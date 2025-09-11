Ивайло Мирчев: МВР се унижава, проблемът е, че това им стана практика

Вчера МВР отново излъга. Вчера на пресконференция на министъра на МВР бе представена гледната им точка, която по никакъв начин не отговаря на фактическата обстановка. Стигна се дотам МВР да се унижава, да слага знак за ограничение от 30 км., след като се е случил този инцидент. Проблемът е, че това им стана практика и обществото губи доверие в институцията, в министъра и в заместниците му, които се появяват с все по-нелепи версии . Това заяви Ивайло Мирчев от "Да, България" пред журналисти в кулоарите на НС.

По думите му МВР се е превърнало във фасада на един неформален кръг, който управлява.

"Има само една достойна стъпка оттук нататък - бърза и моментална оставка", категоричен е той.

Божидар Божанов заяви, че МВР е министерството с най-ниско доверие в ЕС по данни на Евростат. "Това не е от днес, не е и от вчера. Това е така от години. МВР системно пази престъпници, охранява "Осемте джуджета", прикрива купуването на гласове, бие протестиращи и всички тези неща са ставали през годините и отблъсква все повече гражданите. Това, което можеше да направи МВР е да предприеме мерки за премахването на всички нелегитимни влияния, които изгонват свестните полицаи от системата, но вместо това неформалният кръг, който управлява МВР, начело с Пеевски - е установил пълен контрол", каза още Божанов.

Ивайло Мирчев допълни, че безводието и корупцията, която по думите му го поражда, "е част от завладяната държана, което пък е част от вота на недоверие, който ще внесем".