Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за всички училища, детски градини и ясли

В петък трябва да излязат резултатите от пробите за качеството на водата от разкрития първи сондаж, който търси нови водоизточници за Плевен. Ако резултатите са добри, сондажът ще бъде включен към водопроводната мрежа. Това заяви новият областен управител на Плевен Мартин Мачев. Той беше назначен от правителството в сряда.

Започват ремонти на проблемни тръби по ВИК мрежата. Кризата с водата в Плевен обаче е далеч от решение и хората в града имат вода само по няколко часа сутрин и вечер. Тепърва ще се установява каква част от водата се губи заради кражби и лоша инфраструктура.

"Училищата са започнали да си поръчват хидрофорните системи, осигурена е вода за всички училища, детски градини и ясли, което е много важно, за да има присъствено и нормално протичане за учебните часове за децата", заяви пред БНТ Мачев.

"По-голяма част от загубата е от изтичане на вода, а не от кражби, те тепърва се установяват, извършват се проверки по сигнали на граждани с представителите на ВиК и органите, които могат да вземат мерки", допълни от своя страна председателят на кризисния щаб Емил Пеев.