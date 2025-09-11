Новини
България »
Ивайло Мирчев: МВР се унижава, проблемът е, че това им стана практика

11 Септември, 2025 10:11 1 034 37

  • ивайло мирчев-
  • мвр

Има само една достойна стъпка оттук нататък - бърза и моментална оставка

Ивайло Мирчев: МВР се унижава, проблемът е, че това им стана практика - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вчера МВР отново излъга. Вчера на пресконференция на министъра на МВР бе представена гледната им точка, която по никакъв начин не отговаря на фактическата обстановка. Стигна се дотам МВР да се унижава, да слага знак за ограничение от 30 км., след като се е случил този инцидент. Проблемът е, че това им стана практика и обществото губи доверие в институцията, в министъра и в заместниците му, които се появяват с все по-нелепи версии . Това заяви Ивайло Мирчев от "Да, България" пред журналисти в кулоарите на НС.

По думите му МВР се е превърнало във фасада на един неформален кръг, който управлява.

"Има само една достойна стъпка оттук нататък - бърза и моментална оставка", категоричен е той.

Божидар Божанов заяви, че МВР е министерството с най-ниско доверие в ЕС по данни на Евростат. "Това не е от днес, не е и от вчера. Това е така от години. МВР системно пази престъпници, охранява "Осемте джуджета", прикрива купуването на гласове, бие протестиращи и всички тези неща са ставали през годините и отблъсква все повече гражданите. Това, което можеше да направи МВР е да предприеме мерки за премахването на всички нелегитимни влияния, които изгонват свестните полицаи от системата, но вместо това неформалният кръг, който управлява МВР, начело с Пеевски - е установил пълен контрол", каза още Божанов.

Ивайло Мирчев допълни, че безводието и корупцията, която по думите му го поражда, "е част от завладяната държана, което пък е част от вота на недоверие, който ще внесем".


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 20 гласа.
  • 1 Георги

    12 7 Отговор
    тоя бастун, в началото защитаваше бития шеф, сега друго говори, ама като се оказа, че гпс-а на урсулата не е бил заглушаван продължи да говори глупости. Явно не е евроатлантическо да признаеш, че никой не им е закачал баш гинеколожката.

    10:14 11.09.2025

  • 2 Затова без имунитет

    19 0 Отговор
    за депутатите! От какво ги е страх а? Субсидията също да се премахне! Закон за лобизма , като в САЩ с регистър на лобистите! Тогава ще с и проличи кои депутати за кои олигарси работят!

    10:18 11.09.2025

  • 3 Факт

    8 3 Отговор
    Това го казва и Петър - мутрата!

    Коментиран от #5

    10:18 11.09.2025

  • 4 Шопо

    24 3 Отговор
    МВР е организирана престъпна група
    Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени
    Къдравата Сю също
    Оставка !

    Коментиран от #19

    10:19 11.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Рибата

    17 1 Отговор
    се вмирисва откъм главата. Цялата система е профнила, пълна с калинки и неграмотници., А министъра, вместо да излезе мъж, и да подаде оставка заради всичките гафове досега, се е хванл в столка на властта като пиавица (като всички останали). Жалка картингка.. Прав е бил чешкият художник навремето с тоалетната чиния.

    10:20 11.09.2025

  • 7 без знак и легнали полицаи

    4 1 Отговор
    на улицата колите лесно набират скорост над 30 . има тайни ограничения . това е когато седи знак дето не е махнат . ако го спазва един друг го гледа все едно е луд . друго ограничение е в навигацията тайно . на улицата няма такъв знак . така всяка улица става важна . тук еди си кой измрел, там еди си кой гръмнали , там еди си коя я обрали . и в юса е така . кат го спре кат : не видяхте ли че превишихте . да видех . имате ли глоби . не . карайте внимателно, този път няма да ви глобя . опитен топ криминалист като нашия с кавичките може да обясни .

    10:25 11.09.2025

  • 8 Вашето мнение

    7 8 Отговор
    Мирчо, а кой стоеше в скута Му и переше ли переше?

    10:25 11.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ква оставка кви 5 лева

    3 9 Отговор
    кой кого унижава не знам…. значи кога вий сте на власт мвр е ок…да не сте забравили как им горихте слама в краката мерехте с павета и бутилки носихте ковчези и издигахте бесилки … умряла риба и т н… пък ся оставка…. ми поискайте тоз дето го е назначил … вижте в google за справка… той да хвърли оставка и да даде обяснения за кадъра си

    10:41 11.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Не сте живи

    3 2 Отговор
    Българи не сте живи! Контролират мозъците ви,психиката,волята!МВР, Прокуратура,ДАНС !

    10:54 11.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ддд

    3 1 Отговор
    Когато Мирчев и Божанов заговорят, все едно слушам инфантили.

    10:56 11.09.2025

  • 17 Национал

    1 0 Отговор
    Системата е пълна с много прости хора а и ги издигат нагоре.Тия май са били поркани но не са им взели проби.

    11:03 11.09.2025

  • 18 Промяна

    2 1 Отговор
    ТОЯ МИРЧЕВ НИЩОПРАВЕЩ СИ ГЛАВЕН ЛЪЖЕЦ СИ НА ДЪРЖАВАТА И НАЗНАЧЕН САБОТЬОР СРЕЩУ БЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВЪН

    11:03 11.09.2025

  • 19 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    ФАКТИ БГ СЪБУДЕТЕ СЕ

    11:04 11.09.2025

  • 20 Тома

    1 0 Отговор
    Най много вицове имаше на времето за милиционерите защото бяха много умни.Сега това им е наследството.

    11:07 11.09.2025

  • 21 Глупайло Свирчев

    2 1 Отговор
    А иза по-тъпо парче от мен ще му дам 10 000 лв дарение.

    11:10 11.09.2025

  • 22 Троянец

    2 1 Отговор
    Мирчев-ходи се прегледай прИмаТ!!!!!!

    11:14 11.09.2025

  • 23 Балканджи Йово

    2 1 Отговор
    Като го видя тоя-пускам си GAGNAM STILE!

    11:16 11.09.2025

  • 24 Град Козлодуй

    2 1 Отговор
    Каза тЪПОто парче и се изОка........ТЪп пребоядиса комунистически БОкЛУк!

    11:17 11.09.2025

  • 25 лъжите са неприемливост

    2 0 Отговор
    има пострадали и засегнати . симона мисли че се пречи на митоф да си свърши работата . а той лъже . после твърди че не лъже . може на полиграф .

    11:20 11.09.2025

  • 26 Стефан

    1 0 Отговор
    Пресконференцията в Русе не беше необходима. Това е прибързана реакция, не обмислена, по скоро емоционална. Опит за демонстриране на прекомерно упражняване на власт с идеите за полицейски операции, от които цитирам щели да търпят негативи и обикновените граждани. И това в условията на неизяснена фактическо-правна обстановка. Е кой е виновен за тиражираните и неколкократно сменящи се информации и това не породи ли съмнения в обществото. Правят се опити за прилагане на похвати за манипулации от отминали времена, не кореспондиращи към съвременните обществени отношения. Но в този ред на мисли -Хладен ум и чисти ръце е един завет, а и близък до практиката им , по която още работят и Не спазват.

    11:20 11.09.2025

  • 27 Цочо Шипковенски

    2 1 Отговор
    DUREX се извинява на БаЩата на Мирчев!

    11:21 11.09.2025

  • 28 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор
    Аз предлагам да пишем на МВР оценка 2 +, ако успее да залови прокурорския син от Перник. Иначе си е за чисто 2. А ако заловят Пепи Еврото , ще прескочат поправителния изпит!

    11:21 11.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Град Козлодуй

    3 0 Отговор
    Министъра-на ПОЛИГРАВ!НЕЗАБАВНО!

    11:24 11.09.2025

  • 33 Точно така оставка но на Мирчев

    2 1 Отговор
    Оставка на Мирчев. Чупката от Парламента. От нищо не разбираш, говориш глупости и лъжи и си човек на Маджо. Всички сикаджий вън от Парламента. Ти си този който разбива дясното и заради тебе и оня Христо Иванов няма съдебна реформа. Защото и ти си като него също толкова голям въздухар. Мирчев Оставка. Пречиш на ДБ пречиш на десните. Махай се от Политиката. Долу самозванецът Мирчев

    Коментиран от #36

    11:25 11.09.2025

  • 34 Дедо

    2 0 Отговор
    Тепърва ще назрява социална бомба с тези милиционери. Броят им е огромен за България. Много от пенсионираните се държат агресивно към съседите си и гражданите.

    11:29 11.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Мирчев и ПП са една каца с мед

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Точно така оставка но на Мирчев":

    Вчера Асен Василев от ПП днес Мирчев от ДБ. ПП и ДБ са едно и също. Псевдо демократи и двете формации са крайно леви анархисти, с една дума престъпници.
    Престъпниците взаимно се подкрепят. След като стана ясно че Асен Василев е международен престъпник осъден в 3 държави за измами на съдружниците си, а след това стана ясно че е покровителствал контрабандни канали на Митниците, фалшифицирането на няколко парламентарни избори и корупцията във всички кметства и ведомства управлявани от ППДБ, сега брани доказано престъпници за нападение над полицай. Тоя кога ще бъде задържан най-после че не мога да му трая лицемерието, арогантността и лъжите. Мога само да кажа никога повече няма да гласувам за ППДБ. Омитайте се от Парламента и да ви няма.

    11:40 11.09.2025

  • 37 Референ Референдов

    0 0 Отговор
    ТОЯ ОТ ОТ ГЕРБ СЕ ОКАЗА ЧЕ СА ПО ВРЕДНИ ОТ КОЛКОТО ПОЛРЗНИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ПРЕДИ УСВОЙХА ПАРИТЕ ОТ ЕВРО ПРАТКИТЕ ТРАНШОВЕТЕ НАПРАВИХА С ЧАСТ ОТ ТЯХ САНИТАНИЯ МЕТРА НЯКОЯ МАГИСТРАЛА АСВАЛТ ДРУГАТА ЧАСТ ПРЕСВОИХА ЗА ЛИЧНИ И ПАРТИИ НУЖДИ.
    СЕГА НЯМА ОТ КАДЕ СИГОРНО ДА ЛАПАТ НА ЕДРО И ИЗМИСЛЯТ ДА САНИРАТ ПАРИ ОТ ГЛОБИ АКТОВЕ ПЕШЕХОДНИ ПАТЕКИ КАМЕРИ РАДАРИ И Т.Н. ИНАЧЕ ПО ЦЯЛ ДЕН ДРЕМАТ ЕЛЕ В ТИЯ.ОБЩИНИ ПО МАЛКИ ГРАДЧЕТА И СЕЛА КИБИК ПО ЦЯЛ ДЕН И НИЩО.НИЩИЧКО НЕ РАБОТЯТ ЗА ТАКИВА ЗАПЛАТИ НИТО ШОСЕТА НИТО ТРЕТОАРИ НИТО ПАРКОВЕ НИТО ИЗОСТАВЕНИ ДВОРОВЕ КОНТРОЛ ОТ ТВХ НЕЩО НИЩО НИКАКВА ПОЛЗА ОТ ТИЯ ОБЩИНИ МНОГО ПО ДОБРЕ СА ОТ ДИРЕКТОРИТЕ В ЗАВОДИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИМАЛИ БЮДЖЕТ!!!!? ДАРЖАВАТА МИНИСТЕРСТВОТО ИМ ПРЕВЕЖДАТ СИГОРНО НА ВСЯКА ОБЩИНА ЗА ГОДОНАТА ИЗДРЪЖКА НЯКОЛКО МИЛИОНА ИЛИ ХИЛЯДИ С ТЯХ ЕДИНСТВЕНО ЗА СМЕТ ИЗВОЗВАНЕ МЕСЕЧНО ПЛАЩАТ И ЗА СНЯГ ПОЧИСТВАНЕ 12,ПЪТИ ЗИМАТА ПЛАЩАТ ОСТАНАЛОТО ЗА ЗАПЛАТИ ОТОПЛЕНИЕ И ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ОБЩИНАРИТЕ ОСТАНАЛОТО ДАНАЦИ,ДАН.ОЦЕНКИ,ЗЕМЕДЕЛИЕ.И ГОРИ И ДР. ВСИЧКИ УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИ СА В ОБЛАСТНИЯ ГРАД И РАЙОНИЯ ПО ГПЛЯМ ГРАД ОЩИНА. ПАРИ ЗА ТИЯ ОТИВАТ С МИЛИОНИ ЗА ЛУДО.НИТП ГИ СЪКРАЩАВАТ НИТО ГИ ПРЕСТТРУКТОРИРАТ. МНОГО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ ЗДРАВИ И ПРАВИ ТЪРТЕЙ ДРЕМАЧИ ПО ЦЯЛ ДЕН НЕНУЖНИ НА ХОРАТА ЯСЛАДЖИИ КИБИК ПО ЦЯЛ ДЕН.

    11:42 11.09.2025

