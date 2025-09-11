Новини
Пламен Димитров: Във веригите е по-скъпо, отколкото в малките квартални магазинчета, което е пазарен нонсенс

Пламен Димитров: Във веригите е по-скъпо, отколкото в малките квартални магазинчета, което е пазарен нонсенс

11 Септември, 2025 18:39

Другото голямо разминаване, за което президентът на КНСБ отбеляза, е: цената на едро, която се обявява официално в държавата от борсите и цената на дребно, която ние изчисляваме - там разликата е между 20% (най-ниската) до 100%, т.е краставиците са 2 пъти по-скъпи. 1,60 са на борсата, 3 и нещо са средно в магазините.

Снимка: bTV
Ани Ефремова

"Поскъпването вече е факт, през последните 2 месеца. Първо се вижда, че между търговските вериги и малките магазинчета има необяснимо от пазарна гледна точка разминаване - Наблюдаваме 600 обекта, във веригите е по-скъпо, отколкото в малките квартални магазинчета, което е пазарен нонсенс. За 21 стоки, които ние гледаме в момента - между 2% и 12%. Белият боб е с 11% по-скъп, отколкото в малките магазинчета. Това обяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в предаването "Лице в лице" по bTV.

Другото голямо разминаване, за което Пламен Димитров отбеляза, е: цената на едро, която се обявява официално в държавата от борсите и цената на дребно, която ние изчисляваме - там разликата е между 20% (най-ниската) до 100%, т.е краставиците са 2 пъти по-скъпи. 1,60 са на борсата, 3 и нещо са средно в магазините.

Сиренето - от 11,63 лв. е на 19,70 лв. в магазинната мрежа - 72% повече. Това вече е калкулирано и вече хората го виждат. В момента това не е обяснимо. Димитров обяви, че са сезирали КЗК, които ще направят анализ на хранителните продукти. Може да се проверяват неправилни пазарни практики. До края на месеца е обещано, че ще излязат с ясен, прозрачен анализ какво става с цените на храните - от производителя, как се движи, до цените по малките, квартални магазини.

Според Димитров няма връзка между поскъпването на храните от малката кошница с влизането в еврозоната. Инфлацията сама по себе си е на годишна база. Тя не е за последните 2-3 месеца. Така че това, че е станала 4-5% - това обхваща миналата година по това време. Димитров заяви, че нищо общо с еврото няма това, което се случва с цените.

"Бюджетите бяха вързани на фантазия досега от 22-ра година насам. Т.е тази данъчна осигурителна политика и приходи върху базата, която имаме в икономиката - това да сме с магическа пръчка няма как да стане", заяви Димитров. Той предлага ребалансиране на данъчната система - въвеждане на нови данъци, данък върху финансовите транзакции. ДДС-то трябва да бъде намалено, не увеличено.


  • 1 Хе,хе...!

    34 10 Отговор
    Тоя вечният и несменяем синдикален лидер,кога ли е пазарувал ,че да говори такива глупости...!
    Точно обратното е!
    В кварталните магазинчета,хранителните стоки са по-скъпи от тези в ,,Кауфланд" и ,,Метро" например...!

    18:42 11.09.2025

  • 2 Сигурно

    15 4 Отговор
    е на минимална, затуй са му такъв кахър, цените.

    18:44 11.09.2025

  • 3 Незабележимия Картел

    15 1 Отговор
    Така е от 20 години, сега ли го видяхте, нещо ви пречи да го признаете, може би това нещо, което ще ви помогне да го забравите. Не може в чужбина да е по-евтино.

    18:45 11.09.2025

  • 4 Василеску

    32 5 Отговор
    Пазарувам отвсякъде - и не обичам големите вериги, защото не са български и източват пари. Но не еверно, че цените са по-високи. Първо - има чести промоции на качествени храни на доста добри цени (в малките магазини това го няма). Второ - сам си избираш продуктите - в малките магазини те гредат като престъпник, а на пазапра е невъзможно - задължително ти пробутват най-старата и най-лоша стока.

    Коментиран от #10

    18:46 11.09.2025

  • 5 редник

    6 2 Отговор
    /ДДС-то трябва да бъде намалено, не увеличено./

    Така е, но с приказки няма да стане - протести трябват!

    18:46 11.09.2025

  • 6 Дрън, дрън съветски чугун

    20 1 Отговор
    Този доказан слуга на мафията е тотално финансово неграмотен.

    18:47 11.09.2025

  • 7 факуса

    11 1 Отговор
    пламчо ами те пазаруват от веригите,не е по евтино

    18:47 11.09.2025

  • 8 Вериги са в България

    11 2 Отговор
    Да правят пари, продавйки европеиски боклуци на високи цени , не да хранят българите!

    18:48 11.09.2025

  • 9 Ха ха

    10 4 Отговор
    Гледа да съсипе и останалите малко капанчета и магазинчета.Намеква,че укриват данъци или пък продават стоки с наближаващ срок на годност.По- добре да си трае този бастун на всички правителства.

    18:49 11.09.2025

  • 10 Истината!

    19 4 Отговор

    До коментар #4 от "Василеску":

    Виждал съм не веднъж как собственици на малки квартални магазинчета пазаруват на едро,с препълнени колички от големите хранителни вериги...!
    И после познайте...за да имат поне минимална печалба,естествено,че продават стоките на завишени цени...!
    Тоя приказва измишльотини...!

    Коментиран от #13

    18:50 11.09.2025

  • 11 Някой

    19 1 Отговор
    То във веригите е по-скъпо и от веригите в Германия и Франция. Това също е нон-сенс.

    18:51 11.09.2025

  • 12 665

    14 1 Отговор
    Тоя идиот от къде са го хванали ?
    Кварталните магазини ще ме разорят , ако пазарувам само в тях. В фантастико хляб на промоция 1.49 , без промоция 2лв ,, същият в магазинчето 2.30

    18:57 11.09.2025

  • 13 Хаха

    13 3 Отговор

    До коментар #10 от "Истината!":

    С голяма грешка си.Малките квартални магазинчета пазаруват от борсата,не от веригите.

    Коментиран от #29

    18:59 11.09.2025

  • 14 Реалист

    14 3 Отговор
    Много нагъл тоя...щом може така зверски да лъже и да продължава да седи на поста си, значи е с Мафията!

    19:02 11.09.2025

  • 15 Дориана

    9 2 Отговор
    Не е вярно ! Това е лъжа и манипулация. Точно в малките квартални магазинчета цените са по- високи, а стоките или са залежали или са със съмнително качество. За това и хората масово пазаруват от големите магазини - вериги.

    19:05 11.09.2025

  • 16 Пред Приемач

    4 1 Отговор
    Тия от големите вериги ви слагат веригите на вратовете както си искат, няма кон,трол и съд, да бори инфлацията 6+%!!Интересите са лични а вие сте ми чужди.

    19:08 11.09.2025

  • 17 нонсенс

    7 2 Отговор
    Тоя в магазин стъпвал ли е, защото е точно обратното. На моята улица, буквално на метри от нас има малко квартално магазинче повече от 20 г., винаги е по-скъпо и винаги е празно, само кафе и вафла си купуват някои от шофьорите на минаващите коли. Нищо друго. Наем не плащат, защото постройката е тяхна, но е загадка как оцеляват. Буквално повече от 10 години никога не виждам никой да пазарува, а продавачката-собственичка винаги седи на перваза на тротоара и пуши.

    19:09 11.09.2025

  • 18 Цървул

    4 1 Отговор
    Статистическа агенция подкрепа , статистическа агенция кнсб . Нищо не става от вас .

    19:10 11.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Има логика

    2 2 Отговор
    Евтина бърлога с евтин наем,фризери и витрини втора употреба,две продавачки на ниска заплата и един ром за хамалин,без трудов договор.Касовият апарат е хванал паяжина,смята се с калкулатора.Затова е по евтино!

    19:12 11.09.2025

  • 21 Гост

    0 0 Отговор
    Къв нонсенс е това бе, "умно"?!! Тука положението е УДРИЙ ДОКАТО ШАВА. Никой не пищи, значи стрижииииии. И ти да беше и ти щеше да го гърбиш тоя пр"ос народ

    19:13 11.09.2025

  • 22 надценките са едни и същи

    1 3 Отговор
    Що да е безумие, всеки нормален знае че в кауфланд и лидъл продават боклуци, една и съща стока, на един и същи производител, е с различно, по-ниско качество щом е за тях. И причината е че ги притискат за ниски цени, а производителите се натискат там, щото продажбите са по-големи.

    Коментиран от #26

    19:16 11.09.2025

  • 23 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Този е голям лъжец

    19:20 11.09.2025

  • 24 този идиот какво заслужава за тази

    6 1 Отговор
    откровена и нагла лъжа , хубаво би било да е така и никой нямаше да се разхожда до веригите но не е така

    19:20 11.09.2025

  • 25 Ръп

    4 1 Отговор
    Глупости плямпа, но не е виновен той, а този дето му дава трибуна

    19:21 11.09.2025

  • 26 Балъците купуват

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "надценките са едни и същи":

    От близо 15 години не съм стъпвал в немски магазин, пазарувам от проверени малки магазини и производители

    Коментиран от #31, #33

    19:21 11.09.2025

  • 27 Промяна

    6 1 Отговор
    КОИ вериги и КОИ малки магазинчета Влизал ли си в така наречените малки магазинчета Цените са тройни там

    19:22 11.09.2025

  • 28 Това просто не е вярно!!!

    3 2 Отговор
    Този гуспудин говори сякаш не пазарувам и в малки магазинчета и в търговски вериги…

    Коментиран от #32

    19:27 11.09.2025

  • 29 Хе,хе...!

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хаха":

    Не говоря за плодове и зеленчуци...,Драги"...!
    Много ясно,че тях купуват от борсата...

    Коментиран от #35

    19:27 11.09.2025

  • 30 оня

    2 0 Отговор
    Вижте,когато не сте се занимавали с търговия не е редно да ставате "ИИксперти".......За разлика от книгите където търговците НА ДРЕБНО имат определена фиксирана отстъпка до 20% или в някй 23% и те се придържат към този марж,то търговията с плодове и зеленчуци не е така.ЗАЩо???При нея има много ФИРА,имате развалящи се стоки и това трябва да се избие с маржа между купува-продава.та вместо да попитате колко ток и вода са "загубили"държавните слуги по градчета и села и колко койни са изкопали те ви вкарват в ....желан от тях филм..........

    19:27 11.09.2025

  • 31 665

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Балъците купуват":

    Балъците лъжат балълшки. Ракията от малкото магазинче по хубава ли е от във веригата, където е 20 процента надолу ?
    Само не излизай с номера ,че само домашна шльоковица пиеш, щото ще те питам за кафето и вафлите - сигурно и тях си ги произвеждаш или от проверените магазинчета на почти двойно ахаха

    19:29 11.09.2025

  • 32 Остави го!

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Това просто не е вярно!!!":

    Цял живот с приказки и демагогии си е изкарвал хляба...
    Дето се вика-един пирон не е забил през живота си...!

    19:33 11.09.2025

  • 33 Уф Божкеее...!

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Балъците купуват":

    И какви са тези...,,проверени малки магазини и производители" ,в нашето мило БГ...?!
    Нещо извънземно ли...,що ли...?!

    19:35 11.09.2025

  • 34 Петър

    2 0 Отговор
    Цените поголовно са увеличени навсякъде без разлика от малките магазинчета и големите вериги. На кооперативните пазари особено в София е ужасно. Доматите са по 7-8 лв. а краставиците 4-5 лв. Какви разходи има една сергия само един не толкова висок наем на Общината. Незнам КЗП защо въобще го има. Нищо досега не са свършили...

    19:37 11.09.2025

  • 35 Хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Хе,хе...!":

    Има производители и търговци,който разнасят хранителни стоки по малките магазинчета.Ако в малките магазинчета беше по скъпо,досега щяха да са фалирали

    Коментиран от #39, #40

    19:37 11.09.2025

  • 36 Тука е така!

    1 1 Отговор
    То и в много от по малките градове е по евтино отколкото в големите. През укендите, когато ходим при старите, пазаруваме от там за цяла седмица. Стоки, които във веригите са на промоция там са по евтини с лев или два, без да са на промоция. А зареждат от едни и същи търговци на едро, като при това веригите ползват или отстъпки заради по големите количества, или просто изнудват доставчици и производители като им предлагат символични изкупни цени. Да не говорим за стоки от порядъка на десетки левове. Една голяма тенджера без капак, от алпака, в Метро струваше 70 лв, а купихме съвсем същата с капак за 40.

    Коментиран от #41, #43

    19:38 11.09.2025

  • 37 Хаха

    3 2 Отговор
    Във веригите цените са по ниски само на стоките в промоция(с изтичащ срок на годност).

    Коментиран от #42

    19:39 11.09.2025

  • 38 тоя комуноид

    0 1 Отговор
    само съобщава всеизвестни факти на хранилка..

    19:45 11.09.2025

  • 39 Джими

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Хаха":

    Голямата верига пазарува на едро, следи за срок на годност, може да си избереш сам, пуска промоции, и си превежда ДДСто, което аз плащам. В малките не пускат бележка, не правят отстъпка, не влизам там.

    19:47 11.09.2025

  • 40 665

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Хаха":

    Не фалирват малките , защото за 1-2 неща на хората не им се разхожда до веригата.
    По твоята логика , веригите съществуват защото сме мазохисти и обичаме за едно и също нещо да плащаме повече .
    В малки магазинчета ходя, когато предлагат нещо различно на добра цена. Примерно Ракева , където чудно синьо сирене е на 18лв...опс ама те Ракева имат поне 30 магазинчета, та не е добър пример.

    19:47 11.09.2025

  • 41 Кочо

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Тука е така!":

    Алпакато на Тефал е 100 кинта, мошенници гадове! "Същата" Сафир е 30 кинта, чудна и невероятна. Айде със здраве

    Коментиран от #45

    19:52 11.09.2025

  • 42 665

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Хаха":

    Даа оня ден си купих една Поморийска с "изтекъл" срок от фантастико. За 12лв. Долу в магазинчето е 16лв ама е прясна нали ахахах

    19:55 11.09.2025

  • 43 глупости

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Тука е така!":

    Веригите са комисионери. Те стоки не купуват. Когато изтече срока на непродадена стока, тя се връща на доставчика.

    19:57 11.09.2025

  • 44 Бени

    0 0 Отговор
    Тия квартални магазинчета, много младежи се трупат вечер там, дали за да оцелеят не са почнали да предлагат стоки от специфична потребителска кошница

    19:59 11.09.2025

  • 45 да, ама не

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Кочо":

    Аман от неграмотни, дето не могат да четат това, на което пишат отговори! Пкясно няма как да ти го напиша "...купихме съвсем същата..."

    20:07 11.09.2025

