Атанас Зафиров: В Китай не съм разговарял с Путин, Лукашенко и Ким Чен-ун

Нормално е партия като БСП да има свое представителство в Китай за едно историческо събитие. БСП винаги е имала отлични отношения с Китай. Не съм първият, няма и да съм последният председател на БСП, който посещава Китай.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров, който коментира противоречивото си посещение в Китай.
"Проведохме разговори за насърчаване на икономическите връзки между двете държави, културен и образователен обмен. България е страна, която трябва да бъде отворена към глобалните икономики. Никой не ме е освобождавал от поста вицепремиер и е нормално да ме представят като такъв. Поканен съм като председател на БСП. Всички, които бяхме част от правителството в делегацията, бяхме в годишен платен отпуск. Аз съм председател на БСП и не мисля, че трябва да уведомявам премиера Росен Желязков за посещенията ми в това качество. Иначе мога да ви заявя, че отношенията ни с премиера са отлични. Не сме разговаряли още, но утре на редовното заседание на Министерски съвет това ще се случи и ако той има въпроси към мен, те ще бъдат изяснени", категоричен бе той.
"Не съм разговарял с Путин, Лукашенко и Ким Чен-ун. Извън разговора ми със Си Цзинпин разговарях с премиера на Киргизстан, премиера на Словакия Фицо, размених няколко думи и с унгарския външен министър. България трябва да бъде прагматична в своята външна политика и мисля, че точно това успях да направя. Най-чуваната дума в Китай беше мир. Няма никакво противоречие в действията на кабинета. България е лоялен член на ЕС и НАТО, но това не трябва да пречи на отношенията ни с останалите държави и особено глобалните икономики", добави Зафиров.
"Още е рано да говорим за президентските избори. Искам само да кажа, че ние ще влезем в тези избори като коалиция, която ги е печелила в последните години. Чувам предложения управляващите да издигнат обща кандидатура, но това не сработи в Румъния. Искам да ви уверя, че българската левица ще излъчи най-добрите и подготвени кандидати", разкри Атанас Зафиров.
1 обективен
Коментиран от #7
19:16 09.09.2025
2 Евгени от Алфапласт
19:17 09.09.2025
3 Те да не
19:17 09.09.2025
4 си дзън
Коментиран от #11
19:18 09.09.2025
5 Един
19:19 09.09.2025
6 БАРНИ ЦЪРВУЛОВ
19:19 09.09.2025
7 Един
До коментар #1 от "обективен":Има колега! Има глупаци, които гласуват за този и себеподобните му продажници!
19:19 09.09.2025
8 А стига де!
19:19 09.09.2025
9 Ганя Путинофила
Така изглежда типичен бг руски еничарин!
19:20 09.09.2025
10 Майна
„Големият геополитически хазарт на Запада навлиза в решаващата си фаза. И все пак, част от Запада, а именно Европа, вече може да се каже, че е загубила. Днес Европа е на практика лишена от независимост във финансите, енергетиката, технологиите и политическия избор; всъщност, от самия суверенитет. Азия е поела всички функции на Запада. Близкият изток се е превърнал в нов финансов център, отвличайки богатите британци от острова им. Производството се е изместило към Китай и Виетнам и се мести все по-навътре в Индия и други страни. Най-големите търговски центрове днес са Шънджън, Сингапур, Хонконг, Дубай и Мумбай. Технологичното лидерство е отишло при китайците и корейците. В тази рамка, след около пет години, Западна Европа няма да бъде никаква, дори като потребителски пазар.“
Този е толкова тъп, че не може да разбере , че губи с това откровение- наистина и за фритьорник не става.
19:20 09.09.2025
11 НЕ СИ СЛАГАИ Л
До коментар #4 от "си дзън":АИКОВЕ СОП О-Л ЧО---СМЕШЕН СИ
19:22 09.09.2025
12 Първо
19:23 09.09.2025
13 Този
19:23 09.09.2025
14 виктория
19:24 09.09.2025
15 Питам само?!
19:25 09.09.2025
16 Мдаа
19:27 09.09.2025
17 ЧЕ КОЙ ЩЕ СИ ГУБИ ВРЕМЕТО
19:29 09.09.2025
18 аТанас
19:29 09.09.2025
19 ФЕЙК
19:30 09.09.2025
20 Учуден
19:30 09.09.2025
21 Асен
19:36 09.09.2025
22 Хе Хе
19:36 09.09.2025
23 Кочо
19:38 09.09.2025
24 Цвете
19:39 09.09.2025
25 Корнелий
19:41 09.09.2025
26 Цвете
19:42 09.09.2025
27 Един път
19:45 09.09.2025
28 Цончо
19:46 09.09.2025
29 Атанасе
Коментиран от #30, #36
19:49 09.09.2025
30 И да не се
До коментар #29 от "Атанасе":Връща
19:52 09.09.2025
31 зафирката
19:54 09.09.2025
32 В ОБЯСНИТЕЛЕН РЕЖИМ
19:54 09.09.2025
33 пешо
19:55 09.09.2025
34 Тоя е позор за БКП
19:55 09.09.2025
35 Точен
19:55 09.09.2025
36 НАГОДИНА
До коментар #29 от "Атанасе":ЩЕ Е ИЛИ ПРИ ГРАБливите ИЛИ У СВИ НАРНИКА
19:56 09.09.2025
37 Перо
19:58 09.09.2025
38 СОЦИАЛИСТ
20:02 09.09.2025
40 ЛЪЖЕ, НАГЛО И
20:05 09.09.2025
41 защо
20:06 09.09.2025
42 Мътнев
20:07 09.09.2025
43 Деций
Коментиран от #45
20:08 09.09.2025
44 Гост
20:14 09.09.2025
45 Файърфлай
До коментар #43 от "Деций":Абсолютно точно.Не ти не си разговарял с тях,а те изобщо не знаят кой си и чий го дириш там.А на мен ми прилича на случая "Стойчо Мушанов в Кайро 1944 г."
20:15 09.09.2025