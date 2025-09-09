Адв. Галентин Грозев за побоя на полицейски шеф: По случая няма факти, а само предположения

Рано е да се каже какво се е случило. И това не е клише. Не са събрани доказателства. Не са събрани факти. Отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина. Обществото беше поставено в ролята на съдебни заседатели, които трябва да произнесат присъдата, преди да са чули фактите. И разбира се, се чуха най-противоречиви заключения. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA“ адвокатът към Синдикален алианс "Сигурност" В МВР Галентин Грозев, коментирайки случая с бития началника на русенската полиция.
По думите му версиите, включително и на МВР са противоречиви. "А истината е, че този, който трябва да говори, е прокурорът по делото. Той събира информацията, той е господар на процеса в наказателното производство преди съда. Той трябва да говори, когато има какво да каже. Не е правилно друг, освен прокурорът, да обяснява какво е правила прокуратурата. В случая не е ясно. А щом не е ясно - трябва да се изчака да се съберат фактите", обясни той.
И подчерта, че в момента по случая няма факти, а има само предположения. "Има тежки политически изказвания. Има опит обществото - и да се поляризира, и да започне то да разследва, без да има необходимите нито качества, нито безпристрастност. Видя се как се поляризираха нещата на две посоки, което не е правилно", категоричен е адвокатът.
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Какво му трябва за да види
ЗЛОУПОТРЕБА СЪС СЛУЖЕБНО ПОЛОЖЕНИЕ-
накарал е полицаите и медиците ДА ПОКРИЯТ случая и се е прибрал вкъщи❗
Когато се е влошило състоянието му и вече не могат да прикриват инцидента- ЛЪЖАТ МНОГОКРАТНО-
То тротинетки, то в 24 00 , то фитнес, то коли, то в 5:00 , то го пребили и изгубил над литър кръв и дошла линейка ....
Въобще не била взета алкохолна и дрога проба от милиционера и приятеля му озеленител, по хоби "милиционер", щото.... не били шофьори видите ли!?
Ама бил на "работа" по "всяко време" според закона милиционера шеф, т.е. дори когато е употребил алкохол и/или дрога!?!
Не стана въобще ясно какво прави непълнолетно, невръстно дете 00,30 ч. през ноща с колело и пияни родители на улицата!?
Защо озеленителя се прави на милиционер-катаджия и застава по средата на платно на пътя на колата, а след това налита на бой на пътниците, вкл. на 15 годишен непълнолетен!?
В коя кръчма е пирувала компанията или това "не е важно" за разследването!?
Как изчислиха, че колата "дрифтела" със "100 км/ч"!?
Въобще много въпроси без отговор, вкл. спазен ли е Етичния кодекс на мвр от милиционера шеф, сю и заместника му!?
26 има една ужасяваща истина
Какъв е този гняв, каква е тази чудовищна агресия, която изригва буквално като вулкан ?!!!
Ще видим каква ще бъде истината, но никой човек не би искал да срещне, и то през нощта, подобни биячи. Видимо е, че те заедно нямат нито страх, нито респект към когото и да било, и са готови да скочат на всеки, който е решил да им направи забележка. И подобни хора стават все повече и повече.
27 такава агресия
До коментар #26 от "има една ужасяваща истина":могат да проявяват само умствено изостанали индивиди и за съжаление преобладават такива в България...
До коментар #26 от "има една ужасяваща истина":У лево! Забележка, а?
До коментар #6 от "Митов":МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР
Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
Или бити
До коментар #26 от "има една ужасяваща истина":са късмета, да се паднат на оня от ЦГМ-то, да ги видим сега къде щяха да са. Ама с такова възпитание и манталитет, въпрос на време, да случат на майстора.
До коментар #26 от "има една ужасяваща истина":Гледат и се учат от политиците ,а примери от тях много .Всочко е пълен хаос
До коментар #25 от "Буха ха":на министъра, няма да оправдаят keлeшuте.
До коментар #26 от "има една ужасяваща истина":Ома всна ужасяваща истина и тя е,
ЧЕ ШЕФ НА ПОЛИЦИЯ СЕ ИЗЖИВЯВА КАТО МЕСТЕН ШЕРИФ, А ПОСЛЕ ИНСТИ/ТУТКИТЕ
ЛЪЖАТ ЦЯЛОТО ОБЩЕСРВО ДНИ НАРЕД❗
До коментар #32 от "Ако не бяхте показали видеото...":Ако бъбрекът на ШЕриФА не беше отказал,
( дали от боя, дали от алкохола)
НИКОЙ НЯМАШЕ ДА ЧУЕ И ВИДИ НИЩО❗
49 Когато са четирима
Мислят, че светът се върти заради тях.
До коментар #49 от "Когато са четирима":Когато ШЕФА е пиян и реши да се прави на .ШЕриФ е така❗
Що не извика две три патрулки и да видиш дали щяха да се правят на отворковци❗
