Атанас Зафиров: В Китай не съм разговарял с Путин, Лукашенко и Ким Чен-ун

Нормално е партия като БСП да има свое представителство в Китай за едно историческо събитие. БСП винаги е имала отлични отношения с Китай. Не съм първият, няма и да съм последният председател на БСП, който посещава Китай.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров, който коментира противоречивото си посещение в Китай.

"Проведохме разговори за насърчаване на икономическите връзки между двете държави, културен и образователен обмен. България е страна, която трябва да бъде отворена към глобалните икономики. Никой не ме е освобождавал от поста вицепремиер и е нормално да ме представят като такъв. Поканен съм като председател на БСП. Всички, които бяхме част от правителството в делегацията, бяхме в годишен платен отпуск. Аз съм председател на БСП и не мисля, че трябва да уведомявам премиера Росен Желязков за посещенията ми в това качество. Иначе мога да ви заявя, че отношенията ни с премиера са отлични. Не сме разговаряли още, но утре на редовното заседание на Министерски съвет това ще се случи и ако той има въпроси към мен, те ще бъдат изяснени", категоричен бе той.

"Не съм разговарял с Путин, Лукашенко и Ким Чен-ун. Извън разговора ми със Си Цзинпин разговарях с премиера на Киргизстан, премиера на Словакия Фицо, размених няколко думи и с унгарския външен министър. България трябва да бъде прагматична в своята външна политика и мисля, че точно това успях да направя. Най-чуваната дума в Китай беше мир. Няма никакво противоречие в действията на кабинета. България е лоялен член на ЕС и НАТО, но това не трябва да пречи на отношенията ни с останалите държави и особено глобалните икономики", добави Зафиров.

"Още е рано да говорим за президентските избори. Искам само да кажа, че ние ще влезем в тези избори като коалиция, която ги е печелила в последните години. Чувам предложения управляващите да издигнат обща кандидатура, но това не сработи в Румъния. Искам да ви уверя, че българската левица ще излъчи най-добрите и подготвени кандидати", разкри Атанас Зафиров.