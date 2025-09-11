Новини
Георг Георгиев: Задействането на член 4 от Договора за НАТО не означава въвличане във война

11 Септември, 2025 12:06 1 078 73

По думите му партньорите в Алианса са в постоянна връзка

Георг Георгиев: Задействането на член 4 от Договора за НАТО не означава въвличане във война - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Задействането на член 4 от Договора за НАТО не означава въвличане във война, каза пред журналисти министърът на външните работи Георг Георгиев, цитиран от бТВ. Той е в Благоевград, където се провежда информационна среща, част от Националната кампания за въвеждане на еврото в България.

„Партньорите и съюзниците сме в постоянна връзка помежду си. По никакъв начин не говорим за провокиране на агресия от страна на Северноатлантическия алианс. Всичко, което правим от началото на войната в Украйна, е да говорим за това как може да предотвратим последваща ескалация, да защитим международния правов ред, да прекратим агресията и да уважим суверенитета и териториалната цялост на една държава, която беше безпочвено нападната“, каза външният министър.

В сряда руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша. 19 от тях бяха засечени от противовъздушната отбрана с помощта на нидерландски изтребители. Няколко от тях са били неутрализирани. Това е първият случай на свалени руски дронове на територията на страна-членка на НАТО.

По думите му провокацията на Кремъл показва, че Руската федерация не желае мир, Българският външен министър изрази солидарност с Полша. „Това е смисълът на НАТО и на нашата съвместна работа по осигуряване на сигурността и отбраната на Алианса“, посочи той.


  • 1 Прекрасни новини

    12 40 Отговор
    В спешен телефонен разговор с Ким-Чен-Ун ,Путин е поискал нова помощ в жива сила този път от 70 хиляди войници!

    Майкъл Наки, руски опозиционен журналист-

    Руските войници масово бягат от армията

    Руските войници масово бягат от армията. През последните месеци броят на дезертьорите се е увеличил двойно, а на някои направления – тройно. Това показва изследване на екипа Front Intelligence Inside, публикувано от известния аналитик Taterigami. Такива мащаби на дезертьорство в руската армия не е имало. Нещо явно се случва. Колкото по-висок става този показател, толкова по-добре, защото за изтощаване на руските попълнения подхожда всеки сценарий: недостиг на хора при вербуване, убийства на бойното поле и дезертьорство. Математиката е проста: колкото по-малко войници имат руснаците за хвърляне като пушечно месо, толкова по-бързо ще свърши войната.

    Коментиран от #6, #7, #33, #45, #51

    12:08 11.09.2025

  • 2 Пич

    40 0 Отговор
    Аха....... щото ако " значи " , войната ще е срещу парламента и министерския съвет !!!

    12:08 11.09.2025

  • 3 1488

    43 4 Отговор
    по льжливо, крадливо и продажно существо от демонкрадеца нема

    12:08 11.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    43 6 Отговор
    От 19 дрона НАТО свали три.Затова е тази паника.

    Коментиран от #8

    12:09 11.09.2025

  • 5 Временното явление ЕС

    28 3 Отговор
    Голямо мяукане мяукат
    сирените и телефоните из ЕС-то бре ❗
    Да не посрещат Путин 😁

    12:09 11.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Като

    28 3 Отговор

    До коментар #1 от "Прекрасни новини":

    Гей ли го казваш или като недоучил?

    Коментиран от #9, #69

    12:10 11.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    11 26 Отговор
    Тоя целувач на kyнки кога ще изгони дъpтата ckyмpия от посоль ? Докога ще търпим кондукторката да мърси Родината ни с присъствието си?

    Коментиран от #15, #55, #64

    12:14 11.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ГОЛЯМА ПАНИКА

    34 3 Отговор
    ОТ 4-5 МАЛКИ ДРОНА.АКО Е НЕЩО ПО СЕРИОЗНО ЩЕ Е РЕВ ДО НЕБЕСАТА.А АКО Е ЗА ВОЙНА ВСИЧКИ ЩЕ СКОЧАТ В ЛОДКИТЕ НА ПЪТ ЗА СЕВЕРНА АМЕРИКА.А УЖ БИЛИ НАЙ НАЙ

    Коментиран от #13

    12:14 11.09.2025

  • 13 Последния Софиянец

    27 5 Отговор

    До коментар #12 от "ГОЛЯМА ПАНИКА":

    Цялата защита на НАТО свали 3 дрона от 19.Затова е паника.

    12:15 11.09.2025

  • 14 Сусу Манарата

    30 0 Отговор
    Този и Митов - първи кипри на ГЕРБ. Красавци!

    12:17 11.09.2025

  • 15 Последния Софиянец

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    Аз съм нейн фен, а тя редовно посещава заведението ми, кокато е в нужда

    Коментиран от #18, #27

    12:19 11.09.2025

  • 16 Целувачът

    22 1 Отговор
    решил да обяснява папагалски и да се прави на умник . Отвори ли си устата винаги бълва тъпани . А резилите му в чужбина са безброй

    12:21 11.09.2025

  • 17 Един

    24 3 Отговор
    Да, чл. 4ти означава събиране на шайка лъжци и убийци!

    С фалшив предлог НАТО разруши Ирак
    С фалшив предлог НАТО разруши Сирия
    С фалшив предлог НАТО иска да започне война с Русия!

    Коментиран от #23

    12:21 11.09.2025

  • 18 Последния Софиянец

    20 4 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Наскоро срещнах Митрофанова пред театър Иван Вазов.Беше без охрана с една приятелка и всички я поздравяваха.

    Коментиран от #29

    12:22 11.09.2025

  • 19 нАТО е разкована кочина,

    22 3 Отговор
    в която грухтят прасета.

    Тръмп е за приятелство с Путин и се дистанцира от евро-кочината.

    Войната на прасетата в Европа не е американска война.

    Коментиран от #32

    12:22 11.09.2025

  • 20 Защо ли...?!

    18 0 Отговор
    Този и Къдравата Сю,като ги видя ,че се изказват и някак си все ми звучат несериозно...,някак си въздухарски и непродуктивно...!
    Някак си-изказвания в стил-Комсомолски секретар на УчКома...!

    12:25 11.09.2025

  • 21 Гледах

    14 2 Отговор
    От любопитство един окрайнски анализатор с милионна аудитория ,който твърдеше ,че поляците са на границата им и всеки момент ще влязат в окрайната , като ще ги поддържа авиация на НАТО . Отдолу под клипа имаше хиляда коментара възхваляващи поляците и НАТО . Стигам до извода че тези хора са едни безмозъчни същества , явно сифилиса и наркотиците са повлияли на мисленето .

    12:26 11.09.2025

  • 22 Феникс

    12 0 Отговор
    Що бе ние със нетърпение "желаем" да умрем за нато и неолибералните меки китки!

    12:27 11.09.2025

  • 23 Друг

    12 1 Отговор

    До коментар #17 от "Един":

    Е да,ама тук веч с Русия-няма да им се получи...!
    Ще ударят на камък...,даже на -
    ...Яка Руска Закалена Стомана...!

    12:28 11.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Добре че е Гйорг ГЕЙргиев

    6 3 Отговор
    Че да ни обясни.....Член 4 от Северноатлантическия договор може да бъде използван, ако някоя държава членка смята, че нейната „териториална цялост, политическа независимост или сигурност... е застрашена“. Той е бил прилаган седем пъти преди това, включително от Полша и седем други държави, след 2022 г...Задействането на член 4 стартира процес на консултации в рамките на НАТО, който може да доведе до предприемане на действия от страна на алианса. През 2022 г. това доведе до предоставяне на подкрепа на Украйна от страна на НАТО и активиране на собствени сили за реагиране....

    12:31 11.09.2025

  • 26 Факт

    9 3 Отговор
    Нито един Атлантик на изрази съмнение. Което навежда на мисълта, че има "съгласуваност" отпреди инцидента, последвал войнствената реч на УФДЛ.

    12:32 11.09.2025

  • 27 В каква нужда посещава заведението ти

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    По голяма да се изхожда на лицето ти в миялното ли?

    Коментиран от #38

    12:32 11.09.2025

  • 28 Егати у наглеца

    9 0 Отговор
    Такъв плу жек ако се роди втори път нема да се отчува...

    12:33 11.09.2025

  • 29 Запознат

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    Скромен си !
    Я разкажи първо за срещите ти с Хаяско, после с Тръмп и не пропускай онази весела случка с НАСЛЕДНИЧКАТА и със самият Ким.
    А другата седмица да ни разкажеш как великият СИ е разбрал за заведението ти и цитирай написаното от него в книгата ти за гости

    Коментиран от #42

    12:33 11.09.2025

  • 30 Читав

    6 1 Отговор
    и умен при Боко никога няма да отиде !

    12:33 11.09.2025

  • 31 Задейстайте

    1 6 Отговор
    Забрана за бащата на някаква Саяна с оскубаните вежди, всеки ден да обикаля всички телевизии.

    Коментиран от #39, #43

    12:33 11.09.2025

  • 32 Чиба, съветска мумио !

    2 7 Отговор

    До коментар #19 от "нАТО е разкована кочина,":

    Тихо naмnepc ! Не си компетентен да коментираш !
    В чyтypaта ти е само сърпове и чукове танцуват .

    Коментиран от #37

    12:33 11.09.2025

  • 33 Хе,хе...!

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Прекрасни новини":

    Всеки случай,не само аз,а и Целият Свят не е видял ни едно видео,аналогично на тези в Украйна,където ТЦК ги събарят с ритници и юмруци на земята и като добитък,насила ги натикват в бусовете и директно на фронта...!
    Нарича се -,,Укро-Бусовизация"...!
    А пък ти си драскай тук измишльотини за Руската Армия,колко си щеш...!
    Давай!
    Ако не умен,то поне си забавен...🤣😝😆😂👍👏!
    ..

    12:33 11.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Това в Полша е цирк ! Постановка ...

    8 1 Отговор
    И е свързан с факта че на Полша бе отпуснат най-голям дял от новата отбранителна програма на ЕС, ...44 милиарда евро заеми. Европейската комисия отпусна на Полша 43,7 милиарда евро в подкрепа на разходите за отбрана по новата програма на ЕС „Действия за сигурност за Европа“ (SAFE). Това ще направи Полша най-големият бенефициент на фонда, който предлага общо 150 милиарда евро подкрепени от ЕС заеми. Следващите по големина суми са отпуснати на Румъния (16,7 милиарда евро), Франция и Унгария (и двете по 16,2 милиарда евро).Междувременно премиерът Доналд Туск приветства факта, че Полша е получила „най-много от всички страни от ЕС“, с „по-голям дял от Франция, Италия и Испания взети заедно“. И ОТНОВО ДА ПОВТОРИМ: ЗАЕМИ !

    Коментиран от #49

    12:34 11.09.2025

  • 36 Точен коментар с факти

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Mими Кучева 🐕":

    Браво Мими

    12:35 11.09.2025

  • 37 Чиба,хохло-мумийо!

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "Чиба, съветска мумио !":

    Тихо naмnepc ! Не си компетентен да коментираш !
    В чyтypaта ти са само лозунги-
    ,,Слава УСраине",които танцуват последният си танц...

    12:37 11.09.2025

  • 38 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "В каква нужда посещава заведението ти":

    Всички имаме по две нужди. Без и с аромат. При нея втората надделява значително, даде я съпровождат с буркан и сирени до заведението ми.

    12:37 11.09.2025

  • 39 Мъка

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "Задейстайте":

    Ли ти е, че не си на негово място ?

    Коментиран от #44

    12:39 11.09.2025

  • 40 гост- историята се повтаря

    7 0 Отговор
    Престанете с тези фалшиви новини да плашите хората . влязохте в ролята на лъжливото овчарче! Преди седмица - самолета на Урсулата, сега - дронове незнайни! Утре ще изфантазирате нещо друго! Изкуствения ви "интелект" не спи, той измисля все по-долни щуротии!

    12:39 11.09.2025

  • 41 Хубаво разбрахме

    10 0 Отговор
    (Българският външен министър изрази солидарност с Полша)....аре сега у лево.... много "солидарният" А нещо за Нацистки Израел има ли?

    12:39 11.09.2025

  • 42 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Запознат":

    Ще ти разкажа за срещата с Урсула в Сопот.

    12:39 11.09.2025

  • 43 Бог забавя,но...не забравя!

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Задейстайте":

    Рано,или късно ще ти се върне това зловещо подиграване със смъртта на едно дете и скръбта на нейният баща...!

    12:39 11.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Сандо

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Прекрасни новини":

    Грабвайте автомотите,нарамвайте мешки на гръб и на бегом отивайте на Източния фронт,скъпи козячета,че поглеж изтървете победата.Ние няма да страдаме за вас,въздуха на територията ще се изчисти.

    12:41 11.09.2025

  • 46 Ганя специалиста

    3 0 Отговор
    Аве бг плюнки

    Коментиран от #47

    12:41 11.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 леля вуна

    3 0 Отговор
    жорко,мама обу ли си чорапките пъстричките ,да не настинеш пен-дел-чето ми

    12:45 11.09.2025

  • 49 Няма как да набуташ

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Това в Полша е цирк ! Постановка ...":

    Полша с нови 43,7 милиарда евро заеми за тенекии без пропаганда, лъжи и активни мероприятия ... Така работи Атлантизма

    12:46 11.09.2025

  • 50 Абеее

    4 1 Отговор
    Герберски гьорговски мижитурки. Какво въвличане във война е член 4 бе? Вие изобщо пелинлинсте го? Оценка на събития и евентуални решения нюзамподготовка и усилване на военната готовност, както и политически действия. Гоьорхевие паразит е глупав, като галош. Вигенин също е глупав като галош. Агнетата и те беели за мир, ама природата на вълците все си оставала същата.

    12:46 11.09.2025

  • 51 миме

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Прекрасни новини":

    тва въобще не е интересно я кажи сега жужето още ли е живо и ко стана с пералните

    Коментиран от #71

    12:48 11.09.2025

  • 52 Рита

    6 0 Отговор
    Провокациите са отстрана на ЕС и НАТО .Подкрепата за
    украинския режим ясно показва ,че те не искат край на войната .Победа, Русия!

    Коментиран от #54, #56

    12:48 11.09.2025

  • 53 Така работи Атлантизма

    4 0 Отговор
    Приоритет на Полша щяло да бъде „укрепването на ключовите способности на полските въоръжени сили, включително противовъздушна и противоракетна отбрана, артилерийски системи, закупуване на боеприпаси, дронове и системи за борба с дронове“, заяви днес Косиняк-Камиш. Заемите „ще подкрепят и критичната инфраструктура, военната мобилност и киберпространството“....През последните години Полша предприе огромни разходи за отбрана, особено след пълномащабното нахлуване на Русия в съседна Украйна. Бюджетът ѝ за отбрана се е увеличил до приблизително 4,5% от БВП тази година – най- високото относително ниво в НАТО – и се очаква да достигне 4,8% през 2026 г. По време на неотдавнашно посещение в Полша, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен благодари на страната за помощта ѝ в защитата на източния фланг на ЕС и НАТО от заплахи, по-специално от „хищника“ Владимир Путин.

    12:48 11.09.2025

  • 54 Руска въшка

    0 4 Отговор

    До коментар #52 от "Рита":

    Спеинда тровиш гората инсенмахай към Москвата! Надводната или подводната, няма значение.

    12:51 11.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Атлантизма е престъпна идеология

    5 0 Отговор
    Атлантически тролчета, засрамете се!
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира премиерът Борисов""" ....а вие плащайте за "отбрана" и се гответе за фронта ...

    12:53 11.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 хихи

    4 0 Отговор
    то и чл.5 не е член, ами е Хой, Бай Хой

    12:56 11.09.2025

  • 60 Външно ВеЦе

    8 0 Отговор
    На Кончита Вурст е заприличало министърчето, с тази брада.

    Коментиран от #66

    12:56 11.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Господи

    5 0 Отговор
    Колко си тъп!!!!!

    12:57 11.09.2025

  • 63 Ъхъъъъъ....

    5 0 Отговор
    не означава въвличане във война, а поредната задължителна стъпка за въвличане във война. Това означава! ....Но едва ли нищожествата дЖилезку и ГЕЙргиев го осъзнават.

    12:57 11.09.2025

  • 64 миме

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    радвай се че боклук@ мардан тръмпета си го прибра

    13:01 11.09.2025

  • 65 Пълни уйдорми и пропаганда

    5 0 Отговор
    По никакъв начин „териториална цялост, политическа независимост или сигурност" на Полша не са заплашени. ..... Само атрофиралите мозъци на някой политици като този на снимката са заплашени

    13:01 11.09.2025

  • 66 Шът ве!

    4 1 Отговор

    До коментар #60 от "Външно ВеЦе":

    Да не съм чул лоша дума за Комсомолският Секретар на ГЕРБ...😮‍💨😒🙄🫢!

    13:03 11.09.2025

  • 67 А солидарност

    5 0 Отговор
    С народа на Палестина кога? А ционистче проклето?

    13:04 11.09.2025

  • 68 Напротив

    4 0 Отговор
    член 4 от Договора за НАТО означава точно въвличане във война ! Не започване а въвличане ! Георг Георгиев или не го осъзнава или нагло лъже.

    13:07 11.09.2025

  • 69 2020

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Като":

    Този, който не е ходил в казарма, защото такива не допускат там, той ли говори за война и за военни действия. Я да си задоволява потребностите в някоя гградска ттоалетна.

    13:13 11.09.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Ще ти кажа кво става с пералните

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "миме":

    Пералните свършиха и сега взимат чипове от металорежещи машини.
    Оня ден имаше един дрон с такъв чип и бяха забравили да разкачат металорежещата машина.

    13:17 11.09.2025

  • 72 бойко

    1 0 Отговор
    Не го показвайте тоя боклук!

    13:22 11.09.2025

  • 73 трън

    0 0 Отговор
    путин се страхува от тримилионна натовска войска разположена в украйна и стряска нато и ес . също като атакуването на цивилни когато няма успехи на фронтовата линия

    13:29 11.09.2025

