-р Николай Габровски, началник на Клиниката по неврохирургия в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", в предаването "Денят започва" по БНТ.

Той коментира и работата на спешната медицинска помощ по въздух.

"Ние установихме една отлична комуникация. В началото беше малко трудно, имаше чисто логистични проблеми, които обаче са преодолени. Август месец почти на ежедневна база сме комуникирали с тях и сме осигурявали транспорт. Изградена е една много добра организация. Комуникираме с хората, които са на място, те ни предупреждават, решаваме дали случаят е подходящ за транспорт и има ли възможност да бъде транспортиран. Вече се знае кой на коя стъпка какво прави", каза проф. д-р Николай Габровски.

Според проф. д-р Габровски, в България имаме прекалено много болници, където персоналът е разпилян.

"При спешните случаи се оказа, че болниците понякога трябва да изпълняват и социални функции. За съжаление част от пациентите изискват месеци или години за възстановяване, а много често остават и до края на живота си зависими от чужда помощ. Нямаме добре разработени механизми за грижа. Огромният проблем е, че имаме много повече болници, отколкото имаме нужда. Имаме разпиляване в тези болници на персонал".

Проф. д-р Николай Габровски коментира и исканията на младите лекари за по-справедливо заплащане.

"В Европа периодът от 5 до 8 години на специализация е най-тежък. Навсякъде този период трябва да бъде преминат. Аз не смятам, че нашите условия са много по-лоши, отколкото тези на Запад, нито с тези в миналото. Възможно е да бъдат по-добре, но трябва много внимателно да се правят тези промени. Истината е, че болниците в България могат да финансират своите специалисти само на базата какво получаваме като приход от Здравната каса за дейност, която сме извършили. Тоест няма как една по-слабо работеща болница да дава по-високи заплати".


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Говори

    8 0 Отговор
    прав текст , бе ! Състоянието на детенцето е тежко , а ако оживее , последиците ще са необратими !

    10:58 09.09.2025

  • 2 честен ционист

    3 5 Отговор
    Габровски, нямаш персонал. Навснеси от Башкортостан, или изписвай малкия Мартин като свърши пътеката на 11 ден.

    11:00 09.09.2025

  • 3 Освен заглавието нищо не разбрах от

    7 1 Отговор
    Обяснението на професора. Близките не стига че не им връщат убитата дъщеря един месец и може би ги тормозят или изнудват за органите и уж че ако ги дадат ще спасят детето така изглеждат от страни нещата .

    Коментиран от #6

    11:13 09.09.2025

  • 4 ФЕЙК

    1 1 Отговор
    Много съм разтревожен за майката на АТВ-ста! Що станА с жената - инфаркт ли инсулт ли? Все пак съда трябва да вземе тази огромна майчина болка и да намали присъдата на синковеца! А съдът винаги знае кога, кого и СРЕЩУ КОЛКО ДА ОНЕВИНИ!

    11:14 09.09.2025

  • 5 Интервюто

    5 0 Отговор
    Каква връзка има с малкия Мартин не стига че остана без майка ами и го използват за пиар и касичка и медиите и те същите. Бог да му е на помощ на мартинчо и на всички нас защото няма живот в тоя живот. ...

    11:20 09.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тоя що пари

    0 0 Отговор
    Ни смъкна, докато уби братовчед ми?!

    11:40 09.09.2025

Новини по градове:
