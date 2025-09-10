Емануил Йорданов: Към този момент не виждам причина някой от МВР да подава оставка

"Към този момент аз не виждам причина някой от МВР да подава оставка". Това подчерта пред БНР Емануил Йорданов - адвокат и бивш вътрешен министър:

"Мисля, че би трябвало да имаме пълно изясняване на фактическата обстановка по случая, след което да се прецени какви мерки трябва да бъдат взети. В началото ми се струва, че има някакъв опит да се затаи истината и това се изразява във факта, че доколкото си спомням не се знаеше, че веднага на мястото са изпратени две патрулки. Събитията на кръстовището може да не са част от бюлетина, поради факта, че към онзи момент очевидно никой не е бил наясно с характера на телесната повреда. Леките телесни повреди, които се изразяват в синини или болка, се преследват по тъжба на пострадалото лице. Там прокуратурата и МВР нямат някакво отношение и би могло там да се търси някакво обяснение".

"Сегашното ръководство на МВР не успява в критични ситуации да обясни така нещата, че по някакъв начин да намали напрежението и да успее да убеди обществеността, че някои неща, които се случват, са крайно неподходящи и те не се случват по вина на Министерство на вътрешните работи, защото в този случай аз не мога да кажа, че проблемът е в МВР", добави още в интервю за предаването "12+3" на програма "Хоризонт" бившият вътрешен министър.