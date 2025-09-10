Ивайло Мирчев: В полицейската сводка няма и дума за побоя на МВР- шефа в Русе. Виновните по веригата да подадат оставки

Искаме да се спре да се политизира темата с побоя над шефа на полицията в Русе. Бойко Борисов го определи като битов инцидент. И така трябваше да продължи разследването. Не министър Даниел Митов да пътува и да прави изказвания. Това заяви пред bTV Ивайло Мирчев от ПП-ДБ, цитиран от novini.bg.
"Може да се окаже, че записите, които изкараха БГ Елфи, са единствените, които са налични и най-чисти като картина."
"Има индикации, че няма качествени записи от мястото, което значи, че те няма да могат да се ползват като доказателство", допълни депутатът.
"Не можем да се сърдим на обществото, че не вярва на полицията. Всички слухове, които се пуснаха за инцидента, не бяха оборени по никакъв начин."
Помните случая с Дебора - снимки излязоха още първите дни, седмица по-късно няма кадри на полицейския шеф, коментира Мирчев.
"В полицейската сводка няма нито дума за случая. Всички виновни по веригата да подадат оставки."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 прикриват се
Коментиран от #44
08:58 10.09.2025
2 мафията
08:58 10.09.2025
4 Пич
09:01 10.09.2025
5 какво излиза
09:03 10.09.2025
6 А бе
Коментиран от #7
09:03 10.09.2025
7 един път влачен
До коментар #6 от "А бе":и после цял живот на държавната копанка
09:04 10.09.2025
8 фцявс
09:11 10.09.2025
9 питане
09:13 10.09.2025
10 Факт
09:15 10.09.2025
12 Кит
1. Инцидентът не е на пресечката на Мостова и Придунавски. На друго място е.
2. На кадрите ясно се вижда как от еднопосочната улица с ляв завой и със сериозна скорост излита автомобил, който принуждава идващата съпруга и детето й да се залепят върху паркираните на тротоара коли. Малко по-бавна реакция и щеше да ги отнесе, нямаше и помен от защитна реакция в полза на пешеходците от кроткия шофьор на колата.
3. На няколко десетки метра след залепването автомобилът спира и започва културната дискусия. Съседът на полицая се навежда към отворения прозорец, посяга, след което младежите изскачат и започват да удрят.
4. Полицаят е отзад, не удря никого, опитва се да успокои нещата, но получава удар и се свлича.
5. Долита патрулка.
6. Идва линейка, която малко по-късно се връща.
Финал на дискусията.
Това се вижда.
Ако някой е видял нещо друго - нека каже!
Ако някой реши, че инцидентът е започнал с посягането на комшията - свободен е да го направи.
За мен нещата започват от момента на неуспешното прегазване на съпругата и детето на полицая, станало пред очите на съседа и съпруга.
Твърдението "карахме си кротко с 40 и едни започнаха да се заяждат с нас" може да породи доверие само у дебили.
Толкова!
Коментиран от #15, #19, #33, #38
09:19 10.09.2025
13 Майора
Коментиран от #16
09:22 10.09.2025
14 гръндж
Коментиран от #18
09:25 10.09.2025
15 фцявс
До коментар #12 от "Кит":Ами в България не е ли по правилно да се движиш например по тротоара а не на пътното платно??? Не искам да казвам правилно или не правилно, защото и аз не съм ангел, само че какво е правилно, като ще търсим началото на всичко? И тези телефони 112 и на милицията не са ли за такива случаи а не да се правиш на шериф и да раздаваш шамари когато ти скимне? Сгрешена е цялата процедура и няма как да се прави всеки на тъп.
Коментиран от #32
09:27 10.09.2025
16 ЪЪЪ
До коментар #13 от "Майора":Стигас вашите монтирани записи и неверни твърдения!
Немам думи.
записите били манипулирани!!!!
А изказванията какви са !
май и Филип попов ще трябва да бъде сменен.
Коментиран от #20
09:27 10.09.2025
17 Митко Бомбата
Коментиран от #21
09:28 10.09.2025
18 Ама
До коментар #14 от "гръндж":нали тази 2025 година им вдигнаха с поне 50%
ПЕТДЕСЕТ%%
09:29 10.09.2025
19 Промяна
До коментар #12 от "Кит":ТОВА ГО КАЖЕТЕ НА НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ А И НА ОСТАНАЛИТЕ КОИТО УПОРИТО ЛЪЖАТ ЗЛЕПОСТАВЯТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ И СЕ ПОДИГРАВАТ С ЕДИН ЖЕСТОКО ПРЕБИТ ЧОВЕК
09:29 10.09.2025
20 Промяна
До коментар #16 от "ЪЪЪ":ЩО ВИЕ НЕ ГО СМЕНИТЕ ВИЖДАМ КАДЪРЕН СТЕ ДА ЛЪЖЕТЕ И СЛУЖИТЕ НА ФАЛШИВИТЕ ЕЛФИ БЕЗОБРАЗИЕ ЩО ВАС ТАКА НЕ ВИ П.ЕБИЕ НЯКОЙ ДА ВИДИМ ТОГАВА
09:31 10.09.2025
21 Ами в кенефа
До коментар #17 от "Митко Бомбата":е редно да смърди!
09:31 10.09.2025
22 Значи според Министера Митов
Аман от тъпи и кухи органи.
09:32 10.09.2025
23 ФЕЙК - либераст
09:33 10.09.2025
24 Ред бул
09:36 10.09.2025
25 Се ла ви
Коментиран от #30
09:38 10.09.2025
26 Тази кратуна
09:39 10.09.2025
27 имаше същия случай на плажа
09:40 10.09.2025
28 12340
09:43 10.09.2025
29 ППДБ ме разочароваха
09:44 10.09.2025
30 ФЕЙК
До коментар #25 от "Се ла ви":Пияндето като се прибрало в къщи тъщата и жената го спукали от бой!
09:47 10.09.2025
31 Силиций
Да се смее ли човек или да плаче на тази пародия на демонстрация на "държава"?!
По очебиен пример как МВР се използва буквално за бухалка и дори в такава пародийна форма едва ли може да има.
После - "олеле не зачитат авторитета на полицията".Ами тя сама се постави в положение на лакей.
09:49 10.09.2025
32 Мунчо
До коментар #15 от "фцявс":В България би трябвало и да се движим със съобразена скорост особено в градски условия, множество паркирани автомобили (между които винаги трябва да очакваш да изскочи някой/може и котка-куче).....а подобни изцепки като на тези пишлемета има много, а в случая пък не стига, че са карали с висока скорост, са се направили и на "мъже" (щото са много и са "велики и недосегаеми").....и представете си обратния случай:
Да ги бяха нашамарили тях(не, че не заслужават) и какъв вой щеше да е до небесата, че видиш ли "децата" просто са си "дрифтили с колата" и не са правили нищо лошо(освен това, че са рискували да размажат няколко човека).....
Коментиран от #36
09:50 10.09.2025
33 защо няма рапорт на патрулките?
До коментар #12 от "Кит":Защо няма рапорт от посещението на патрулките?!? Нещо много гнило има!!!!!
09:50 10.09.2025
34 Малкото кученце
09:51 10.09.2025
35 Перо
09:53 10.09.2025
36 фжвес
До коментар #32 от "Мунчо":Ти как разбра че са карали с висока скорост бре??? С какъв уред го засече??? А спрете с тая пропаганда. Имаше един глупак дето с нос мери изгорели газове, а ти как я засече тая скорост??? С уши ли с очи ли или тъи си мислиш??? Щото ако не е измерено с уред и доказано всеки може да приказва каквото си иска. Стига тъпотии. Слава Богу има измислени камери за скорост и ако не е засечено и заснето всеки може да си приказва.
Коментиран от #37, #40
10:05 10.09.2025
37 Бюреков
До коментар #36 от "фжвес":От записите и скороста на записващста камера и дължината на колата!
10:07 10.09.2025
38 И аз
До коментар #12 от "Кит":И аз видях на клипа,как трима РИТАТ падналия вече човек. Голяма АГРЕСИЯ отсега в едни младежи.На мен,ако ми направят забележка,няма да започна да бия и ритам хората.Мирчев се опитва да "яхне вълната",но накрая ще стане "хитрата сврака,с двата крака..."
Коментиран от #42
10:09 10.09.2025
39 Ха ХаХа
Говори нон стоп по всички въпроси
10:10 10.09.2025
40 Ами
До коментар #36 от "фжвес":Според теб,полицаите си правят весело,като спират всяка кола и се заяждат с шофьорите.И после сами падат на шосето и се нараняват сами,за да стигнат до интензивното.Ей така,да си разнообразят живота.Аман от наивници !Или давай да сложим всички полицаи под един знаменател и да започнем да ги плюем.
Коментиран от #51
10:15 10.09.2025
42 Град Козлодуй
До коментар #38 от "И аз":То и друго се вижда на клипа-как тоя дето застава до колата и прави "забележката"-посяга с дясната си ръка и я вкарва в колата...........Бит без нищо-НЯМА!
10:19 10.09.2025
43 верно ли
До коментар #41 от "Боруна ЛОМ":Като не е бил на работа, патрулките дошли да ги разтървават и те ли не са били на работа?
Като е паднал в банята, за какво го дъвче целия политически планктон вече втра седмица?
10:20 10.09.2025
44 Шопо
До коментар #1 от "прикриват се":МВР е организирана престъпна група а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.
Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
Или бити
10:20 10.09.2025
45 Боруна ЛОМ
10:20 10.09.2025
46 Силиций
Коментиран от #50
10:22 10.09.2025
47 Дедо ви...
Подробности и фактология от образуваното досъдебно производство.
Първо категорично е ясно, че първи е нанесъл удар Георги Димитров, популярен вече като „съседа“ на шефа на ОД МВР Русе Николай Кожухаров. Димитров нанася удара през прозореца срещу момчето, което кара автомобила.
На място пристигат ТРИ ЕКИПА на МВР – Русе плюс ЕДИН ЕКИП НА КАТ.
Взимат проби за алкохол и наркотици единствено на четиримата младежи, като НЕ взимат проби от шефа на ОД МВР Русе и от „съседа“ му Георги Димитров, очевидно тъй като са пияни.
НЯМА БОДИКАМЕРИ!!! На нито един от полицаите от дошлите 4 екипа. Защо не са били включени да обяснява „бърборкото“ МВР министър Даниел Митов.
След вземането на проби от младежите, им са връчени призовки да се явят на следващия ден в районните управления и те са пуснати, тъй като шефът на ОД МВР Русе няма никакви претенции към тях.
Нещо повече! Съпругата на шефа на ОД МВР Русе Николай Кожухаров дава първоначални показания, които са изцяло в полза на младежите и че нищо кой знае какво не се е случило…
10:24 10.09.2025
48 Зъл пес
10:24 10.09.2025
49 Антропологично Мирчев е
10:24 10.09.2025
50 Силиций
До коментар #46 от "Силиций":Това показва колко "яснота" има и по другия случаи с "умишленото" прегазване на няколко души с АТВто .
Изобщо " "Нашата полиция ни пази" , докато не я набият заради явен непрофесионализъм.
10:26 10.09.2025
