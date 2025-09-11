Новини
Желязков: Нарушаването на въздушното пространство е абсолютно ненужна провокация

11 Септември, 2025 14:20 632 42

В отговор на въпрос от медиите министър-председателят заяви, че към момента няма основание за активиране на член 5 от Договора за НАТО

Желязков: Нарушаването на въздушното пространство е абсолютно ненужна провокация - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Осъждаме нарушаването на въздушното пространство на Полша, което считаме за непровокирано и същевременно изразяваме решителността на Алианса да предприеме всички необходими действия, които и договорът предполага. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти по повод навлизането на руски дронове на полска територия. Премиерът определи случилото се като абсолютно ненужна провокация, която не спомага за успокояване на обстановката между Русия и държавите от Европейския съюз от една страна и между Русия и членовете на НАТО. Дават се все повече аргументи за това, около което ние в Коалицията на желаещите се обединяваме - че трябват сериозни гаранции за сигурност на Европа, за да е ясно, че Съюзът има необходимата отбранителна готовност и възможност да пресече всякакви опити на провокации и на агресия, отбеляза Желязков.

В отговор на въпрос от медиите министър-председателят заяви, че към момента няма основание за активиране на член 5 от Договора за НАТО. Премиерът Желязков посочи също така, че през вчерашния ден се е провела среща на ниво постоянни представители. Обсъден е въпросът както за оценката, така и за координация по отношение на позицията на съюзниците в Алианса, нашата позиция е ясна тя е в съгласие с останалите, добави Желязков и заяви, че на този етап няма предвидена среща на друго ниво.


България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Умирам от смях

    41 1 Отговор
    Абе, Роско, шушляк, кво се правиш на тъп? Тези дрончета ги пускат укро-питеците, щото си мислят, че л@й-НАТО ей сега ще скочи да ги защитава. По-добре си мълчи. Изглеждаш по-умен така.

    14:24 11.09.2025

  • 3 Шопо

    28 2 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #26

    14:24 11.09.2025

  • 4 мъкаааа

    31 2 Отговор
    Осъждате бабината си! Хайде стига сте се дупили на западняците!

    14:25 11.09.2025

  • 5 дядото

    34 1 Отговор
    и преди сме гледали този филм.руска ракета беше паднала в полша и повредила трактор с 2-ма селяни,бла бла.после се оказа чу ракетата били на укрите, а вие мълчахте като пос рани

    14:26 11.09.2025

  • 6 оставка

    27 1 Отговор
    Само ако знаете колко сте жалки и смешни ,никога няма да се показвате !!

    Коментиран от #30

    14:28 11.09.2025

  • 7 Тома

    25 1 Отговор
    А и човека с глава приличаща на член се обади

    14:31 11.09.2025

  • 8 Град Симитли

    26 1 Отговор
    ".. Осъждаме нарушаването на въздушното пространство на Полша, което считаме за непровокирано и същевременно изразяваме решителността на Алианса да предприеме всички необходими действия, които и договорът предполага...
    ..... Вие сте никой, избран с фалшифицирани избори!
    ... Конституцията не ви позволява да говорите от името на България!

    14:32 11.09.2025

  • 9 ЖЕКО

    20 1 Отговор
    Е ЕВО ПЕ ДА ЛЧ ЕТА СУКАЛЧЕТА УСЕЩАТЕ ЛИ ЧЕ И ВАШИЯ РЕД ИДВА

    14:35 11.09.2025

  • 10 Б.М.Борисов

    17 1 Отговор
    Джилязко, нашия самолет лети ли вече?

    14:36 11.09.2025

  • 11 ЖЕКО БИВШ ЕФРЕИТОР

    19 2 Отговор
    АБЕ АМИ АКО НАИСТИНА НИ НАПАДНЕ РУСИЯ АЗ СЕ ПРЕДАВАМ

    14:36 11.09.2025

  • 12 00014

    14 1 Отговор
    Сульо и Пульо се изказват, съмнителен рейтинг да трупат.

    14:37 11.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 НАТОВЦИ

    18 1 Отговор
    СМЕШНИ ЖАЛКИ СЪЩЕСТВА

    Коментиран от #19

    14:39 11.09.2025

  • 15 плевен

    19 1 Отговор
    Построяването на хотел с водопад , също е провокация , ама нищо не казваме

    14:40 11.09.2025

  • 16 ООрана държава

    11 1 Отговор
    Споко, свалете памперсите, ако ще ви нападат, няма да бъде с дрончета

    14:40 11.09.2025

  • 17 Сула

    16 0 Отговор
    Стига ни плаши с чл.5.Ти имаш да губиш.Нас ни пука .

    14:41 11.09.2025

  • 18 русоляв

    2 4 Отговор
    По повод изказването на Урсула , Решетников каза , че цирка има нужда от циркаджии

    14:41 11.09.2025

  • 19 ДОДО

    15 2 Отговор

    До коментар #14 от "НАТОВЦИ":

    ТЕ ОТ ЕДНИ ДРОНЧЕТА СЕ УПЛАШИХА АМИ АКО ДОИДАТ И ГОЛЕМИТЕ БОМБИ

    Коментиран от #31

    14:41 11.09.2025

  • 20 А какво

    15 1 Отговор
    е да си построиш хотел на супер място в София за 90 милиона и да кажеш , че струва 9 ?

    14:41 11.09.2025

  • 21 Няма нужда

    2 6 Отговор
    То не е нужно и русия да напада Украйна, но е факт.

    14:42 11.09.2025

  • 22 Руснак без крак

    1 10 Отговор
    Утре влизам в Киев!Без глава!

    14:42 11.09.2025

  • 23 алхимик

    15 1 Отговор
    Чл .5 е ясен .Само народа да не приложи чл 1 , че тогава е страшно

    14:42 11.09.2025

  • 24 Не се обаждай

    9 2 Отговор
    Пипонкьо и без това станахте за смях с мъркулския самолет не се излагай повече пък и никой не те е питал нищо

    14:43 11.09.2025

  • 25 ДОБРИ

    11 2 Отговор
    МАКРОН ИСКАШЕ ВТОРИ ФРОНТ СРЕЩУ РУСИЯ Е ОТВОРИ СЕ ВТОРИ ФРОНТ НО САМО ЧЕ В ФРАНЦИЯ

    14:44 11.09.2025

  • 26 Вярващи

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Руска територия във фантазиите на ботокса и нашите копейки.

    Коментиран от #38

    14:45 11.09.2025

  • 27 Боруна Лом

    8 1 Отговор
    ПЛЕШИВ ЧЕРВЕН ВКИСНАТ ДОМАТ 🍅🍅🍅, БУРСУЛА ЗАТОВА БЕШЕ ТУК! ПОДСТРЕКАТЕЛИ ЗА ВОЙНА!

    14:45 11.09.2025

  • 28 Желязков,

    9 1 Отговор
    Ти не гледаш твоята държава,че изгоря,че няма вода,че МВР се е напълнила с мутри! Изобщо,интересуват ли те тези неща или мислиш как по скоро да си построиш хотелчето?! След Митов идва и твоето време!

    14:45 11.09.2025

  • 29 Феникс

    9 1 Отговор
    Вие сте просто безпомощни твари, плужеци беззащитни! А НАТО е въздух под налягане!

    14:47 11.09.2025

  • 30 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "оставка":

    KAK СМЕШЕН БЕ 50 МИЛИОНА ХОТЕЛЧЕ СТРОИ СМ99ТАНИЯ СЪРВЪЛ....С КРАДЕНИ ПАРИ ...

    14:47 11.09.2025

  • 31 Боруна Лом

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "ДОДО":

    И АКО ТЕЗИ ПРОДЪЛЖАТ ДА ДЪРПАТ ОПАШКАТА НА МЕЦАН, НЕСЪМНЕНО ЩЕ ДОЙДАТ БИГБОМБИТЕ!

    14:48 11.09.2025

  • 32 Хасан Келеш

    1 0 Отговор
    Тоя е вдигнал мерника на Нетаняху. Ще им прати F- ката.

    14:50 11.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 50/50

    4 0 Отговор
    Нарушена е на баба ти перуката! Русия няма високо точни технологии, че дроновете и да попадат точно на глави като твоята! Те не са и нейни, а ирански! По добре се възмути когато съвсем технологично израелският дрон отива в Доха и избива целия преговорен екип на Хамас! Все едно да има някакви видни украински вождове във Варшава, Путин да ги застреля с тези калпави дронове и всички да примигаме и казваме, че е нормално! Е, не е нормално!

    14:55 11.09.2025

  • 35 ЛИЛИ

    4 1 Отговор
    ЖИВА М,,,Ъ,,,Р Ш А

    14:59 11.09.2025

  • 36 Въпрос

    2 1 Отговор
    Бомбата дето удари Горна Баня що не ни обясниш кои а я пуснаха , руснаците , Садам или Кадафи ?

    Коментиран от #39

    15:00 11.09.2025

  • 37 Няма нужда

    1 3 Отговор
    То не е нужно и русия да напада Украйна, но е факт.

    15:00 11.09.2025

  • 38 Буда

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Вярващи":

    Да ама му взеха 30% територии на смъркача и татуираните фашаги от Гъзов матира Курск ….

    15:03 11.09.2025

  • 39 Отговор

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Въпрос":

    Бомбата У Горна Баня са я пуснали панелените фашаги с шарените байряци , хихихи !

    15:05 11.09.2025

  • 40 Гане Пиперков

    1 1 Отговор
    Гордея се, че не съм гласувал за този безличностен политик, оправдаващ некомпетентнстта на европейските уш лидери. ОСТАВКА и да ходи да пълни барут в Сопот за урсулата. Гадина

    15:06 11.09.2025

  • 41 И другите...

    2 1 Отговор
    Пионка

    15:07 11.09.2025

  • 42 Ами..

    2 1 Отговор
    Пудел ...

    15:09 11.09.2025

