Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за всички училища, детски градини и ясли

11 Септември, 2025 09:46 318 4

Кризата с водата в Плевен обаче е далеч от решение и хората в града имат вода само по няколко часа сутрин и вечер

В петък трябва да излязат резултатите от пробите за качеството на водата от разкрития първи сондаж, който търси нови водоизточници за Плевен. Ако резултатите са добри, сондажът ще бъде включен към водопроводната мрежа. Това заяви новият областен управител на Плевен Мартин Мачев. Той беше назначен от правителството в сряда.

Започват ремонти на проблемни тръби по ВИК мрежата. Кризата с водата в Плевен обаче е далеч от решение и хората в града имат вода само по няколко часа сутрин и вечер. Тепърва ще се установява каква част от водата се губи заради кражби и лоша инфраструктура.

"Училищата са започнали да си поръчват хидрофорните системи, осигурена е вода за всички училища, детски градини и ясли, което е много важно, за да има присъствено и нормално протичане за учебните часове за децата", заяви пред БНТ Мачев.

"По-голяма част от загубата е от изтичане на вода, а не от кражби, те тепърва се установяват, извършват се проверки по сигнали на граждани с представителите на ВиК и органите, които могат да вземат мерки", допълни от своя страна председателят на кризисния щаб Емил Пеев.


Напиши коментар:


  • 1 1488

    1 0 Отговор
    абе не зная ква вода ама тука от няколко месеца не можеме се избаниме

    не че се баниме толкоз често де

    09:50 11.09.2025

  • 2 Анелия Андреева

    1 0 Отговор
    Колко бутилки с вода трябва да си вземем вкъщи,та да се изкъпем?!?

    09:56 11.09.2025

  • 3 АМАH OT ИДИOTИ

    0 0 Отговор
    ТРИ ПЪТИ УРА ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО 😝
    ТО, ПРАВИТЕЛСТВОТО, НАИСТИНА СЕ ГРИЖИ ЗА ""ХОРАТА "" 😆
    ИМАТ ВОДА. ФАКТ.
    ЛИЧНО ГОСПОДИН ПЕЕВСКИ Е НАРЕДИЛ ДА СЕ ПЪЛНЯТ КОФИ ОТ ВОДОПАДА НА ЖЕЛЯЗКОВ И ФА ПОЕМАТ КЪМ ПЛЕВЕН 🤣
    ОЩЕ ЕДИН ПЪТ УРА!

    09:58 11.09.2025

  • 4 Пампаец

    0 0 Отговор
    Каква вода бълнува този областен управител ? С вода от тубите ли ще си мият децата ръцете след като ходят например до тоалетната ? Не къпане ли ще ходят тези деца в детски градини и училища за да разнасят зарази ?

    09:58 11.09.2025

