19,6 млн. евро ще бъдат инвестирани в туризъм, инфраструктура, икономически дейности и опазване на околната среда по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция 2021-2027. Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на програмата Юра Витанова и Бюлент Йозджан, генерален директор на главна дирекция „Финансово сътрудничество и изпълнение на проекти“ към Министерството на външните работи на Република Турция и представител на Националния орган на програмата, връчиха на представители на партньорите по проектите символични ваучери за всеки проект. Договорите за тях вече са подписани.

„Даваме началото на изпълнението на 30 проекта на общини, неправителствени организации и бизнеса. Надявам се днешните проекти да бъдат възприети и като инвестиция в бъдещо партньорство“, каза заместник-министър Витанова пред присъстващите. И информира, че е активиран 100% от ресурса на програмата, като договорените средства достигат 74%. Тя благодари на екипа на Управляващия орган, Националния орган и на Съвместния секретариат за постигнатия резултат и положените усилия. „Вярвам, че с тези проекти ще бъдем по-близо до хората в региона на Ямбол, Хасково, Бургас, Одрин и Къркларели. Благодарение на териториалния подход „отдолу-нагоре“ и на мерките за реалния сектор – микро, малки и средни предприятия, които са гръбнака на местната икономика, успяхме да подберем проекти, които отговарят на потребностите на местната общност и бизнеса“, каза още заместник-регионалният министър в приветственото си слово.

Генералният директор към Министерството на външните работи на Република Турция отбеляза, че програмите за трансгранично сътрудничество са важни инструменти, насърчаващи сближаването с обществата на съседните държави, а програмата между България и Турция допринася за установяване на солидарност, устойчиво развитие и споделен просперитет не само между двете страни, но и между народите от трансграничния регион.

6,3 млн. евро от средствата ще бъдат инвестирани в насърчаване на енергийна ефективност и намаляване на емисиите парникови газове и за подкрепа на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика. Финансирането е за 16 от проектите и е по линия на Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“ на програмата. Бенефициенти са фирми от хранително-вкусовата промишленост, металообработката, IT сектора, козметиката, дървообработването, хотелиерството и стъклопроизводството. Благодарение на средствата ще бъдат намалени отпадъците в процеса на обработка и ще се повиши оползотворяването им. На сгради с установена необходимост ще се монтират соларни панели, топлоизолация, подмяна на дограма и осветление. Предвижда се въвеждане на системи за енергиен мениджмънт, оптимизиране на производствените процеси с въвеждане на модерни и иновативни технологии.

Останалият финансов ресурс – 13,3 млн. евро, е по втория приоритет „Интегрирано развитие на трансграничния регион“ и е за 14 проекта. С изпълнението им ще се осигурят значителни инвестиции в туризма, инфраструктурата и икономическите дейности в 13 български общини – Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Поморие, Средец, Димитровград, Харманли, Свиленград, Тополовград, Ямбол, Тунджа и Стралджа. Археологически и културни обекти в пограничния регион на България и Турция ще бъдат обновени и пригодени за туристически посещения. Благодарение на финансирането ще се увеличи туристическият потенциал чрез нови туристически продукти и услуги и подобряване на бизнес средата. Бенефициенти са представители на общини, академични и образователни институции, читалища, нестопански организации, малкия и среден бизнес.

На среща между Управляващия орган на програмата и Националния орган зам.-министър Витанова, представители на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на МРРБ като Управляващ орган, г-н Бюлент Йозджан, г-жа Овюнч Гюнеш - началник отдел „Трансгранично сътрудничество“ в дирекция „Финансово сътрудничество и изпълнение на проекти“ и г-н Ахмет Бабиш от посолството на Турция обсъдиха напредъка по програмата. Двете страни отчетоха положителните резултати, които са постигнати и доброто сътрудничество на институционално ниво. „Постигаме съгласие по всички въпроси по програмата между България и Турция, а добрата комуникация е предпоставка изпълнението ѝ да върви с бързи темпове“, каза заместник-министър Витанова по време на срещата. И отбеляза, че екипите на двете страни се справят с възникналите предизвикателства в хода на програмата. Бюлент Йозджан подчерта, че положените усилия през последните няколко години се увенчават с успех и програмата е от най-успешните от този тип, които се изпълняват в трансграничните региони в Европа. Двамата дадоха уверения, че могат да разчитат на взаимна подкрепа за изпълнение на програмата.