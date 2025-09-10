Новини
България »
Емануил Йорданов: Към този момент не виждам причина някой от МВР да подава оставка

10 Септември, 2025 16:54 702 13

  • емануил йорданов-
  • оставки-
  • мвр

Мисля, че би трябвало да имаме пълно изясняване на фактическата обстановка по случая, след което да се прецени какви мерки трябва да бъдат взети

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Към този момент аз не виждам причина някой от МВР да подава оставка". Това подчерта пред БНР Емануил Йорданов - адвокат и бивш вътрешен министър:

"Мисля, че би трябвало да имаме пълно изясняване на фактическата обстановка по случая, след което да се прецени какви мерки трябва да бъдат взети. В началото ми се струва, че има някакъв опит да се затаи истината и това се изразява във факта, че доколкото си спомням не се знаеше, че веднага на мястото са изпратени две патрулки. Събитията на кръстовището може да не са част от бюлетина, поради факта, че към онзи момент очевидно никой не е бил наясно с характера на телесната повреда. Леките телесни повреди, които се изразяват в синини или болка, се преследват по тъжба на пострадалото лице. Там прокуратурата и МВР нямат някакво отношение и би могло там да се търси някакво обяснение".

"Сегашното ръководство на МВР не успява в критични ситуации да обясни така нещата, че по някакъв начин да намали напрежението и да успее да убеди обществеността, че някои неща, които се случват, са крайно неподходящи и те не се случват по вина на Министерство на вътрешните работи, защото в този случай аз не мога да кажа, че проблемът е в МВР", добави още в интервю за предаването "12+3" на програма "Хоризонт" бившият вътрешен министър.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 6 гласа.
Подобни новини


  • 1 Задна скорост

    20 0 Отговор
    И ти си от клуба на Сю. Освен малки бели мпишки, друго не виждате!
    Не оставка, а затвор и за теб също.

    16:57 10.09.2025

  • 2 Амчи тъй де!!!

    17 0 Отговор
    Гарван гарвану око не вади!!!

    16:59 10.09.2025

  • 3 Причина -

    13 0 Отговор
    не ! Причините са много !

    16:59 10.09.2025

  • 4 Оня с рикията

    15 0 Отговор
    Еййй, тия милицайски думички... Върти го, печи го, все милиционер си остава...

    17:00 10.09.2025

  • 5 да да

    11 0 Отговор
    Ама този от Русе,?!май е пияница в тъмни доби го бият ....

    17:05 10.09.2025

  • 6 Мими,даже и Сю ли?

    9 1 Отговор
    Та ти нали каза,че той има общо с полицията,само защото е гледал няколко епизода от "Комисар Рекс"

    17:08 10.09.2025

  • 7 Нопер

    10 0 Отговор
    Къдравата СЮ не става. Оставка

    17:09 10.09.2025

  • 8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    9 0 Отговор
    Гарван, гарвану око не вади! И на мен точно така ми звучи.

    17:11 10.09.2025

  • 9 Мими

    4 1 Отговор
    Мими Йорданов е адвокат, да поеме защитата на Жулиен Сюлейманов Кязимов.

    17:20 10.09.2025

  • 10 Шопо

    8 0 Отговор
    МВР е организирана престъпна група.
    Шефа на тази банда да подава оставка.
    Шефа на шефа на бандата също.
    Аз виждам причина скоро на Орлов мост ще има палатки.

    17:23 10.09.2025

  • 11 Мунчо

    4 0 Отговор
    Мими окото,Мими ухото,страшен за гледане,нежелан за слушане!Разликата между него и Къдравата Сю,
    един градски разговор от...0,02 лева!Убитаци от класа!

    17:24 10.09.2025

  • 12 Гост

    0 0 Отговор
    Кой беше ти бе

    17:37 10.09.2025

  • 13 Лост

    0 0 Отговор
    А тежките телесни повреди с какво са по-големи от средните телесни повреди причинени от Бургазлиев,че го пуснаха в домашен арест?

    17:38 10.09.2025

Новини по градове:
