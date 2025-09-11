Желязков: Нарушаването на въздушното пространство е абсолютно ненужна провокация

Осъждаме нарушаването на въздушното пространство на Полша, което считаме за непровокирано и същевременно изразяваме решителността на Алианса да предприеме всички необходими действия, които и договорът предполага. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти по повод навлизането на руски дронове на полска територия. Премиерът определи случилото се като абсолютно ненужна провокация, която не спомага за успокояване на обстановката между Русия и държавите от Европейския съюз от една страна и между Русия и членовете на НАТО. Дават се все повече аргументи за това, около което ние в Коалицията на желаещите се обединяваме - че трябват сериозни гаранции за сигурност на Европа, за да е ясно, че Съюзът има необходимата отбранителна готовност и възможност да пресече всякакви опити на провокации и на агресия, отбеляза Желязков.
В отговор на въпрос от медиите министър-председателят заяви, че към момента няма основание за активиране на член 5 от Договора за НАТО. Премиерът Желязков посочи също така, че през вчерашния ден се е провела среща на ниво постоянни представители. Обсъден е въпросът както за оценката, така и за координация по отношение на позицията на съюзниците в Алианса, нашата позиция е ясна тя е в съгласие с останалите, добави Желязков и заяви, че на този етап няма предвидена среща на друго ниво.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Умирам от смях
14:24 11.09.2025
3 Шопо
Коментиран от #26
14:24 11.09.2025
4 мъкаааа
14:25 11.09.2025
5 дядото
14:26 11.09.2025
6 оставка
Коментиран от #30
14:28 11.09.2025
7 Тома
14:31 11.09.2025
8 Град Симитли
..... Вие сте никой, избран с фалшифицирани избори!
... Конституцията не ви позволява да говорите от името на България!
14:32 11.09.2025
9 ЖЕКО
14:35 11.09.2025
10 Б.М.Борисов
14:36 11.09.2025
11 ЖЕКО БИВШ ЕФРЕИТОР
14:36 11.09.2025
12 00014
14:37 11.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 НАТОВЦИ
Коментиран от #19
14:39 11.09.2025
15 плевен
14:40 11.09.2025
16 ООрана държава
14:40 11.09.2025
17 Сула
14:41 11.09.2025
18 русоляв
14:41 11.09.2025
19 ДОДО
До коментар #14 от "НАТОВЦИ":ТЕ ОТ ЕДНИ ДРОНЧЕТА СЕ УПЛАШИХА АМИ АКО ДОИДАТ И ГОЛЕМИТЕ БОМБИ
Коментиран от #31
14:41 11.09.2025
20 А какво
14:41 11.09.2025
21 Няма нужда
14:42 11.09.2025
22 Руснак без крак
14:42 11.09.2025
23 алхимик
14:42 11.09.2025
24 Не се обаждай
14:43 11.09.2025
25 ДОБРИ
14:44 11.09.2025
26 Вярващи
До коментар #3 от "Шопо":Руска територия във фантазиите на ботокса и нашите копейки.
Коментиран от #38
14:45 11.09.2025
27 Боруна Лом
14:45 11.09.2025
28 Желязков,
14:45 11.09.2025
29 Феникс
14:47 11.09.2025
30 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #6 от "оставка":KAK СМЕШЕН БЕ 50 МИЛИОНА ХОТЕЛЧЕ СТРОИ СМ99ТАНИЯ СЪРВЪЛ....С КРАДЕНИ ПАРИ ...
14:47 11.09.2025
31 Боруна Лом
До коментар #19 от "ДОДО":И АКО ТЕЗИ ПРОДЪЛЖАТ ДА ДЪРПАТ ОПАШКАТА НА МЕЦАН, НЕСЪМНЕНО ЩЕ ДОЙДАТ БИГБОМБИТЕ!
14:48 11.09.2025
32 Хасан Келеш
14:50 11.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 50/50
14:55 11.09.2025
35 ЛИЛИ
14:59 11.09.2025
36 Въпрос
Коментиран от #39
15:00 11.09.2025
37 Няма нужда
15:00 11.09.2025
38 Буда
До коментар #26 от "Вярващи":Да ама му взеха 30% територии на смъркача и татуираните фашаги от Гъзов матира Курск ….
15:03 11.09.2025
39 Отговор
До коментар #36 от "Въпрос":Бомбата У Горна Баня са я пуснали панелените фашаги с шарените байряци , хихихи !
15:05 11.09.2025
40 Гане Пиперков
15:06 11.09.2025
41 И другите...
15:07 11.09.2025
42 Ами..
15:09 11.09.2025