Пламен Димитров: Във веригите е по-скъпо, отколкото в малките квартални магазинчета, което е пазарен нонсенс

"Поскъпването вече е факт, през последните 2 месеца. Първо се вижда, че между търговските вериги и малките магазинчета има необяснимо от пазарна гледна точка разминаване - Наблюдаваме 600 обекта, във веригите е по-скъпо, отколкото в малките квартални магазинчета, което е пазарен нонсенс. За 21 стоки, които ние гледаме в момента - между 2% и 12%. Белият боб е с 11% по-скъп, отколкото в малките магазинчета. Това обяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в предаването "Лице в лице" по bTV.
Другото голямо разминаване, за което Пламен Димитров отбеляза, е: цената на едро, която се обявява официално в държавата от борсите и цената на дребно, която ние изчисляваме - там разликата е между 20% (най-ниската) до 100%, т.е краставиците са 2 пъти по-скъпи. 1,60 са на борсата, 3 и нещо са средно в магазините.
Сиренето - от 11,63 лв. е на 19,70 лв. в магазинната мрежа - 72% повече. Това вече е калкулирано и вече хората го виждат. В момента това не е обяснимо. Димитров обяви, че са сезирали КЗК, които ще направят анализ на хранителните продукти. Може да се проверяват неправилни пазарни практики. До края на месеца е обещано, че ще излязат с ясен, прозрачен анализ какво става с цените на храните - от производителя, как се движи, до цените по малките, квартални магазини.
Според Димитров няма връзка между поскъпването на храните от малката кошница с влизането в еврозоната. Инфлацията сама по себе си е на годишна база. Тя не е за последните 2-3 месеца. Така че това, че е станала 4-5% - това обхваща миналата година по това време. Димитров заяви, че нищо общо с еврото няма това, което се случва с цените.
"Бюджетите бяха вързани на фантазия досега от 22-ра година насам. Т.е тази данъчна осигурителна политика и приходи върху базата, която имаме в икономиката - това да сме с магическа пръчка няма как да стане", заяви Димитров. Той предлага ребалансиране на данъчната система - въвеждане на нови данъци, данък върху финансовите транзакции. ДДС-то трябва да бъде намалено, не увеличено.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хе,хе...!
Точно обратното е!
В кварталните магазинчета,хранителните стоки са по-скъпи от тези в ,,Кауфланд" и ,,Метро" например...!
18:42 11.09.2025
2 Сигурно
18:44 11.09.2025
3 Незабележимия Картел
18:45 11.09.2025
4 Василеску
Коментиран от #10
18:46 11.09.2025
5 редник
Така е, но с приказки няма да стане - протести трябват!
18:46 11.09.2025
6 Дрън, дрън съветски чугун
18:47 11.09.2025
7 факуса
18:47 11.09.2025
8 Вериги са в България
18:48 11.09.2025
9 Ха ха
18:49 11.09.2025
10 Истината!
До коментар #4 от "Василеску":Виждал съм не веднъж как собственици на малки квартални магазинчета пазаруват на едро,с препълнени колички от големите хранителни вериги...!
И после познайте...за да имат поне минимална печалба,естествено,че продават стоките на завишени цени...!
Тоя приказва измишльотини...!
Коментиран от #13
18:50 11.09.2025
11 Някой
18:51 11.09.2025
12 665
Кварталните магазини ще ме разорят , ако пазарувам само в тях. В фантастико хляб на промоция 1.49 , без промоция 2лв ,, същият в магазинчето 2.30
18:57 11.09.2025
13 Хаха
До коментар #10 от "Истината!":С голяма грешка си.Малките квартални магазинчета пазаруват от борсата,не от веригите.
Коментиран от #29
18:59 11.09.2025
14 Реалист
19:02 11.09.2025
15 Дориана
19:05 11.09.2025
16 Пред Приемач
19:08 11.09.2025
17 нонсенс
19:09 11.09.2025
18 Цървул
19:10 11.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Има логика
19:12 11.09.2025
21 Гост
19:13 11.09.2025
22 надценките са едни и същи
Коментиран от #26
19:16 11.09.2025
23 стоян георгиев
19:20 11.09.2025
24 този идиот какво заслужава за тази
19:20 11.09.2025
25 Ръп
19:21 11.09.2025
26 Балъците купуват
До коментар #22 от "надценките са едни и същи":От близо 15 години не съм стъпвал в немски магазин, пазарувам от проверени малки магазини и производители
Коментиран от #31, #33
19:21 11.09.2025
27 Промяна
19:22 11.09.2025
28 Това просто не е вярно!!!
Коментиран от #32
19:27 11.09.2025
29 Хе,хе...!
До коментар #13 от "Хаха":Не говоря за плодове и зеленчуци...,Драги"...!
Много ясно,че тях купуват от борсата...
Коментиран от #35
19:27 11.09.2025
30 оня
19:27 11.09.2025
31 665
До коментар #26 от "Балъците купуват":Балъците лъжат балълшки. Ракията от малкото магазинче по хубава ли е от във веригата, където е 20 процента надолу ?
Само не излизай с номера ,че само домашна шльоковица пиеш, щото ще те питам за кафето и вафлите - сигурно и тях си ги произвеждаш или от проверените магазинчета на почти двойно ахаха
19:29 11.09.2025
32 Остави го!
До коментар #28 от "Това просто не е вярно!!!":Цял живот с приказки и демагогии си е изкарвал хляба...
Дето се вика-един пирон не е забил през живота си...!
19:33 11.09.2025
33 Уф Божкеее...!
До коментар #26 от "Балъците купуват":И какви са тези...,,проверени малки магазини и производители" ,в нашето мило БГ...?!
Нещо извънземно ли...,що ли...?!
19:35 11.09.2025
34 Петър
19:37 11.09.2025
35 Хаха
До коментар #29 от "Хе,хе...!":Има производители и търговци,който разнасят хранителни стоки по малките магазинчета.Ако в малките магазинчета беше по скъпо,досега щяха да са фалирали
Коментиран от #39, #40
19:37 11.09.2025
36 Тука е така!
Коментиран от #41, #43
19:38 11.09.2025
37 Хаха
Коментиран от #42
19:39 11.09.2025
38 тоя комуноид
19:45 11.09.2025
39 Джими
До коментар #35 от "Хаха":Голямата верига пазарува на едро, следи за срок на годност, може да си избереш сам, пуска промоции, и си превежда ДДСто, което аз плащам. В малките не пускат бележка, не правят отстъпка, не влизам там.
19:47 11.09.2025
40 665
До коментар #35 от "Хаха":Не фалирват малките , защото за 1-2 неща на хората не им се разхожда до веригата.
По твоята логика , веригите съществуват защото сме мазохисти и обичаме за едно и също нещо да плащаме повече .
В малки магазинчета ходя, когато предлагат нещо различно на добра цена. Примерно Ракева , където чудно синьо сирене е на 18лв...опс ама те Ракева имат поне 30 магазинчета, та не е добър пример.
19:47 11.09.2025
41 Кочо
До коментар #36 от "Тука е така!":Алпакато на Тефал е 100 кинта, мошенници гадове! "Същата" Сафир е 30 кинта, чудна и невероятна. Айде със здраве
Коментиран от #45
19:52 11.09.2025
42 665
До коментар #37 от "Хаха":Даа оня ден си купих една Поморийска с "изтекъл" срок от фантастико. За 12лв. Долу в магазинчето е 16лв ама е прясна нали ахахах
19:55 11.09.2025
43 глупости
До коментар #36 от "Тука е така!":Веригите са комисионери. Те стоки не купуват. Когато изтече срока на непродадена стока, тя се връща на доставчика.
19:57 11.09.2025
44 Бени
19:59 11.09.2025
45 да, ама не
До коментар #41 от "Кочо":Аман от неграмотни, дето не могат да четат това, на което пишат отговори! Пкясно няма как да ти го напиша "...купихме съвсем същата..."
20:07 11.09.2025