Новини
България »
19,6 млн. евро ще бъдат инвестирани в туризъм, инфраструктура, икономически дейности и опазване на околната среда

19,6 млн. евро ще бъдат инвестирани в туризъм, инфраструктура, икономически дейности и опазване на околната среда

11 Септември, 2025 16:54 755 17

  • туризъм-
  • инфраструктура-
  • икономически дейности -
  • опазване на околната среда

6,3 млн. евро от средствата ще бъдат инвестирани в насърчаване на енергийна ефективност и намаляване на емисиите парникови газове и за подкрепа на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика

19,6 млн. евро ще бъдат инвестирани в туризъм, инфраструктура, икономически дейности и опазване на околната среда - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

19,6 млн. евро ще бъдат инвестирани в туризъм, инфраструктура, икономически дейности и опазване на околната среда по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция 2021-2027. Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на програмата Юра Витанова и Бюлент Йозджан, генерален директор на главна дирекция „Финансово сътрудничество и изпълнение на проекти“ към Министерството на външните работи на Република Турция и представител на Националния орган на програмата, връчиха на представители на партньорите по проектите символични ваучери за всеки проект. Договорите за тях вече са подписани.

„Даваме началото на изпълнението на 30 проекта на общини, неправителствени организации и бизнеса. Надявам се днешните проекти да бъдат възприети и като инвестиция в бъдещо партньорство“, каза заместник-министър Витанова пред присъстващите. И информира, че е активиран 100% от ресурса на програмата, като договорените средства достигат 74%. Тя благодари на екипа на Управляващия орган, Националния орган и на Съвместния секретариат за постигнатия резултат и положените усилия. „Вярвам, че с тези проекти ще бъдем по-близо до хората в региона на Ямбол, Хасково, Бургас, Одрин и Къркларели. Благодарение на териториалния подход „отдолу-нагоре“ и на мерките за реалния сектор – микро, малки и средни предприятия, които са гръбнака на местната икономика, успяхме да подберем проекти, които отговарят на потребностите на местната общност и бизнеса“, каза още заместник-регионалният министър в приветственото си слово.

Генералният директор към Министерството на външните работи на Република Турция отбеляза, че програмите за трансгранично сътрудничество са важни инструменти, насърчаващи сближаването с обществата на съседните държави, а програмата между България и Турция допринася за установяване на солидарност, устойчиво развитие и споделен просперитет не само между двете страни, но и между народите от трансграничния регион.

6,3 млн. евро от средствата ще бъдат инвестирани в насърчаване на енергийна ефективност и намаляване на емисиите парникови газове и за подкрепа на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика. Финансирането е за 16 от проектите и е по линия на Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“ на програмата. Бенефициенти са фирми от хранително-вкусовата промишленост, металообработката, IT сектора, козметиката, дървообработването, хотелиерството и стъклопроизводството. Благодарение на средствата ще бъдат намалени отпадъците в процеса на обработка и ще се повиши оползотворяването им. На сгради с установена необходимост ще се монтират соларни панели, топлоизолация, подмяна на дограма и осветление. Предвижда се въвеждане на системи за енергиен мениджмънт, оптимизиране на производствените процеси с въвеждане на модерни и иновативни технологии.

Останалият финансов ресурс – 13,3 млн. евро, е по втория приоритет „Интегрирано развитие на трансграничния регион“ и е за 14 проекта. С изпълнението им ще се осигурят значителни инвестиции в туризма, инфраструктурата и икономическите дейности в 13 български общини – Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Поморие, Средец, Димитровград, Харманли, Свиленград, Тополовград, Ямбол, Тунджа и Стралджа. Археологически и културни обекти в пограничния регион на България и Турция ще бъдат обновени и пригодени за туристически посещения. Благодарение на финансирането ще се увеличи туристическият потенциал чрез нови туристически продукти и услуги и подобряване на бизнес средата. Бенефициенти са представители на общини, академични и образователни институции, читалища, нестопански организации, малкия и среден бизнес.

На среща между Управляващия орган на програмата и Националния орган зам.-министър Витанова, представители на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на МРРБ като Управляващ орган, г-н Бюлент Йозджан, г-жа Овюнч Гюнеш - началник отдел „Трансгранично сътрудничество“ в дирекция „Финансово сътрудничество и изпълнение на проекти“ и г-н Ахмет Бабиш от посолството на Турция обсъдиха напредъка по програмата. Двете страни отчетоха положителните резултати, които са постигнати и доброто сътрудничество на институционално ниво. „Постигаме съгласие по всички въпроси по програмата между България и Турция, а добрата комуникация е предпоставка изпълнението ѝ да върви с бързи темпове“, каза заместник-министър Витанова по време на срещата. И отбеляза, че екипите на двете страни се справят с възникналите предизвикателства в хода на програмата. Бюлент Йозджан подчерта, че положените усилия през последните няколко години се увенчават с успех и програмата е от най-успешните от този тип, които се изпълняват в трансграничните региони в Европа. Двамата дадоха уверения, че могат да разчитат на взаимна подкрепа за изпълнение на програмата.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    15 2 Отговор
    Това са никакви пари !!! Значи са отпуснати за да бъдат окрадени !!! Е , ще боядисат някой парапет и ще подменят някое изгнило въже по две три екопътеки...

    16:58 11.09.2025

  • 2 румен кРадев е руска марионетка !

    7 5 Отговор
    Това са парите, които плащаме на Боташ за няма и 20 дена, заради националния предател румен кРадев .

    Коментиран от #9

    17:04 11.09.2025

  • 3 Жбръц

    8 1 Отговор
    Ето защо,всеки се натиска за депутатски стол.Там уют,огромна заплата,цели четири години.Ако се докопа до министерски пост или зам министър, удря мега джакпот.Един мандат и си оправил царско ,без метежно бъдеще на ,три поколения напред.

    17:05 11.09.2025

  • 4 Сатана Z

    10 0 Отговор
    19,6 млн. евро ще бъдат инвестирани директно в чекмежето

    17:08 11.09.2025

  • 5 Боко

    9 0 Отговор
    Толкова ще инвестираме ,а колко ще откраднем

    17:12 11.09.2025

  • 6 Не може да бъде...?!?!

    4 4 Отговор
    За пръв път,от бая време насам,да не даваме пари за оръжия и помощи за Украйна...!
    Да не би да бъркате нещо...?!?!

    17:19 11.09.2025

  • 7 бая бръмбари и калинки на кьор софрата

    7 0 Отговор
    да подготвят нови чекмеджета за пълнени
    за тиковочите

    17:20 11.09.2025

  • 8 бая хорица на снимката нищо правещи

    6 0 Отговор
    под строй и на полето да берат картофи

    17:23 11.09.2025

  • 9 Дай да търсим отговорност!

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "румен кРадев е руска марионетка !":

    Но по ред на номерата!
    Нека първо Дъртата Комуняга-Бойко Методиев Борисов,бъде изправен пред съда за дългогидишното ограбване на Българският народ...!

    17:23 11.09.2025

  • 10 Ай ситир бре

    7 1 Отговор
    Ама вие четете ли? (Договорите за тях вече са подписани.)..... Кога ги обявиха, кога ги разписаха?

    17:25 11.09.2025

  • 11 Ай ситир бре

    5 1 Отговор
    19,6 млн. евро, ама за България и за Турция общо. Ама по равно или по братски?

    17:27 11.09.2025

  • 12 Иван

    3 0 Отговор
    19.6 млн. евро ще бъдат откраднати от Пеевски и компанея ИТН и БСП.

    17:34 11.09.2025

  • 13 Ояден

    1 0 Отговор
    Ми англотурци сме вече и кво

    17:35 11.09.2025

  • 14 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    И КОЛКО ЩЕ ДРЪПНЕТЕ ВИЕ ОТ СНИМКАТА?

    17:42 11.09.2025

  • 15 Естествено, че мост над Резовска

    2 0 Отговор
    Няма да има, а той беше най важното. Всичко друго са глупости

    17:42 11.09.2025

  • 16 Гост

    2 0 Отговор
    Свежи пари за КРАЖБА

    17:52 11.09.2025

  • 17 Баш Балък

    2 0 Отговор
    Само за материали няма да стигнат, камо ли за заплати

    17:55 11.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове