Ивайло Мирчев: МВР се унижава, проблемът е, че това им стана практика

Вчера МВР отново излъга. Вчера на пресконференция на министъра на МВР бе представена гледната им точка, която по никакъв начин не отговаря на фактическата обстановка. Стигна се дотам МВР да се унижава, да слага знак за ограничение от 30 км., след като се е случил този инцидент. Проблемът е, че това им стана практика и обществото губи доверие в институцията, в министъра и в заместниците му, които се появяват с все по-нелепи версии . Това заяви Ивайло Мирчев от "Да, България" пред журналисти в кулоарите на НС.
По думите му МВР се е превърнало във фасада на един неформален кръг, който управлява.
"Има само една достойна стъпка оттук нататък - бърза и моментална оставка", категоричен е той.
Божидар Божанов заяви, че МВР е министерството с най-ниско доверие в ЕС по данни на Евростат. "Това не е от днес, не е и от вчера. Това е така от години. МВР системно пази престъпници, охранява "Осемте джуджета", прикрива купуването на гласове, бие протестиращи и всички тези неща са ставали през годините и отблъсква все повече гражданите. Това, което можеше да направи МВР е да предприеме мерки за премахването на всички нелегитимни влияния, които изгонват свестните полицаи от системата, но вместо това неформалният кръг, който управлява МВР, начело с Пеевски - е установил пълен контрол", каза още Божанов.
Ивайло Мирчев допълни, че безводието и корупцията, която по думите му го поражда, "е част от завладяната държана, което пък е част от вота на недоверие, който ще внесем".
1 Георги
10:14 11.09.2025
2 Затова без имунитет
10:18 11.09.2025
3 Факт
Коментиран от #5
10:18 11.09.2025
4 Шопо
Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени
Къдравата Сю също
Оставка !
Коментиран от #19
10:19 11.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Рибата
10:20 11.09.2025
7 без знак и легнали полицаи
10:25 11.09.2025
8 Вашето мнение
10:25 11.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ква оставка кви 5 лева
10:41 11.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Не сте живи
10:54 11.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ддд
10:56 11.09.2025
17 Национал
11:03 11.09.2025
18 Промяна
11:03 11.09.2025
19 Промяна
До коментар #4 от "Шопо":ФАКТИ БГ СЪБУДЕТЕ СЕ
11:04 11.09.2025
20 Тома
11:07 11.09.2025
21 Глупайло Свирчев
11:10 11.09.2025
22 Троянец
11:14 11.09.2025
23 Балканджи Йово
11:16 11.09.2025
24 Град Козлодуй
11:17 11.09.2025
25 лъжите са неприемливост
11:20 11.09.2025
26 Стефан
11:20 11.09.2025
27 Цочо Шипковенски
11:21 11.09.2025
28 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
11:21 11.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Град Козлодуй
11:24 11.09.2025
33 Точно така оставка но на Мирчев
Коментиран от #36
11:25 11.09.2025
34 Дедо
11:29 11.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Мирчев и ПП са една каца с мед
До коментар #33 от "Точно така оставка но на Мирчев":Вчера Асен Василев от ПП днес Мирчев от ДБ. ПП и ДБ са едно и също. Псевдо демократи и двете формации са крайно леви анархисти, с една дума престъпници.
Престъпниците взаимно се подкрепят. След като стана ясно че Асен Василев е международен престъпник осъден в 3 държави за измами на съдружниците си, а след това стана ясно че е покровителствал контрабандни канали на Митниците, фалшифицирането на няколко парламентарни избори и корупцията във всички кметства и ведомства управлявани от ППДБ, сега брани доказано престъпници за нападение над полицай. Тоя кога ще бъде задържан най-после че не мога да му трая лицемерието, арогантността и лъжите. Мога само да кажа никога повече няма да гласувам за ППДБ. Омитайте се от Парламента и да ви няма.
11:40 11.09.2025
37 Референ Референдов
СЕГА НЯМА ОТ КАДЕ СИГОРНО ДА ЛАПАТ НА ЕДРО И ИЗМИСЛЯТ ДА САНИРАТ ПАРИ ОТ ГЛОБИ АКТОВЕ ПЕШЕХОДНИ ПАТЕКИ КАМЕРИ РАДАРИ И Т.Н. ИНАЧЕ ПО ЦЯЛ ДЕН ДРЕМАТ ЕЛЕ В ТИЯ.ОБЩИНИ ПО МАЛКИ ГРАДЧЕТА И СЕЛА КИБИК ПО ЦЯЛ ДЕН И НИЩО.НИЩИЧКО НЕ РАБОТЯТ ЗА ТАКИВА ЗАПЛАТИ НИТО ШОСЕТА НИТО ТРЕТОАРИ НИТО ПАРКОВЕ НИТО ИЗОСТАВЕНИ ДВОРОВЕ КОНТРОЛ ОТ ТВХ НЕЩО НИЩО НИКАКВА ПОЛЗА ОТ ТИЯ ОБЩИНИ МНОГО ПО ДОБРЕ СА ОТ ДИРЕКТОРИТЕ В ЗАВОДИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИМАЛИ БЮДЖЕТ!!!!? ДАРЖАВАТА МИНИСТЕРСТВОТО ИМ ПРЕВЕЖДАТ СИГОРНО НА ВСЯКА ОБЩИНА ЗА ГОДОНАТА ИЗДРЪЖКА НЯКОЛКО МИЛИОНА ИЛИ ХИЛЯДИ С ТЯХ ЕДИНСТВЕНО ЗА СМЕТ ИЗВОЗВАНЕ МЕСЕЧНО ПЛАЩАТ И ЗА СНЯГ ПОЧИСТВАНЕ 12,ПЪТИ ЗИМАТА ПЛАЩАТ ОСТАНАЛОТО ЗА ЗАПЛАТИ ОТОПЛЕНИЕ И ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ОБЩИНАРИТЕ ОСТАНАЛОТО ДАНАЦИ,ДАН.ОЦЕНКИ,ЗЕМЕДЕЛИЕ.И ГОРИ И ДР. ВСИЧКИ УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИ СА В ОБЛАСТНИЯ ГРАД И РАЙОНИЯ ПО ГПЛЯМ ГРАД ОЩИНА. ПАРИ ЗА ТИЯ ОТИВАТ С МИЛИОНИ ЗА ЛУДО.НИТП ГИ СЪКРАЩАВАТ НИТО ГИ ПРЕСТТРУКТОРИРАТ. МНОГО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ ЗДРАВИ И ПРАВИ ТЪРТЕЙ ДРЕМАЧИ ПО ЦЯЛ ДЕН НЕНУЖНИ НА ХОРАТА ЯСЛАДЖИИ КИБИК ПО ЦЯЛ ДЕН.
11:42 11.09.2025