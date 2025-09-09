Новини
Ивелин Михайлов: Ще подкрепим вота на недоверие

Ивелин Михайлов: Ще подкрепим вота на недоверие

9 Септември, 2025 15:39

Не сме поканени за вносители, разкри още лидерът на "Величие"

Ще подкрепим вота на недоверие, както подкрепяме и протестите по справедливи каузи. Това заяви пред БНР лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов, като подчерта, че не са поканени да се включат във внасянето му от инициаторите на вота от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС.

"Ще гласуваме в зала за вота на недоверие и се надяваме да стане някакво чудо, че да вземе да падне правителството, както стана във Франция".

Михайлов заяви, че срещу партията му им "бухалки":

"В различни медии се отделя толкова много време и място за говорене и писане срещу нас, въпреки че имаме само 10 човека в Народното събрание и сме незначителни, не виждам друга причина да се обръща толкова внимание на нас. Ревизии и запори, което е страхотна репресия, защото една фирма така не може да работи и започва да се самоизяжда".

Той посочи, че тази информация я "изнасят" и в чужбина, "за да се знае какво става в България":

"Опозицията, вместо да използва тази информация, за да събори правителството, те продължават да наслагват тази информация в публичното пространство и то лъжовно".

В предаването "12+3" лидерът на "Величие" коментира и случая в Русе, при който пострада директорът на ОД на МВР Николай Кожухаров, за който излязоха кадри от видеозапис на инцидента:

"Това, което се случва, е не само с този шеф, а и с още много шефове на ОД на МВР в страната, като се назначават хора, които нямат моралните и етични ценности за да заемат тази длъжност. За този шеф трябва да се знае, че 2020 г. е уволнен заради корупция от Полицията, след това е бил 2 години разследващ полицай в към Добрич, без да е ходил нито един ден на работа, след което го назначават за директор на ОД на МВР-Русе. Тези хора са ударили момчетата и после те са отговорили. Той нито се е представил, че е шеф в МВР. Този човек е на позиция, на която би трябвало да има отговорност, а не да има привилегия, с която той да е недосегаем. Ако той не беше в болница, можеше децата да се в болница. След като един човек е физически нападнат, той трябва да може да се защити и законът го позволява".


  • 1 Промяна

    5 9 Отговор
    ТОЗИ МОШЕНИК В ПАРЛАМЕНТА НАЗНАЧЕН ОТ ПОЛИТИЧЕСКОТО РАДЕВО И ПЛОКИЕВО КС ДА РУШИ ДЪРЖАВАТА НИ МОШЕНИК

    15:41 09.09.2025

  • 2 Заговора !

    2 0 Отговор
    Заговора !

    Пак ще Го Хвърли !

    В Кошчето !

    15:42 09.09.2025

  • 3 Малей

    4 4 Отговор
    Колко сте велики ?

    15:45 09.09.2025

  • 4 Вазелин

    2 0 Отговор
    Защото за нищо друго не ставаме !

    15:46 09.09.2025

  • 5 А ГА Ю

    6 3 Отговор
    Жената на лидера на "Веуичие" имала 137 имота.Ръйш?!

    Коментиран от #11

    15:49 09.09.2025

  • 6 танкист

    1 3 Отговор
    Г-н Ивелин Михайлов,не сравнявайте Франция с България,си ву пле! Във Франция нещата в политиката са на съвсем друго ниво от тези в нашата родина. Франция е на светлинни години в развитието си от България.

    Коментиран от #12

    15:53 09.09.2025

  • 7 Хахахаха

    5 4 Отговор
    Естествено. Докато не направите България, руска губерния, няма да се спрете.

    Коментиран от #9

    15:55 09.09.2025

  • 8 горд възрожденец

    1 5 Отговор
    И ДА ПОДКРЕПИТЕ И ДА НЕ ПОДКРЕПИТЕ НЯМА ФАЙДА.ГЕРБ-СДС,БСП-ОЛ,ИТН,И ДПС НОВО НАЧАЛО СА 131 ДЕПУТАТИ 109 ОСТАНАЛИТЕ НЕ МОГАТ ДА БУТНАТ ПРАВИТЕЛСТВОТО.ЗА ТОВА НА 13 СЕПТЕМВРИ ПОДКРЕПЕТЕ ПРОТЕСТИТЕ ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИ,А НЕ 10 ДЕПУТАТА ОТ ДВУЛИЧИЕ ВКАРАНИ ВЪВ ПАРЛАМЕНТА ОТ КС СЕ ПИШЕТЕ ЗА ГОЛЯМАТА РАБОТА И ДА НАПАДАТЕ НАЙ ГОЛЯМАТА САМОСТОЯТЕЛНА ПАРТИЯ ,А НЕ КОАЛИЦИЯ ВЪВ ПАРЛАМЕНТА -ВЪЗРАЖДАНЕ.

    15:58 09.09.2025

  • 9 горд възрожденец

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Хахахаха":

    АМА ТО ПОНЕ 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА ,ЗА ТОВА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИТЕ ПОДЛОГИ СЕ ПАЗЯТ ОТ РЕФЕРЕНДУМИ КАТО ДЯВОЛ ОТ ТАМЯН КАТО РЕФЕРЕНДУМА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ

    Коментиран от #13

    16:02 09.09.2025

  • 10 Чожум,

    4 2 Отговор
    Как мога да стана член на сектата ти ?
    Имам някой лев скътани - мой са си,. но по-би им отивало, ако влезат в джоба ти, както на стотици други... А ???

    16:05 09.09.2025

  • 11 Хаят Хаяши

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "А ГА Ю":

    Метресата на БОЙКО Борисов и менторка Росен Желязков Цветелина Бориславова има 100 ХОТЕЛА на Пампорово и Златни Пясъци
    КАК ли е ги придобила???

    Коментиран от #15

    16:05 09.09.2025

  • 12 АГАТ а Кристи

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "танкист":

    За да сме на "светлинни години" след Франция, тотална заслуга имат "другарите"...
    В края на 30-те години в България са идвали да търсят работа германци...
    Израза "изпаднал германец" е от тогава.
    Който не вярва - Гугъл !

    16:15 09.09.2025

  • 13 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "горд възрожденец":

    Много пъти написах. Пускайте референдума ПОИМЕННО, За и Против ЕС. Ако ЗА спечели, копейките се екстрадират за раша, ако Против спечели, еврофилите се екстрадират за Европа. Пускайте референдума ПОИМЕННО, за да се знае, кой трябва да си заминава след това! Иначе България няма да се оправи.

    Коментиран от #25

    16:17 09.09.2025

  • 14 Ивелине

    2 0 Отговор
    къде са големите разкрития,които щеше да направиш ?

    16:18 09.09.2025

  • 15 Хаяско,

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хаят Хаяши":

    Пропуснал си онзи, на кюшето !
    С него са 101 !!!

    16:19 09.09.2025

  • 16 Ха.

    0 0 Отговор
    И после?
    Ако падне правителството след това ще има безкрайни избори като миналия път

    Коментиран от #21, #24

    16:42 09.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 само питам

    0 0 Отговор
    факти само питам обективна медия ли сте или изпэлнявате нечия поръчки и кои ви плаща

    16:45 09.09.2025

  • 20 само питам

    0 0 Отговор
    факти защо триете истината или ви боли за това и някои ви плаща за да криете истината

    16:48 09.09.2025

  • 21 горд възрожденец

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ха.":

    ДОКАТО ТЕЗИ 65-70 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ НЕ ПОЧНАТ ДА ГЛАСУВАТ

    16:49 09.09.2025

  • 22 само питам

    0 0 Отговор
    факти вие маи обслужвате само шарлатанията

    16:49 09.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 горд възрожденец

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ха.":

    ПО ДОБРЕ БЕЗКРАЙНИ ИЗБОРИ ,ОТКОЛКОТО ШИШИ И БОКО И ТЕХНИТЕ САТЕЛИТИ БСП-ОЛ И ИТН ДА УНИЩОЖАВАТ БЪЛГАРИЯ.

    16:51 09.09.2025

  • 25 горд възрожденец

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    ТЕЗИ 65-70 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ КОИТО СА ОТВРАТЕНИ ОТ ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКАТА КОЧИНА КОЯТО УНИЩОЖИ БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА И НЕ ГЛАСУВА,ОТДЕЛНО ВЪВ БЪЛГАРИЯ ИМА НАД 2 МИЛИОНА ПЕНСИОНЕРИ ИЛИ ЕДНА ТРЕТА ОТ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД И БОЛШИНСТВОТО ОТ ТЯХ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА А ЩОМ ОБИЧАТ РУСИЯ ЗНАЧИ СА ПРОТИВ НАТО И ЕС.

    16:55 09.09.2025

