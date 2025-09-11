Георг Георгиев: Задействането на член 4 от Договора за НАТО не означава въвличане във война

Задействането на член 4 от Договора за НАТО не означава въвличане във война, каза пред журналисти министърът на външните работи Георг Георгиев, цитиран от бТВ. Той е в Благоевград, където се провежда информационна среща, част от Националната кампания за въвеждане на еврото в България.
„Партньорите и съюзниците сме в постоянна връзка помежду си. По никакъв начин не говорим за провокиране на агресия от страна на Северноатлантическия алианс. Всичко, което правим от началото на войната в Украйна, е да говорим за това как може да предотвратим последваща ескалация, да защитим международния правов ред, да прекратим агресията и да уважим суверенитета и териториалната цялост на една държава, която беше безпочвено нападната“, каза външният министър.
В сряда руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша. 19 от тях бяха засечени от противовъздушната отбрана с помощта на нидерландски изтребители. Няколко от тях са били неутрализирани. Това е първият случай на свалени руски дронове на територията на страна-членка на НАТО.
По думите му провокацията на Кремъл показва, че Руската федерация не желае мир, Българският външен министър изрази солидарност с Полша. „Това е смисълът на НАТО и на нашата съвместна работа по осигуряване на сигурността и отбраната на Алианса“, посочи той.
1 Прекрасни новини
Майкъл Наки, руски опозиционен журналист-
Руските войници масово бягат от армията
Руските войници масово бягат от армията. През последните месеци броят на дезертьорите се е увеличил двойно, а на някои направления – тройно. Това показва изследване на екипа Front Intelligence Inside, публикувано от известния аналитик Taterigami. Такива мащаби на дезертьорство в руската армия не е имало. Нещо явно се случва. Колкото по-висок става този показател, толкова по-добре, защото за изтощаване на руските попълнения подхожда всеки сценарий: недостиг на хора при вербуване, убийства на бойното поле и дезертьорство. Математиката е проста: колкото по-малко войници имат руснаците за хвърляне като пушечно месо, толкова по-бързо ще свърши войната.
2 Пич
3 1488
4 Последния Софиянец
5 Временното явление ЕС
сирените и телефоните из ЕС-то бре ❗
Да не посрещат Путин 😁
7 Като
До коментар #1 от "Прекрасни новини":Гей ли го казваш или като недоучил?
Коментиран от #9, #69
10 "Всякога проклета Русия" по Раковски
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ГОЛЯМА ПАНИКА
13 Последния Софиянец
До коментар #12 от "ГОЛЯМА ПАНИКА":Цялата защита на НАТО свали 3 дрона от 19.Затова е паника.
14 Сусу Манарата
15 Последния Софиянец
До коментар #10 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":Аз съм нейн фен, а тя редовно посещава заведението ми, кокато е в нужда
16 Целувачът
12:21 11.09.2025
17 Един
С фалшив предлог НАТО разруши Ирак
С фалшив предлог НАТО разруши Сирия
С фалшив предлог НАТО иска да започне война с Русия!
18 Последния Софиянец
До коментар #15 от "Последния Софиянец":Наскоро срещнах Митрофанова пред театър Иван Вазов.Беше без охрана с една приятелка и всички я поздравяваха.
19 нАТО е разкована кочина,
Тръмп е за приятелство с Путин и се дистанцира от евро-кочината.
Войната на прасетата в Европа не е американска война.
20 Защо ли...?!
Някак си-изказвания в стил-Комсомолски секретар на УчКома...!
12:25 11.09.2025
21 Гледах
22 Феникс
23 Друг
До коментар #17 от "Един":Е да,ама тук веч с Русия-няма да им се получи...!
Ще ударят на камък...,даже на -
...Яка Руска Закалена Стомана...!
25 Добре че е Гйорг ГЕЙргиев
12:31 11.09.2025
26 Факт
27 В каква нужда посещава заведението ти
До коментар #15 от "Последния Софиянец":По голяма да се изхожда на лицето ти в миялното ли?
28 Егати у наглеца
29 Запознат
До коментар #18 от "Последния Софиянец":Скромен си !
Я разкажи първо за срещите ти с Хаяско, после с Тръмп и не пропускай онази весела случка с НАСЛЕДНИЧКАТА и със самият Ким.
А другата седмица да ни разкажеш как великият СИ е разбрал за заведението ти и цитирай написаното от него в книгата ти за гости
30 Читав
31 Задейстайте
32 Чиба, съветска мумио !
До коментар #19 от "нАТО е разкована кочина,":Тихо naмnepc ! Не си компетентен да коментираш !
В чyтypaта ти е само сърпове и чукове танцуват .
33 Хе,хе...!
До коментар #1 от "Прекрасни новини":Всеки случай,не само аз,а и Целият Свят не е видял ни едно видео,аналогично на тези в Украйна,където ТЦК ги събарят с ритници и юмруци на земята и като добитък,насила ги натикват в бусовете и директно на фронта...!
Нарича се -,,Укро-Бусовизация"...!
А пък ти си драскай тук измишльотини за Руската Армия,колко си щеш...!
Давай!
Ако не умен,то поне си забавен...🤣😝😆😂👍👏!
..
35 Това в Полша е цирк ! Постановка ...
36 Точен коментар с факти
До коментар #34 от "Mими Кучева 🐕":Браво Мими
37 Чиба,хохло-мумийо!
До коментар #32 от "Чиба, съветска мумио !":Тихо naмnepc ! Не си компетентен да коментираш !
В чyтypaта ти са само лозунги-
,,Слава УСраине",които танцуват последният си танц...
38 Последния Софиянец
До коментар #27 от "В каква нужда посещава заведението ти":Всички имаме по две нужди. Без и с аромат. При нея втората надделява значително, даде я съпровождат с буркан и сирени до заведението ми.
39 Мъка
До коментар #31 от "Задейстайте":Ли ти е, че не си на негово място ?
40 гост- историята се повтаря
12:39 11.09.2025
42 Последния Софиянец
До коментар #29 от "Запознат":Ще ти разкажа за срещата с Урсула в Сопот.
43 Бог забавя,но...не забравя!
До коментар #31 от "Задейстайте":Рано,или късно ще ти се върне това зловещо подиграване със смъртта на едно дете и скръбта на нейният баща...!
45 Сандо
До коментар #1 от "Прекрасни новини":Грабвайте автомотите,нарамвайте мешки на гръб и на бегом отивайте на Източния фронт,скъпи козячета,че поглеж изтървете победата.Ние няма да страдаме за вас,въздуха на територията ще се изчисти.
46 Ганя специалиста
48 леля вуна
49 Няма как да набуташ
До коментар #35 от "Това в Полша е цирк ! Постановка ...":Полша с нови 43,7 милиарда евро заеми за тенекии без пропаганда, лъжи и активни мероприятия ... Така работи Атлантизма
50 Абеее
51 миме
До коментар #1 от "Прекрасни новини":тва въобще не е интересно я кажи сега жужето още ли е живо и ко стана с пералните
52 Рита
украинския режим ясно показва ,че те не искат край на войната .Победа, Русия!
53 Така работи Атлантизма
12:48 11.09.2025
54 Руска въшка
До коментар #52 от "Рита":Спеинда тровиш гората инсенмахай към Москвата! Надводната или подводната, няма значение.
57 Атлантизма е престъпна идеология
И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
""" Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира премиерът Борисов""" ....а вие плащайте за "отбрана" и се гответе за фронта ...
59 хихи
60 Външно ВеЦе
62 Господи
63 Ъхъъъъъ....
64 миме
До коментар #10 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":радвай се че боклук@ мардан тръмпета си го прибра
65 Пълни уйдорми и пропаганда
66 Шът ве!
До коментар #60 от "Външно ВеЦе":Да не съм чул лоша дума за Комсомолският Секретар на ГЕРБ...😮💨😒🙄🫢!
67 А солидарност
68 Напротив
69 2020
До коментар #7 от "Като":Този, който не е ходил в казарма, защото такива не допускат там, той ли говори за война и за военни действия. Я да си задоволява потребностите в някоя гградска ттоалетна.
71 Ще ти кажа кво става с пералните
До коментар #51 от "миме":Пералните свършиха и сега взимат чипове от металорежещи машини.
Оня ден имаше един дрон с такъв чип и бяха забравили да разкачат металорежещата машина.
72 бойко
73 трън
