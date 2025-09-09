Ивелин Михайлов: Ще подкрепим вота на недоверие

Ще подкрепим вота на недоверие, както подкрепяме и протестите по справедливи каузи. Това заяви пред БНР лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов, като подчерта, че не са поканени да се включат във внасянето му от инициаторите на вота от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС.
"Ще гласуваме в зала за вота на недоверие и се надяваме да стане някакво чудо, че да вземе да падне правителството, както стана във Франция".
Михайлов заяви, че срещу партията му им "бухалки":
"В различни медии се отделя толкова много време и място за говорене и писане срещу нас, въпреки че имаме само 10 човека в Народното събрание и сме незначителни, не виждам друга причина да се обръща толкова внимание на нас. Ревизии и запори, което е страхотна репресия, защото една фирма така не може да работи и започва да се самоизяжда".
Той посочи, че тази информация я "изнасят" и в чужбина, "за да се знае какво става в България":
"Опозицията, вместо да използва тази информация, за да събори правителството, те продължават да наслагват тази информация в публичното пространство и то лъжовно".
В предаването "12+3" лидерът на "Величие" коментира и случая в Русе, при който пострада директорът на ОД на МВР Николай Кожухаров, за който излязоха кадри от видеозапис на инцидента:
"Това, което се случва, е не само с този шеф, а и с още много шефове на ОД на МВР в страната, като се назначават хора, които нямат моралните и етични ценности за да заемат тази длъжност. За този шеф трябва да се знае, че 2020 г. е уволнен заради корупция от Полицията, след това е бил 2 години разследващ полицай в към Добрич, без да е ходил нито един ден на работа, след което го назначават за директор на ОД на МВР-Русе. Тези хора са ударили момчетата и после те са отговорили. Той нито се е представил, че е шеф в МВР. Този човек е на позиция, на която би трябвало да има отговорност, а не да има привилегия, с която той да е недосегаем. Ако той не беше в болница, можеше децата да се в болница. След като един човек е физически нападнат, той трябва да може да се защити и законът го позволява".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Промяна
15:41 09.09.2025
2 Заговора !
Пак ще Го Хвърли !
В Кошчето !
15:42 09.09.2025
3 Малей
15:45 09.09.2025
4 Вазелин
15:46 09.09.2025
5 А ГА Ю
Коментиран от #11
15:49 09.09.2025
6 танкист
Коментиран от #12
15:53 09.09.2025
7 Хахахаха
Коментиран от #9
15:55 09.09.2025
8 горд възрожденец
15:58 09.09.2025
9 горд възрожденец
До коментар #7 от "Хахахаха":АМА ТО ПОНЕ 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА ,ЗА ТОВА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИТЕ ПОДЛОГИ СЕ ПАЗЯТ ОТ РЕФЕРЕНДУМИ КАТО ДЯВОЛ ОТ ТАМЯН КАТО РЕФЕРЕНДУМА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ
Коментиран от #13
16:02 09.09.2025
10 Чожум,
Имам някой лев скътани - мой са си,. но по-би им отивало, ако влезат в джоба ти, както на стотици други... А ???
16:05 09.09.2025
11 Хаят Хаяши
До коментар #5 от "А ГА Ю":Метресата на БОЙКО Борисов и менторка Росен Желязков Цветелина Бориславова има 100 ХОТЕЛА на Пампорово и Златни Пясъци
КАК ли е ги придобила???
Коментиран от #15
16:05 09.09.2025
12 АГАТ а Кристи
До коментар #6 от "танкист":За да сме на "светлинни години" след Франция, тотална заслуга имат "другарите"...
В края на 30-те години в България са идвали да търсят работа германци...
Израза "изпаднал германец" е от тогава.
Който не вярва - Гугъл !
16:15 09.09.2025
13 Хахахаха
До коментар #9 от "горд възрожденец":Много пъти написах. Пускайте референдума ПОИМЕННО, За и Против ЕС. Ако ЗА спечели, копейките се екстрадират за раша, ако Против спечели, еврофилите се екстрадират за Европа. Пускайте референдума ПОИМЕННО, за да се знае, кой трябва да си заминава след това! Иначе България няма да се оправи.
Коментиран от #25
16:17 09.09.2025
14 Ивелине
16:18 09.09.2025
15 Хаяско,
До коментар #11 от "Хаят Хаяши":Пропуснал си онзи, на кюшето !
С него са 101 !!!
16:19 09.09.2025
16 Ха.
Ако падне правителството след това ще има безкрайни избори като миналия път
Коментиран от #21, #24
16:42 09.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 само питам
16:45 09.09.2025
20 само питам
16:48 09.09.2025
21 горд възрожденец
До коментар #16 от "Ха.":ДОКАТО ТЕЗИ 65-70 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ НЕ ПОЧНАТ ДА ГЛАСУВАТ
16:49 09.09.2025
22 само питам
16:49 09.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 горд възрожденец
До коментар #16 от "Ха.":ПО ДОБРЕ БЕЗКРАЙНИ ИЗБОРИ ,ОТКОЛКОТО ШИШИ И БОКО И ТЕХНИТЕ САТЕЛИТИ БСП-ОЛ И ИТН ДА УНИЩОЖАВАТ БЪЛГАРИЯ.
16:51 09.09.2025
25 горд възрожденец
До коментар #13 от "Хахахаха":ТЕЗИ 65-70 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ КОИТО СА ОТВРАТЕНИ ОТ ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКАТА КОЧИНА КОЯТО УНИЩОЖИ БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА И НЕ ГЛАСУВА,ОТДЕЛНО ВЪВ БЪЛГАРИЯ ИМА НАД 2 МИЛИОНА ПЕНСИОНЕРИ ИЛИ ЕДНА ТРЕТА ОТ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД И БОЛШИНСТВОТО ОТ ТЯХ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА А ЩОМ ОБИЧАТ РУСИЯ ЗНАЧИ СА ПРОТИВ НАТО И ЕС.
16:55 09.09.2025