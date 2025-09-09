Пожарът в Рила е засегнал 2600 декара

На този етап пожарът на територията на Национален парк „Рила“ е засегнал 2600 декара. Това съобщи за БТА директорът на парка Красимир Андонов.

Той уточни, че вчера в късния следобед е преваляло локално дъжд с градушка. Валежът не е бил много, но по думите му е помогнал значително за спирането на разрастването на пожара през нощта.

Още от вчера започна да се прекарва водна линия от върха в посока югозапад по активния фронт. Днес на терен са колегите от Национален парк „Пирин“, служителите на пожарната и горските служители. Очакваме да се включат и военни. Мисля и се надявам, че днес ще успеем да локализираме пожара, отбеляза още директорът на парка.

Вчера по овладяването на пожара работиха около 70 души – пожарникари, служители от парка, както и колеги от Държавно горско стопанство (ДГС) - Симитли. Директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Благоевград комисар Валентин Василев обясни, че пожарът е на надморска височина между 1700 и 2000 метра. На единия фронт, по който се работи, линията на гасене е над километър, като има осигурена вода, която се доставя от билото на планината.

Преди дни хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили се включи отново в гасенето на пожара.

Пожарът възникна на 28 август в Рила, в района на симитлийското село Долно Осеново.

Военнослужещи от Сухопътните войски участват в потушаването на два големи горски пожара в Рила и Сакар, съобщиха от пресцентъра на МО. Формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия на 3 механизиран батальон от Трето бригадно командване се включи в дейностите по овладяването на големия горски пожар под връх Исмаилица, на територията на Национален парк „Рила“. Групата е в състав от 20 военнослужещи и ръководител старши лейтенант Камен Велков. Военнослужещите се включват за пореден ден в борбата с огъня на територията на Национален парк „Рила“ по искане на областния управител на Благоевград Георги Динев, с разрешение на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

В област Хасково модул от 31-ви батальон в състав от 22-ма военнослужещи участва в гасенето на големия пожар, който гори от вчера в землището на село Лисово, Община Свиленград. Военнослужещите действат по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР.