Атанас Зафиров: В Китай не съм разговарял с Путин, Лукашенко и Ким Чен-ун

9 Септември, 2025 19:15 581 45

  • атанас зафиров-
  • посещение-
  • китай

Не съм първият, няма и да съм последният председател на БСП, който посещава Китай

Атанас Зафиров: В Китай не съм разговарял с Путин, Лукашенко и Ким Чен-ун - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нормално е партия като БСП да има свое представителство в Китай за едно историческо събитие. БСП винаги е имала отлични отношения с Китай. Не съм първият, няма и да съм последният председател на БСП, който посещава Китай.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров, който коментира противоречивото си посещение в Китай.

"Проведохме разговори за насърчаване на икономическите връзки между двете държави, културен и образователен обмен. България е страна, която трябва да бъде отворена към глобалните икономики. Никой не ме е освобождавал от поста вицепремиер и е нормално да ме представят като такъв. Поканен съм като председател на БСП. Всички, които бяхме част от правителството в делегацията, бяхме в годишен платен отпуск. Аз съм председател на БСП и не мисля, че трябва да уведомявам премиера Росен Желязков за посещенията ми в това качество. Иначе мога да ви заявя, че отношенията ни с премиера са отлични. Не сме разговаряли още, но утре на редовното заседание на Министерски съвет това ще се случи и ако той има въпроси към мен, те ще бъдат изяснени", категоричен бе той.

"Не съм разговарял с Путин, Лукашенко и Ким Чен-ун. Извън разговора ми със Си Цзинпин разговарях с премиера на Киргизстан, премиера на Словакия Фицо, размених няколко думи и с унгарския външен министър. България трябва да бъде прагматична в своята външна политика и мисля, че точно това успях да направя. Най-чуваната дума в Китай беше мир. Няма никакво противоречие в действията на кабинета. България е лоялен член на ЕС и НАТО, но това не трябва да пречи на отношенията ни с останалите държави и особено глобалните икономики", добави Зафиров.

"Още е рано да говорим за президентските избори. Искам само да кажа, че ние ще влезем в тези избори като коалиция, която ги е печелила в последните години. Чувам предложения управляващите да издигнат обща кандидатура, но това не сработи в Румъния. Искам да ви уверя, че българската левица ще излъчи най-добрите и подготвени кандидати", разкри Атанас Зафиров.


  • 1 обективен

    23 3 Отговор
    Няма по голям глупа к от този !!

    Коментиран от #7

    19:16 09.09.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    10 2 Отговор
    Бе боли ма шпека с кой си говорил, ти кажи КОЙ те прати!

    19:17 09.09.2025

  • 3 Те да не

    15 2 Отговор
    са се побъркали , бе ?

    19:17 09.09.2025

  • 4 си дзън

    12 5 Отговор
    Не е разговарял човека. Само подписвал някакви документи.

    Коментиран от #11

    19:18 09.09.2025

  • 5 Един

    21 2 Отговор
    Е много ясно, че не си! Кой лидер ще допусне един плъх до себе си!

    19:19 09.09.2025

  • 6 БАРНИ ЦЪРВУЛОВ

    16 2 Отговор
    Е ЩЕ РАЗГОВАРЯШ С ТЯХ КОИ ТЕ БРИГА ЗА С ЛИВА

    19:19 09.09.2025

  • 7 Един

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    Има колега! Има глупаци, които гласуват за този и себеподобните му продажници!

    19:19 09.09.2025

  • 8 А стига де!

    16 1 Отговор
    Откак се върна все е в обяснителен режим! Това беше единственото правилно решение,откак взе властта в партията! Не се обяснявай повече,че дотягаш!!!

    19:19 09.09.2025

  • 9 Ганя Путинофила

    6 8 Отговор
    Афганистанска антропология!
    Така изглежда типичен бг руски еничарин!

    19:20 09.09.2025

  • 10 Майна

    7 3 Отговор
    ,,.съветник на президента Путин, Антон Кобяков, може би ни е дал подсказка , отново на Източния икономически форум във Владивосток:

    „Големият геополитически хазарт на Запада навлиза в решаващата си фаза. И все пак, част от Запада, а именно Европа, вече може да се каже, че е загубила. Днес Европа е на практика лишена от независимост във финансите, енергетиката, технологиите и политическия избор; всъщност, от самия суверенитет. Азия е поела всички функции на Запада. Близкият изток се е превърнал в нов финансов център, отвличайки богатите британци от острова им. Производството се е изместило към Китай и Виетнам и се мести все по-навътре в Индия и други страни. Най-големите търговски центрове днес са Шънджън, Сингапур, Хонконг, Дубай и Мумбай. Технологичното лидерство е отишло при китайците и корейците. В тази рамка, след около пет години, Западна Европа няма да бъде никаква, дори като потребителски пазар.“
    Този е толкова тъп, че не може да разбере , че губи с това откровение- наистина и за фритьорник не става.

    19:20 09.09.2025

  • 11 НЕ СИ СЛАГАИ Л

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    АИКОВЕ СОП О-Л ЧО---СМЕШЕН СИ

    19:22 09.09.2025

  • 12 Първо

    9 4 Отговор
    и последно ти е в Китай , но резилът и огромното петно за България от теб и групата ви няма изчисляване ! Хал хабер си нямаш !

    19:23 09.09.2025

  • 13 Този

    11 3 Отговор
    миризлив пор не трябва да е жив.

    19:23 09.09.2025

  • 14 виктория

    3 6 Отговор
    не се обяснявай на глупендерите!!!

    19:24 09.09.2025

  • 15 Питам само?!

    10 3 Отговор
    А за кво ходи бре, льольо?!

    19:25 09.09.2025

  • 16 Мдаа

    11 3 Отговор
    Атанас Зафиров е НЕадекватен люнгурин.

    19:27 09.09.2025

  • 17 ЧЕ КОЙ ЩЕ СИ ГУБИ ВРЕМЕТО

    6 3 Отговор
    Със тебе бе?? Охлюв.

    19:29 09.09.2025

  • 18 аТанас

    8 2 Отговор
    В Китай не съм разговарял с Путин, Лукашенко и Ким Чен-ун, беше си най-обикновен държавен туризъм.

    19:29 09.09.2025

  • 19 ФЕЙК

    8 2 Отговор
    Там ти е грешката Флийнстоун! Ако беше разговарял можеше да те нагласят начело на България след падането на "дИмокрацията"!

    19:30 09.09.2025

  • 20 Учуден

    8 1 Отговор
    Как можаха да поканят тоя предател евроатлантик и капиталист???За такива няма място в Руско-Китайския свят дано Путин и Си осъзнаят това както и всички които са им съюзници!

    19:30 09.09.2025

  • 21 Асен

    6 2 Отговор
    Посещава Китай безцелно и с парите на данъкоплатеца ей така да се разходи ама няма проблем след два три месеца нов дълг ще се взема.

    19:36 09.09.2025

  • 22 Хе Хе

    6 2 Отговор
    Ами не е разговарял щото е пускал език по зелките. Буцко и Шишко за пратили тоз аналлизатор с цел. Същата като Феномена на простатата на Сокола.

    19:36 09.09.2025

  • 23 Кочо

    3 1 Отговор
    Добре, но ние ВСВ сме били с Хитлер, загубили сме войната, дръж се подобаващо

    19:38 09.09.2025

  • 24 Цвете

    4 1 Отговор
    КАК Е ВЪЗМОЖНО ДА КАЗВА, ЧЕ БИЛ ВИДИТЕ ЛИ В ОТПУСК???? Е, И, ЗНАЧИ КАТО СИ В ОТПУСК МОЖЕ ДА ОТСКОЧИШ И ДО РУСИЯ?! КАКВО НАХАЛСТВО, КАКЪВ ЧОВЕК СИ ТИ???? НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ ЩЕ ГЛЕДАШ ПАРАДА НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ТВОЯ ТЕЛЕВИЗОР. ДРЪЖ СИ ЗА СПОМЕН МАРАТОНКИТЕ, КОИТО ГИ " РАЗХОДИ " ЧАК ДО КИТАЙ. СМЕШЕН ЦЪРВУЛ СИ. 😅🤣😂

    19:39 09.09.2025

  • 25 Корнелий

    5 1 Отговор
    Гордей се бе !Защо се оправдаваш ?Костадинов ,като се върна от Москва,ходеше,като мъжки паун !

    19:41 09.09.2025

  • 26 Цвете

    6 1 Отговор
    КАК Е ВЪЗМОЖНО ДА КАЗВА, ЧЕ БИЛ ВИДИТЕ ЛИ В ОТПУСК???? Е, И, ЗНАЧИ КАТО СИ В ОТПУСК МОЖЕ ДА ОТСКОЧИШ И ДО РУСИЯ?! КАКВО НАХАЛСТВО, КАКЪВ ЧОВЕК СИ ТИ???? НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ ЩЕ ГЛЕДАШ ПАРАДА НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ТВОЯ ТЕЛЕВИЗОР. ДРЪЖ СИ ЗА СПОМЕН МАРАТОНКИТЕ, КОИТО ГИ " РАЗХОДИ " ЧАК ДО КИТАЙ. СМЕШЕН ЦЪРВУЛ СИ. 😅🤣😂

    19:42 09.09.2025

  • 27 Един път

    3 1 Отговор
    в живота,шанс да стиснеш здравата десница на Путин ,изпуска ли се ?Ако ще да те разпнат !

    19:45 09.09.2025

  • 28 Цончо

    1 3 Отговор
    защо не взе Коцето с теб ?

    19:46 09.09.2025

  • 29 Атанасе

    2 0 Отговор
    Едно свястно нещо направи и сега се скъса от обяснения...Изобщо не се обяснявай на никой.Като те нападат кажи догодина на 9 .05.съм В Москва на парада и точка

    Коментиран от #30, #36

    19:49 09.09.2025

  • 30 И да не се

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Атанасе":

    Връща

    19:52 09.09.2025

  • 31 зафирката

    2 2 Отговор
    подписах едни документи и гепих едни кинти!

    19:54 09.09.2025

  • 32 В ОБЯСНИТЕЛЕН РЕЖИМ

    4 0 Отговор
    ...СТИГА СЕ ОПРАВДАВАЙ ВЕ ТРЪТ ЛЯК, И ТОЯ СЕ ТИТУЛУВА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСП,.....РЕЗИЛ СИ ФРИТЬОЗООООО........!!!!

    19:54 09.09.2025

  • 33 пешо

    4 0 Отговор
    защото ниска топка и те никога не биха разговаряли с тебе

    19:55 09.09.2025

  • 34 Тоя е позор за БКП

    4 0 Отговор
    Как може да иде до там и да не разговаря с Владимир Путин????!!!!!??????

    19:55 09.09.2025

  • 35 Точен

    4 0 Отговор
    Този строен и елегантен по байганьовски мъж? не е приет и от Си, за да разговаря с един слуга на Борисов и Новия Бардак...

    19:55 09.09.2025

  • 36 НАГОДИНА

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Атанасе":

    ЩЕ Е ИЛИ ПРИ ГРАБливите ИЛИ У СВИ НАРНИКА

    19:56 09.09.2025

  • 37 Перо

    3 1 Отговор
    Тоя тъпак от червената буржоазия, какво се гърчи? Колкото повече бизнес партньори имаме, толкова по-добре! ЕС не забранява икономически отношения, извън лагера! Внасяме огромна вноска в ЕС, а дивиденти получават една група бандити! Не разбирам само какво общо има БСП с ККП!

    19:58 09.09.2025

  • 38 СОЦИАЛИСТ

    1 0 Отговор
    БАРНИ МОЖЕ ЛИ ДА ТЕ ПОПИТАМ И ЗАЩО ДА НЕ СИ РАЗГОВАРЯЛ С ПУТИН ,ЛУКАШЕНКО И КИМ ЧЕ УН НАЛИ БЪЛГАРИ И РИСНАЦИ СМЕ БРАТСКИ НАРОДИ ЗАЕДНО С БЕЛАРУС ИЛИ И ТИ КАТО БОИКО НЕ ЗНАЕШ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

    20:02 09.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ЛЪЖЕ, НАГЛО И

    0 0 Отговор
    БЕЗОТГОВОРНО ЧЕРВЕНАТА ГНИДА ! Но така е като вместо народ имаме овче стадо което предпочита да вярва на червени "парашутисти", спуснати от аеропланът "Кремъл" ! Ами с кого се срещна тогава с Мао Цзе Дун ли или с божеството ТАО ? Не бил се срещнал ха ха ха те значи са го поканили БЕЗ ДА ИСКАТ ? Лъжливи комундури !

    20:05 09.09.2025

  • 41 защо

    0 0 Отговор
    Не си разговарял щото нямаш топки.

    20:06 09.09.2025

  • 42 Мътнев

    1 0 Отговор
    Нямаше да е грях ,ако беше разговарял.

    20:07 09.09.2025

  • 43 Деций

    0 0 Отговор
    Това е излишно да го казваш,с такива използвани кондоми като теб кой да разговаря!

    Коментиран от #45

    20:08 09.09.2025

  • 44 Гост

    0 0 Отговор
    Е кой си ти, че ще говориш с тия хора?!! Ти си слуга много нисък разряд. Кой ще те пусне при тях да ходиш???

    20:14 09.09.2025

  • 45 Файърфлай

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Деций":

    Абсолютно точно.Не ти не си разговарял с тях,а те изобщо не знаят кой си и чий го дириш там.А на мен ми прилича на случая "Стойчо Мушанов в Кайро 1944 г."

    20:15 09.09.2025

