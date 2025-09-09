Новини
България »
Адв. Галентин Грозев за побоя на полицейски шеф: По случая няма факти, а само предположения

Адв. Галентин Грозев за побоя на полицейски шеф: По случая няма факти, а само предположения

9 Септември, 2025 21:02 1 081 50

  • адв. галентин грозев-
  • побой-
  • русе

Рано е да се каже какво се е случило. И това не е клише. Не са събрани доказателства. Не са събрани факти. Отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина

Адв. Галентин Грозев за побоя на полицейски шеф: По случая няма факти, а само предположения - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рано е да се каже какво се е случило. И това не е клише. Не са събрани доказателства. Не са събрани факти. Отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина. Обществото беше поставено в ролята на съдебни заседатели, които трябва да произнесат присъдата, преди да са чули фактите. И разбира се, се чуха най-противоречиви заключения. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA“ адвокатът към Синдикален алианс "Сигурност" В МВР Галентин Грозев, коментирайки случая с бития началника на русенската полиция.

По думите му версиите, включително и на МВР са противоречиви. "А истината е, че този, който трябва да говори, е прокурорът по делото. Той събира информацията, той е господар на процеса в наказателното производство преди съда. Той трябва да говори, когато има какво да каже. Не е правилно друг, освен прокурорът, да обяснява какво е правила прокуратурата. В случая не е ясно. А щом не е ясно - трябва да се изчака да се съберат фактите", обясни той.

И подчерта, че в момента по случая няма факти, а има само предположения. "Има тежки политически изказвания. Има опит обществото - и да се поляризира, и да започне то да разследва, без да има необходимите нито качества, нито безпристрастност. Видя се как се поляризираха нещата на две посоки, което не е правилно", категоричен е адвокатът.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Какво

    18 3 Отговор
    име му сложили само на тоя специалист и какви клишета реди !

    21:06 09.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Митов

    29 4 Отговор
    Митов е виновен за бъркотията , направи безсмислен цирк ...всичко можеше да мине като улична битка с порицание и най вече да се опази честа на полицая . Сега този полицаи е обезчестен от Митов .той няма работа вече като началник дори като полицай

    Коментиран от #29

    21:08 09.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да,бе

    17 3 Отговор
    Полицията още си е милиция,прокуратурата е на повикване,а съда е по-сляп и от Темида,но за справедливостта.Иначе парите ги вижда...

    21:12 09.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Боруна Лом

    11 4 Отговор
    ТОЗИ ШЕФ И СОЛТА.....ША....КА МУ И ЖЕНСКАТА МНОГО ЛЪЖАТ БЕ! ПРОСТО ГН......ЯС!

    21:12 09.09.2025

  • 13 бития началника

    15 4 Отговор
    Добре, че е само бит, а не и ощастливен. Марче, хубаво е да се запознаеш с членуването, че нещо много ти куца, а един пъълен ЧЛЕН може да оправи нещата

    21:14 09.09.2025

  • 14 няма държава

    14 2 Отговор
    Всички - вие сте слуги на мафията , и за нищичко не ставате . Бяла държава щеше на сте за сто г. затвор !

    21:15 09.09.2025

  • 15 Синухе

    12 2 Отговор
    А Данка Митова си показа душата отвътре! Грозна работа!

    21:18 09.09.2025

  • 16 Кое е предполагаемо

    12 3 Отговор
    И кво е рано да се каже ,че оня пияндурник пръв напада децата.........

    21:19 09.09.2025

  • 17 Гост

    13 2 Отговор
    На видеата се вижда че шамарите ги отнася комшията! Старшията как са го лупали, нещо не е ясно!

    21:20 09.09.2025

  • 18 Горски

    19 3 Отговор
    Митов не дължи обяснения, а незабавна оставка. Оставка трябва да подаде цялото правителство. Да лъжеш публично, да хвърляш цялата вина и отговорност върху младежи току-що излезли от детската възраст, а единият още в нея, е престъпление. Митов осъществи състава на престъплението набедяване и съучастници му бяха премиер, областен управител, общинско ръководство, полицейски служители... Този път не трябва да се измъкнат само с оставки, а и с присъди. Съдията, постановила задържане под стража на момчетата, също трябва да бъде изхвърлена от системата, заедно с прокурора, който поддържаше най-тежката мярка за неотклонение. Всички те са знаели истината и въпреки всичко пожертваха децата в името на самозабравената герберска измет. Моралът трябва да се завърне в държавата и всеки, който не знае съдържанието на това понятие, трябва да стои далеч от властта, дори от местната.

    21:20 09.09.2025

  • 19 бгполитик

    6 1 Отговор
    много важно пребили някакъв...краднене краднене краднене!!!

    21:20 09.09.2025

  • 20 Политолог

    6 6 Отговор
    Опозицията ще се избие кой да оглави задаващата се масова протестна и кървава вълна в страната! Платен провокатор на властта копейкин ( костадинов) заедно с недялко недялков организиращ преди контрапротести в подкрепа на ГЕРБ и тенис партньор на борисов и страхил ангелов бивш депутат от БСП в периода 2013- 14 година гласувал за пеевски за шеф на ДАНС се опитват да я яхнат. Страх ги е от справедливото народно недоволство. Не се поддавайте на провокатори. Излезте масово и спонтанно и изгонете платени от мафията на власт коста копейкин

    21:20 09.09.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 1 Отговор
    тоА колко сребърника взе🥸❓
    Какво му трябва за да види
    ЗЛОУПОТРЕБА СЪС СЛУЖЕБНО ПОЛОЖЕНИЕ-
    накарал е полицаите и медиците ДА ПОКРИЯТ случая и се е прибрал вкъщи❗
    Когато се е влошило състоянието му и вече не могат да прикриват инцидента- ЛЪЖАТ МНОГОКРАТНО-
    То тротинетки, то в 24 00 , то фитнес, то коли, то в 5:00 , то го пребили и изгубил над литър кръв и дошла линейка ....

    21:21 09.09.2025

  • 22 Хаха

    10 1 Отговор
    Замът на къдравата Сю се потеше при Ризова, като 🐷, докато се чуди кви глупости да ръси!
    Въобще не била взета алкохолна и дрога проба от милиционера и приятеля му озеленител, по хоби "милиционер", щото.... не били шофьори видите ли!?
    Ама бил на "работа" по "всяко време" според закона милиционера шеф, т.е. дори когато е употребил алкохол и/или дрога!?!
    Не стана въобще ясно какво прави непълнолетно, невръстно дете 00,30 ч. през ноща с колело и пияни родители на улицата!?
    Защо озеленителя се прави на милиционер-катаджия и застава по средата на платно на пътя на колата, а след това налита на бой на пътниците, вкл. на 15 годишен непълнолетен!?
    В коя кръчма е пирувала компанията или това "не е важно" за разследването!?
    Как изчислиха, че колата "дрифтела" със "100 км/ч"!?
    Въобще много въпроси без отговор, вкл. спазен ли е Етичния кодекс на мвр от милиционера шеф, сю и заместника му!?

    21:22 09.09.2025

  • 23 Хмм

    11 1 Отговор
    този, който е ударил пръв трябва да е в ареста, тези които работят в полицията да не се обаждат, не са обективни

    21:22 09.09.2025

  • 24 Грозний

    2 2 Отговор
    Когато шефа ти ти навр отзад, как го осети, като факт проникнал в ауспуха ти , или че е предположение, че някой ще ти обърне канелата!

    21:22 09.09.2025

  • 25 Буха ха

    10 2 Отговор
    Нямаш топки да кажеш, че изказванията на министъра са абсолютно недопустими в една правова държава

    Коментиран от #36

    21:25 09.09.2025

  • 26 има една ужасяваща истина

    7 9 Отговор
    И това е, че едни млади хора, дори да са провокирани, се нахвърлят да бият опонента си почти до смърт.
    Какъв е този гняв, каква е тази чудовищна агресия, която изригва буквално като вулкан ?!!!
    Ще видим каква ще бъде истината, но никой човек не би искал да срещне, и то през нощта, подобни биячи. Видимо е, че те заедно нямат нито страх, нито респект към когото и да било, и са готови да скочат на всеки, който е решил да им направи забележка. И подобни хора стават все повече и повече.

    Коментиран от #27, #28, #30, #31, #33, #40

    21:26 09.09.2025

  • 27 такава агресия

    6 3 Отговор

    До коментар #26 от "има една ужасяваща истина":

    могат да проявяват само умствено изостанали индивиди и за съжаление преобладават такива в България...

    21:27 09.09.2025

  • 28 Синухе

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "има една ужасяваща истина":

    У лево! Забележка, а?

    21:27 09.09.2025

  • 29 Шопо

    12 3 Отговор

    До коментар #6 от "Митов":

    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР
    Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
    Или бити

    21:28 09.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Нямали

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "има една ужасяваща истина":

    са късмета, да се паднат на оня от ЦГМ-то, да ги видим сега къде щяха да са. Ама с такова възпитание и манталитет, въпрос на време, да случат на майстора.

    21:33 09.09.2025

  • 32 Ако не бяхте показали видеото...

    5 4 Отговор
    щях да и мисля ,че младежите са невинни.Видеото показа ,че тези младежи- бандюги са за як бой в полицията и затвор!

    Коментиран от #48

    21:33 09.09.2025

  • 33 Младите

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "има една ужасяваща истина":

    Гледат и се учат от политиците ,а примери от тях много .Всочко е пълен хаос

    21:34 09.09.2025

  • 34 Адолф

    3 0 Отговор
    Познавам ги по ушите

    21:34 09.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Изказванията

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Буха ха":

    на министъра, няма да оправдаят keлeшuте.

    21:36 09.09.2025

  • 37 Гориил

    5 4 Отговор
    Кожухаров системно публично е развявал снимки на борисов, пеевски и подлогата им славуца сакатия че крадат като откачени и за полицията винаги ще има а за бачкаторите само геноцид. Ето това е бг.полицията. Веднага реформа на МВР както в Грузия ,заплатите на полицаите да бъдат 1,5 средна заплата ,тоест в нашата страна брутната е 2480 лв.а нетна 1970. Тоест висш полицай да взема 3500 лв.с бонусите а не 10 000 както се е хвалил този полицай . И да боготвори крадците тиквун,свиня и сакатия пътник славуца че за тях има а за народа един чепат

    21:36 09.09.2025

  • 38 Костадинов

    1 1 Отговор
    Тия хлапета са достойни за Възраждане

    21:36 09.09.2025

  • 39 Хахаха

    4 4 Отговор
    Случило се е със сигурност, че шеф на МВР е пил до полунощ в работен ден!!!! Само за това трябва да бъде уволнен. Той ще работи ли през деня или какво??! Освен това малкото му дете е на улицата, а не на тротоара.

    21:37 09.09.2025

  • 40 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "има една ужасяваща истина":

    Ома всна ужасяваща истина и тя е,
    ЧЕ ШЕФ НА ПОЛИЦИЯ СЕ ИЗЖИВЯВА КАТО МЕСТЕН ШЕРИФ, А ПОСЛЕ ИНСТИ/ТУТКИТЕ
    ЛЪЖАТ ЦЯЛОТО ОБЩЕСРВО ДНИ НАРЕД❗

    21:37 09.09.2025

  • 41 Файърфлай

    2 3 Отговор
    Е,тоя юрист (те повечето са такива,това им е работата) направо изби рибата.Нещо се е случило,значи вече е факт !Имало само предположения.Глупости.Има факти и те се крият ! Който иска да научи истината,да иде е града Русе и да пита хората.Там всичко се знае.А министъра ? Тоя е толкова министър,колкото и земята е плоска.

    21:38 09.09.2025

  • 42 Въпрос

    5 1 Отговор
    Защо биячите нямат и драскотина, а полицейският шеф е в тежко състояние? Сам ли се е бил?

    21:38 09.09.2025

  • 43 123456

    0 0 Отговор
    А ти сляп ли си , бе , да теаааааа! Не гледа ли клипа на боя ! Ми глей го , бе, да теаааааа !

    21:38 09.09.2025

  • 44 Добре ве, МВР за какво е?

    1 0 Отговор
    За какво е МВР Министъра освен за дезинформация и нищо друго?

    21:38 09.09.2025

  • 45 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор
    Жената на полицая метна камък в помийната яма, а след нея Къдравата Сю метна цяла огромна тухла в мърсотията. И сега само гледайте какво става.

    21:39 09.09.2025

  • 46 Обаче

    2 2 Отговор
    За щастливо стечение на обстоятелствата детето с майката се самоспасяват за миг с отдръпване от летящата към тях кола, без поне намаляне на несъобразената за града скорост. А след рязкото последващо спиране пред пешеходците на пешеходната пътека, само се стига до саморазправа без прегазени. Останалото са политически тиради и коментари за завладяната държава.

    21:39 09.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ако не бяхте показали видеото...":

    Ако бъбрекът на ШЕриФА не беше отказал,
    ( дали от боя, дали от алкохола)
    НИКОЙ НЯМАШЕ ДА ЧУЕ И ВИДИ НИЩО❗

    21:43 09.09.2025

  • 49 Когато са четирима

    1 2 Отговор
    са големи отворковци, че и правосъдие се мъчат да раздават.
    Мислят, че светът се върти заради тях.

    Коментиран от #50

    21:44 09.09.2025

  • 50 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Когато са четирима":

    Когато ШЕФА е пиян и реши да се прави на .ШЕриФ е така❗
    Що не извика две три патрулки и да видиш дали щяха да се правят на отворковци❗

    21:50 09.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове