Ивайло Мирчев: В полицейската сводка няма и дума за побоя на МВР- шефа в Русе. Виновните по веригата да подадат оставки

10 Септември, 2025 08:54 1 731 51

Искаме да се спре да се политизира темата с побоя над шефа на полицията в Русе. Бойко Борисов го определи като битов инцидент. И така трябваше да продължи разследването. Не министър Даниел Митов да пътува и да прави изказвания, коментира депутатът от ПП-ДБ

Снимка: bTV
Искаме да се спре да се политизира темата с побоя над шефа на полицията в Русе. Бойко Борисов го определи като битов инцидент. И така трябваше да продължи разследването. Не министър Даниел Митов да пътува и да прави изказвания. Това заяви пред bTV Ивайло Мирчев от ПП-ДБ, цитиран от novini.bg.

"Може да се окаже, че записите, които изкараха БГ Елфи, са единствените, които са налични и най-чисти като картина."

"Има индикации, че няма качествени записи от мястото, което значи, че те няма да могат да се ползват като доказателство", допълни депутатът.

"Не можем да се сърдим на обществото, че не вярва на полицията. Всички слухове, които се пуснаха за инцидента, не бяха оборени по никакъв начин."

Помните случая с Дебора - снимки излязоха още първите дни, седмица по-късно няма кадри на полицейския шеф, коментира Мирчев.

"В полицейската сводка няма нито дума за случая. Всички виновни по веригата да подадат оставки."


  • 1 прикриват се

    33 6 Отговор
    МВР солидарност към престъпленията

    Коментиран от #44

    08:58 10.09.2025

  • 2 мафията

    27 4 Отговор
    МВР ни пази или

    08:58 10.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    43 5 Отговор
    Този случай трябва да се разплете докрай !!! Недопустимо е МВР да се държи като мафиотска организация !!!

    09:01 10.09.2025

  • 5 какво излиза

    10 19 Отговор
    Борисов е най-трезво мислещия мългарски политик.

    09:03 10.09.2025

  • 6 А бе

    30 12 Отговор
    Палячо! Помниш ли как те влачеха по пясъка на Росенец като морж?

    Коментиран от #7

    09:03 10.09.2025

  • 7 един път влачен

    26 8 Отговор

    До коментар #6 от "А бе":

    и после цял живот на държавната копанка

    09:04 10.09.2025

  • 8 фцявс

    17 2 Отговор
    Има добри полицаи, но има и много калпави парчета. Много калпави милиционери. Значи калпавите дърпат към дъното добрите и е добре да бъдат премахнати един по един и да се очисти системата. Но калпавите негодници са се намърдали и не пускат кокала и са толерирани от още по калпави и тъпи министри и зам министри. Сутринта една торба зам министър показа колко е тъп и глупав глупак. И стои и го хранят българите а той по глупав от най глупавите. Щял да защитава и къса ризи и хич не прави разлика между правилно и неправилно. Престъпник ли ще защитаваш бре глупак??? И колкото повече лъжеш все е лъжа. И като опазиш един оакан палячо какво ще постигнеш??? Нали системата ще остане пълна с такива дупки??? Слава на Господ Иисус Христос в този случаи няма жертви и е добре безпристрасно да се изследва проблема и да се махат всички тумори на системата. И не като глупаци да квакате че ще пазите некадърници, а като загрижени за държавата да изградите здрава система. А зам министъра и началника му Данка още днес трябва с ритници да ги изгонят от министерството. Некадърници.

    09:11 10.09.2025

  • 9 питане

    18 8 Отговор
    Защо така свирепо,категорично и безпардонно МВР-ГЕРП защитаваи по никакъв начин не желае да смени или уволни този полицай с вид на Фантомас от едноименен филм?Това затвърждава мнението на публиката,че бранят нещо жизнено важно за партията.А кое е то е лесно да се досетим-контрола над контрабандата през Дунав мост.Затова по-никакъв начин не желаят да се разделят с мутрата-полицай.Оставката на Митов е само началото на разграждане на мафиотските структури на шопа от Банкя.

    09:13 10.09.2025

  • 10 Факт

    9 0 Отговор
    Някога едно дрифтиращо БМВ се удари челно в колата, която карах. Минах преглед. В болницата имаше дежурен полицай. Понеже не бяха открили наранявания ми каза, че ако настъпят усложнения, мога да заведа иск да 3 години след инцидента!

    09:15 10.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кит

    14 6 Отговор
    Само факти:

    1. Инцидентът не е на пресечката на Мостова и Придунавски. На друго място е.
    2. На кадрите ясно се вижда как от еднопосочната улица с ляв завой и със сериозна скорост излита автомобил, който принуждава идващата съпруга и детето й да се залепят върху паркираните на тротоара коли. Малко по-бавна реакция и щеше да ги отнесе, нямаше и помен от защитна реакция в полза на пешеходците от кроткия шофьор на колата.
    3. На няколко десетки метра след залепването автомобилът спира и започва културната дискусия. Съседът на полицая се навежда към отворения прозорец, посяга, след което младежите изскачат и започват да удрят.
    4. Полицаят е отзад, не удря никого, опитва се да успокои нещата, но получава удар и се свлича.
    5. Долита патрулка.
    6. Идва линейка, която малко по-късно се връща.
    Финал на дискусията.

    Това се вижда.
    Ако някой е видял нещо друго - нека каже!
    Ако някой реши, че инцидентът е започнал с посягането на комшията - свободен е да го направи.
    За мен нещата започват от момента на неуспешното прегазване на съпругата и детето на полицая, станало пред очите на съседа и съпруга.
    Твърдението "карахме си кротко с 40 и едни започнаха да се заяждат с нас" може да породи доверие само у дебили.
    Толкова!

    Коментиран от #15, #19, #33, #38

    09:19 10.09.2025

  • 13 Майора

    12 4 Отговор
    Ало Мирчев , спрете с ваште ченгеджийски номера и да облъчвате обществото! Стигас вашите монтирани записи и неверни твърдения!

    Коментиран от #16

    09:22 10.09.2025

  • 14 гръндж

    5 3 Отговор
    Виновните по веригата ще подадат заявки за увеличаване на заплатите си.

    Коментиран от #18

    09:25 10.09.2025

  • 15 фцявс

    7 6 Отговор

    До коментар #12 от "Кит":

    Ами в България не е ли по правилно да се движиш например по тротоара а не на пътното платно??? Не искам да казвам правилно или не правилно, защото и аз не съм ангел, само че какво е правилно, като ще търсим началото на всичко? И тези телефони 112 и на милицията не са ли за такива случаи а не да се правиш на шериф и да раздаваш шамари когато ти скимне? Сгрешена е цялата процедура и няма как да се прави всеки на тъп.

    Коментиран от #32

    09:27 10.09.2025

  • 16 ЪЪЪ

    11 2 Отговор

    До коментар #13 от "Майора":

    Стигас вашите монтирани записи и неверни твърдения!
    -;-
    Немам думи.
    записите били манипулирани!!!!
    А изказванията какви са !
    май и Филип попов ще трябва да бъде сменен.

    Коментиран от #20

    09:27 10.09.2025

  • 17 Митко Бомбата

    6 3 Отговор
    Нещо смърди. Никой не се е обадил на 112 по случая? Той е началникът на полицията и протоколът трябва да е по-ясен за него, отколкото за всеки друг.

    Коментиран от #21

    09:28 10.09.2025

  • 18 Ама

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "гръндж":

    нали тази 2025 година им вдигнаха с поне 50%
    ПЕТДЕСЕТ%%

    09:29 10.09.2025

  • 19 Промяна

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Кит":

    ТОВА ГО КАЖЕТЕ НА НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ А И НА ОСТАНАЛИТЕ КОИТО УПОРИТО ЛЪЖАТ ЗЛЕПОСТАВЯТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ И СЕ ПОДИГРАВАТ С ЕДИН ЖЕСТОКО ПРЕБИТ ЧОВЕК

    09:29 10.09.2025

  • 20 Промяна

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "ЪЪЪ":

    ЩО ВИЕ НЕ ГО СМЕНИТЕ ВИЖДАМ КАДЪРЕН СТЕ ДА ЛЪЖЕТЕ И СЛУЖИТЕ НА ФАЛШИВИТЕ ЕЛФИ БЕЗОБРАЗИЕ ЩО ВАС ТАКА НЕ ВИ П.ЕБИЕ НЯКОЙ ДА ВИДИМ ТОГАВА

    09:31 10.09.2025

  • 21 Ами в кенефа

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Митко Бомбата":

    е редно да смърди!

    09:31 10.09.2025

  • 22 Значи според Министера Митов

    4 2 Отговор
    никой няма право да пипа органа на Закона.
    Аман от тъпи и кухи органи.

    09:32 10.09.2025

  • 23 ФЕЙК - либераст

    4 4 Отговор
    Тъй като кой където свари бият полицаите предлагам къдравата Сю да наеми охранителна фирма и на всеки полицай да се сложат поне по двама охранители! След закупуването на новите 1 700 автомобила за МВР на всеки полицай се пада кола. Дори няма нужда полицаите да имат шофьорска книжка, охранителите ще ги возят! Ще се открият нови работни места! А "онези" двамата ще приберат комисионните!

    09:33 10.09.2025

  • 24 Ред бул

    2 3 Отговор
    За кожите на мръсните ченгета е впрегната цялата държавна машина.

    09:36 10.09.2025

  • 25 Се ла ви

    3 2 Отговор
    Шефът е ходил 2 пъти в болницата.Жена му казва,че симптомите се проявявали със закъснение.Счупено ребро е счупено ребро.Защо не е установено счупеното ребро на първия преглед?Значи аз може да мискя,че е паднал после някъде докато си отива.

    Коментиран от #30

    09:38 10.09.2025

  • 26 Тази кратуна

    2 2 Отговор
    Сега и тя ли като Джаба и Тиквун като на всяка тенджера похлупак се изживява

    09:39 10.09.2025

  • 27 имаше същия случай на плажа

    2 0 Отговор
    миналото лято . късно през нощта или рано сутринта 2 си седят . имало няколко водни колела, наблизо заведение попривършвало дейнос . единия си хапвал пица . оставил я на колетото . и се замечтл . охраната на заведението бил ченге . на година . минал смутолевил нещо . явно забележка за пицата . та докато замечтания пита какво иска или нещо разбираемо онзи му ударил шамар . после 2 бързи в устата . избил му 4 зъба . после се покрил . ей така от нищо . забележка . не оправдава никой да иде и да напада хората . това е . ако от собт някой дойде и го срита в шкембето резултата ще е такъв . има пропорции и морал .

    09:40 10.09.2025

  • 28 12340

    1 1 Отговор
    И как се сдобиха Мирчовите "елфи" със записите?!

    09:43 10.09.2025

  • 29 ППДБ ме разочароваха

    4 0 Отговор
    Само и само да са против управляващите ППДБ сега заеха страната на биячите. 19 и 15 годишни посред нощите форсират и карат бързо, докато нормалните хора трябва да спят, за да РАБОТЯТ на другия ден. Самият факт, че по-възрастен ти прави забележка е причина да се СМИРИШ. Факт е, че не са си стояли кротко четейки литературни анализи, щото нали били 50 килограмови отличници. Всяка седмица ТАКИВА младежи току що взели книжка УБИВАТ някого по улиците. Една от причините е, че НЕ ИМ СЕ ПРАВИ ЗАБЕЛЕЖКА. Сега и полицаите ще ги е страх да ги спират, камо ли да им направи забележка. Никакво уважение към по-възрастни, към спящи деца, бебета, родители, към хората, които забелязват нередност и сигнализират.

    09:44 10.09.2025

  • 30 ФЕЙК

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Се ла ви":

    Пияндето като се прибрало в къщи тъщата и жената го спукали от бой!

    09:47 10.09.2025

  • 31 Силиций

    3 0 Отговор
    "Президентът на Българската спортна федерация по шахмат Атанас Куртенков е бил арестуван по време на състезание, проведено в Пловдив на деня на Съединението." Отведен с белезници и оставен в ареста по всички правила на " устава". След това му е връчен акт "за неизпълнение на полицейско разпореждане". Естествено състезанието по шахмат е провалено.
    Да се смее ли човек или да плаче на тази пародия на демонстрация на "държава"?!
    По очебиен пример как МВР се използва буквално за бухалка и дори в такава пародийна форма едва ли може да има.
    После - "олеле не зачитат авторитета на полицията".Ами тя сама се постави в положение на лакей.

    09:49 10.09.2025

  • 32 Мунчо

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "фцявс":

    В България би трябвало и да се движим със съобразена скорост особено в градски условия, множество паркирани автомобили (между които винаги трябва да очакваш да изскочи някой/може и котка-куче).....а подобни изцепки като на тези пишлемета има много, а в случая пък не стига, че са карали с висока скорост, са се направили и на "мъже" (щото са много и са "велики и недосегаеми").....и представете си обратния случай:
    Да ги бяха нашамарили тях(не, че не заслужават) и какъв вой щеше да е до небесата, че видиш ли "децата" просто са си "дрифтили с колата" и не са правили нищо лошо(освен това, че са рискували да размажат няколко човека).....

    Коментиран от #36

    09:50 10.09.2025

  • 33 защо няма рапорт на патрулките?

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Кит":

    Защо няма рапорт от посещението на патрулките?!? Нещо много гнило има!!!!!

    09:50 10.09.2025

  • 34 Малкото кученце

    6 0 Отговор
    Лайкучките, от жълтопаветният сегмент, търсят във всеки скандал изява, та дано прилъжат някой по-будала пак да ги избере на софрата. Принципът е "да съм на екран", а каво ще ломотя, няма значение.

    09:51 10.09.2025

  • 35 Перо

    2 0 Отговор
    Да, всички ще се вслушат в думите на джендърмена и ще подадат колективно оставки, сега или веднага!

    09:53 10.09.2025

  • 36 фжвес

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Мунчо":

    Ти как разбра че са карали с висока скорост бре??? С какъв уред го засече??? А спрете с тая пропаганда. Имаше един глупак дето с нос мери изгорели газове, а ти как я засече тая скорост??? С уши ли с очи ли или тъи си мислиш??? Щото ако не е измерено с уред и доказано всеки може да приказва каквото си иска. Стига тъпотии. Слава Богу има измислени камери за скорост и ако не е засечено и заснето всеки може да си приказва.

    Коментиран от #37, #40

    10:05 10.09.2025

  • 37 Бюреков

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "фжвес":

    От записите и скороста на записващста камера и дължината на колата!

    10:07 10.09.2025

  • 38 И аз

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кит":

    И аз видях на клипа,как трима РИТАТ падналия вече човек. Голяма АГРЕСИЯ отсега в едни младежи.На мен,ако ми направят забележка,няма да започна да бия и ритам хората.Мирчев се опитва да "яхне вълната",но накрая ще стане "хитрата сврака,с двата крака..."

    Коментиран от #42

    10:09 10.09.2025

  • 39 Ха ХаХа

    3 0 Отговор
    Този син на Втория секретар на ОК на БКП ..Толбухин, на челото му 2 мравки не могат се размина.
    Говори нон стоп по всички въпроси

    10:10 10.09.2025

  • 40 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "фжвес":

    Според теб,полицаите си правят весело,като спират всяка кола и се заяждат с шофьорите.И после сами падат на шосето и се нараняват сами,за да стигнат до интензивното.Ей така,да си разнообразят живота.Аман от наивници !Или давай да сложим всички полицаи под един знаменател и да започнем да ги плюем.

    Коментиран от #51

    10:15 10.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Град Козлодуй

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "И аз":

    То и друго се вижда на клипа-как тоя дето застава до колата и прави "забележката"-посяга с дясната си ръка и я вкарва в колата...........Бит без нищо-НЯМА!

    10:19 10.09.2025

  • 43 верно ли

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Боруна ЛОМ":

    Като не е бил на работа, патрулките дошли да ги разтървават и те ли не са били на работа?
    Като е паднал в банята, за какво го дъвче целия политически планктон вече втра седмица?

    10:20 10.09.2025

  • 44 Шопо

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "прикриват се":

    МВР е организирана престъпна група а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.
    Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
    Или бити

    10:20 10.09.2025

  • 45 Боруна ЛОМ

    1 2 Отговор
    Абе тънкочелов умник! Това не е ЧЗП,че да е в Сводката на МВР! Тоя е бил на кръчма-не е бил на работа! Ако беше паднал в банята и си разбие носа-пак ли трябваше да е в Сводката?! Така е като некадърници като тоя умник са в НС-от нищо не разбира-ама е на всяко гърне мерудия!ПП-ДБ им кажи и ...........

    10:20 10.09.2025

  • 46 Силиций

    0 0 Отговор
    Това превозно средство 5 години е минавало на технически преглед. На 10 август за първи път минава и то е на 816 км. 2021 г. километрите стават 8100 на това превозно средство. През 2023 година те са 3137. И 2025 година превозното средство е на 150 км.

    Коментиран от #50

    10:22 10.09.2025

  • 47 Дедо ви...

    3 0 Отговор
    Скандално, брутално мазало по цялото разследване за инцидента с бития шеф на ОД МВР Русе. Срам за МВР, срам за министъра на МВР, който продължава нелепо да рецитира декларации и да лъже.
    Подробности и фактология от образуваното досъдебно производство.
    Първо категорично е ясно, че първи е нанесъл удар Георги Димитров, популярен вече като „съседа“ на шефа на ОД МВР Русе Николай Кожухаров. Димитров нанася удара през прозореца срещу момчето, което кара автомобила.
    На място пристигат ТРИ ЕКИПА на МВР – Русе плюс ЕДИН ЕКИП НА КАТ.
    Взимат проби за алкохол и наркотици единствено на четиримата младежи, като НЕ взимат проби от шефа на ОД МВР Русе и от „съседа“ му Георги Димитров, очевидно тъй като са пияни.
    НЯМА БОДИКАМЕРИ!!! На нито един от полицаите от дошлите 4 екипа. Защо не са били включени да обяснява „бърборкото“ МВР министър Даниел Митов.
    След вземането на проби от младежите, им са връчени призовки да се явят на следващия ден в районните управления и те са пуснати, тъй като шефът на ОД МВР Русе няма никакви претенции към тях.
    Нещо повече! Съпругата на шефа на ОД МВР Русе Николай Кожухаров дава първоначални показания, които са изцяло в полза на младежите и че нищо кой знае какво не се е случило…

    10:24 10.09.2025

  • 48 Зъл пес

    0 0 Отговор
    Мирчев,ясно е че всяко стадо си има мърша,и ти не си изключение.

    10:24 10.09.2025

  • 49 Антропологично Мирчев е

    0 0 Отговор
    еволюционно погледнато малко преди питека да се изправи и да ходи изправен! Този тип има само частни дела/неща да оправя от НС!

    10:24 10.09.2025

  • 50 Силиций

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Силиций":

    Това показва колко "яснота" има и по другия случаи с "умишленото" прегазване на няколко души с АТВто .
    Изобщо " "Нашата полиция ни пази" , докато не я набият заради явен непрофесионализъм.

    10:26 10.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

