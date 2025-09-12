Новини
В какви дълготрайни продукти да инвестираме спестени левове в брой преди еврото?

В какви дълготрайни продукти да инвестираме спестени левове в брой преди еврото?

12 Септември, 2025

Друга разумна инвестиция е в макаронени изделия като спагети, макарони и други подобни

В какви дълготрайни продукти да инвестираме спестени левове в брой преди еврото? - 1
Снимка: Ние потребителите
Светослава Ингилизова

Покрай предстоящата смяна на валутата у нас ежедневно се говори как и къде може да обменим спестени левове в брой. Новият подкаст епизод на „Ние, потребителите“ предлага друг фокус – идеи в какви по-дълготрайни продукти за бита, които така или иначе ще ни потрябват в средносрочен план, бихме могли да ги инвестираме. Така хем ще изпреварим инфлационните процеси, хем ще се освободим от наличните пари в брой, а ще започнем да спестяваме от приходите си през следващите месеци, които при много хора постъпват по банков път и ще могат да се възползват от безплатното превалутиране на сметките при настъпването на 2026 г.

Всички ние купуваме сходни продукти за бита, но някои от тях можем да вземем по-рано. Редно е да започнем с най-необходимото – храната. Бобовите култури като боб, леща и грах, са страхотна инвестиция за дома. Те могат да се съхраняват с години при подходящи условия, без да губят хранителните си качества, отличен източник са на растителен протеин, фибри, витамини и минерали - важна част от здравословното хранене. Освен това са евтини и лесни за приготвяне и могат да се включват в много рецепти — супи, гювечи, салати и всичко, което въображението ви измисли.

Друга разумна инвестиция е в макаронени изделия като спагети, макарони и други подобни, защото също имат достъпна цена и са с дълъг срок на годност – от 1 до 2 години, приготвят се бързо и лесно и се комбинират с различни сосове и продукти.

Консервираните храни не са най-доброто за здравето, но е добре да ги имаме в дома си, защото помагат в определени ситуации. Консервирани домати, боб, риба, зеленчуци и плодове са удобни и с дълъг срок на съхранение.

Можете да се запасите разумно и със сухи плодове и ядки - лешници, орехи, бадеми, сушени сливи, кайсии – те са богати на енергия и полезни мазнини.

Ако използвате мед в домакинството си, има поне две причини да инвестирате част от спестяванията си в такива запаси. Медът е от малкото храни с безкраен срок на годност при правилно съхранение, богат е на полезни вещества и търсенето му расте постоянно.

Покупките на чай, кафе и подправки също са добра инвестиция за следващите месеци.

Винаги ще имаме необходимост от лични хигиенни средства като паста за зъби, шампоан, сапун и душ гел, както и от препарати за дома – повечето от тях са със срок на годност от 1 до 3 години. Вижте и дали не се нуждаете от нов матрак, спално бельо, възглавници или завивки.

Както се казва – моят дом е моята крепост, затова може да се огледаме дали у дома не се налага някакъв ремонт. Подобренията на дома също са инвестиция за бъдещето. Докато сме на темата за дома, нека помислим дали не е време да подменим някой стар електрически уред. Ако нещо се е счупило или вече е твърде старо и това съвсем скоро предстои, покупката на негов заместник ще осигури по-голяма енергийна ефективност и спестявания, по-добра функционалност и по-висока безопасност. Старите уреди може да имат износени кабели или компоненти, които създават риск от късо съединение или пожар. Невинаги обаче са по-здрави. Затова може да обмислите закупуването само на резервни части за уреди, които вече имате и все още работят. Това ще удължи живота на старите ви уреди, ще ви спести пари, ще има и екологична полза – по-малко отпадъци и по-малко производство на нови уреди означава по-малко замърсяване и по-добра грижа за околната среда.

И още за вкъщи – можете да вложите част от левовете си в брой в енергоспестяващи крушки. С тях ще намалите от разходите за електричество, защото те консумират значително по-малко енергия от традиционните крушки и имат 10 пъти по-дълъг живот, което води до по-ниски сметки за ток и по-малко разходи за подмяна. Ако използвате много електроника, може да си вземете акумулаторни батерии и зарядно.

Проверете домашната аптечка и подменете лекарства, чийто срок на годност изтича.

Ако досега сте отлагали някоя по-скъпа манипулация при зъболекар – поставяне на коронка, мост или друго, сега е моментът да се погрижите.

А може да си вземете и ваучери, които дори с цена в лева могат да се ползват до изтичане срока им на валидност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    16 3 Отговор
    Стискайте левчето до края, че се не знае на 1ви януари на Урсула, какъв курс ще й се присъни. Може и да ви се усмихне късметът поне веднъж.

    Коментиран от #9

    09:06 12.09.2025

  • 2 Дуньо простия

    19 2 Отговор
    Абе, що не вървите на... "дисниленд".

    09:06 12.09.2025

  • 3 Защо непрекъснато

    31 0 Отговор
    Заливате ефира с много статии но на ниско ниво. Затлачвате ефира. То сигурно и това да е целта.

    09:09 12.09.2025

  • 4 Простият

    33 0 Отговор
    Прости съвети за прости хора.

    09:10 12.09.2025

  • 5 Последния Софиянец

    18 1 Отговор
    Идва Жан Виденова зима.Купувайте сухари и долари.

    Коментиран от #23

    09:13 12.09.2025

  • 6 Най доброто е да се разпродават

    7 0 Отговор
    Активите в бг имоти и коли и земи и с огромни те торби с пари който ще дадат глупави хора за активите да емигрирате някъде по света Южна Америка или Азия където цените са в пъти по ниски

    Коментиран от #10

    09:15 12.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хихи

    12 0 Отговор
    тоалетна хартия, памперси, тампони, дамски превръзки,

    09:16 12.09.2025

  • 9 Порно

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Да ни се усмихне късмета? И то с помощта на Урсула? Блажени вярващите, тяхно е царството господне.

    09:16 12.09.2025

  • 10 Прав си има места по за света

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Най доброто е да се разпродават":

    Където 50К ще ти стигнат за години

    09:16 12.09.2025

  • 11 Пич

    24 1 Отговор
    Тука се промъква една истина ! Обедняването ви ще бъде толкова голямо , че и пари за макарони няма да имате !!!

    Коментиран от #43

    09:16 12.09.2025

  • 12 Дуньо простия

    21 1 Отговор
    Значи, да си напълниш къщата, с масово достъпни боклуци, било... инвестиция. Само, дето не са ни обяснили, какъв процент възвращаемост да очакваме, ама, в друга статия, може и това да стане.

    Коментиран от #28

    09:17 12.09.2025

  • 13 Госあ

    3 0 Отговор
    ха ха ха ха да се подготвяме за хубавата еврозона като за военно положение 😂 По голямата част от спестяванията ми са в юани. У България имам сметка в долари.

    09:18 12.09.2025

  • 14 Апокалипсис

    16 0 Отговор
    Наистина ли? Идва Еврото - идва апокалипсиса. Много подвеждаща статия. Колко ще спестиш от всички тези неща? 100 Евро? 1000 Евро? Няма ли да загубиш ако “инвестираш” в консумативи, вместо да вложиш в дълготрайни активи. Съветите да се влагат пари в консумативи винаги водят до загуба на средства.

    09:19 12.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Госあ

    6 0 Отговор
    Яжте, пийте и си носете новите дрешки, докато имате некой лев ! ха ха ха ха ха че идва еврото ! И поръчвайте от Алиекспрес, че ше ви го спрат !

    09:21 12.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Госあ

    2 0 Отговор
    Благодаря на боговете, че взех още един проект за още две години !!! Ако има добри резултати - нов. България я разгембихте ! Вие, скакалците наизскачали от плодзеленчуците ! Хубавата ми родина.

    09:26 12.09.2025

  • 19 Тъп та дрънка

    6 0 Отговор
    След като еврото стане дигитално, как ще го инвестирам като няма да е мое?

    09:26 12.09.2025

  • 20 Що за глупаво съвети тук?

    9 0 Отговор
    Храната не е дълготраен материален актив, не е бързоликвидна и пради това не става за инвестиционен инструмент. Колко ще складираш, колко ще изядеш? Единственото оправдание да купиш двойно повече спагети е за да не ходиш втори път до магазина.

    Една лесно постижима инвестиция е да си ремонтираш жилището. Но най-добрите инвестиции са в здраве, деца и образование.

    Коментиран от #33

    09:26 12.09.2025

  • 21 ВЕРВАЙТЕ им....

    7 0 Отговор
    "Ел.крушките - 10 пъти по дълъг живот от старите" глЮпости на търкалета. Новите ги сменям често. Имам една стара, от зад на къщата, която е на над 40 г и още си служи

    Коментиран от #38

    09:27 12.09.2025

  • 22 Гошо

    7 0 Отговор
    В макарони????
    Дъното на дъното
    Що не в макари,Ъ?

    09:28 12.09.2025

  • 23 Нали

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    си му фен, що го плюеш, "другарю" ???

    09:29 12.09.2025

  • 24 мьрсуль

    9 0 Отговор
    в дълготрайни консерви, брашно, салам
    и в речник по руски
    ще ви трябва

    Коментиран от #35

    09:29 12.09.2025

  • 25 Ами, освен Сашка да го изпее

    5 0 Отговор
    левовете в макарони сменям аз, вино за да пия в този час 😂🤣🤣🤣

    09:30 12.09.2025

  • 26 Реалист

    8 1 Отговор
    Глупости! Защо будалкате хората да се презапасяват, като е абсолютно излишно?! Колко финансово неграмотен трябва да си, за да се вържеш на това? Пффф...

    09:31 12.09.2025

  • 27 хихи

    7 0 Отговор
    Мазния арменец, банкер преди две години каза да купуваме битова техника.
    Добре, че не си купих нещо...
    Постояно поевтиняват...

    09:32 12.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Най-истинската статия от 5-6 месеца. Четете бавно и внимателно , защото всичко писано досега за еврото благаденствието, фанфарите, дунанмите се сблъсква с тази статия.
    Браво на автора!

    09:36 12.09.2025

  • 30 незнайко

    5 0 Отговор
    А защо трябва да се запасяваме ? Не ни ли пълнят по цял ден главите с мисълта за това, че няма да има ПОВИШАВАНЕ на цените ?
    Тази статия лекичко ни намеква какво ни очаква !
    Трябва да се бием против налагането на еврото в БЪЛГАРИЯ в противен случай статията ще се окаже истина !

    Коментиран от #32, #34

    09:37 12.09.2025

  • 31 Густо майна

    2 0 Отговор
    Аз инвестирам в уиски Macallan 18 годишно, траен продукт е и цената му върви само нагоре :)

    09:40 12.09.2025

  • 32 Гошо тарабата

    1 5 Отговор

    До коментар #30 от "незнайко":

    Абе направо иди се заключи в мазето да пазиш бурканите да не ти ги свие Урсула :)

    Коментиран от #42

    09:41 12.09.2025

  • 33 Ариел

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Що за глупаво съвети тук?":

    Инвестицията в домашарка- за външно и вътрешно приложение.Дезинфектант- загряващо и успокояващо средство- с дълъг срок на годност ...Сега е моментът- ако няма друго- има джанки...

    09:42 12.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Пловдивчанин

    0 4 Отговор

    До коментар #24 от "мьрсуль":

    Учил съм руски, през соца беше задължителен, до сега нито веднъж не ми е потрябвал, най-безполезния език на света. Иначе за руснаците ще е добре лека-полека да почнат да учат китайски, че император си скоро ще ги вземе под крилото си.

    Коментиран от #36, #40

    09:43 12.09.2025

  • 36 хихи

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Пловдивчанин":

    учил си!?? в някое ракетно училище
    3 волтов трябва да си?
    хи хи

    09:45 12.09.2025

  • 37 Смешка

    4 0 Отговор
    По-тъпа статия отдавна не бях чел. Какво инвестиция, какви 5 стотинки? И без това всичко в Българските магазини е по-скъпо от западна Европа ...

    09:46 12.09.2025

  • 38 незнайко

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "ВЕРВАЙТЕ им....":

    За новите електричиски крушки сте прав донякъде . Както при всеки артикул има и добри има и лоши които са на много ПРИЕМЛИВА цена и затова дават фира . Сегашния пазар иска консумация и няма как да си купим един артикул примерно за 10 години живот . Има цели институти които правят разработките с ограничено време на използване в противен случай КАПИТАЛИСТИТЕ ще спрат да печелят ПАРИ !!!

    09:47 12.09.2025

  • 39 Абе

    3 0 Отговор
    Който има много левове да купува злато,че не се знае еврото кога ще се срине

    09:49 12.09.2025

  • 40 Ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Пловдивчанин":

    Майна,иди в Париж и говори на английски.Но аз на улицата с руски се оправих.А руснаците учат и френски,и немски ,и английски.Знаят кой се е опитвал да ги завладее.И с китайския са по- напред от нас.Изучи врага е стара тяхна максима.

    09:50 12.09.2025

  • 41 Моарейн

    4 0 Отговор
    За друго ни подготвят с тая статия, за друго. Еврото е само параван. Големият глад ще дойде заради други събития и нямам предвид климатичните промени.

    09:51 12.09.2025

  • 42 незнайко

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Гошо тарабата":

    Тя вече ми сви финансиите с призумцията да се ВЪОРЪЖАВАМЕ !!! Но хора като Вас които не вникват в това как ни манипулират ще пишат такива отзиви като Вашия за бурканите в мазето .

    09:51 12.09.2025

  • 43 зле

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    смах смях смях рубладжоьо докажи с факти твърдението си!

    09:58 12.09.2025

  • 44 Иван С

    0 0 Отговор
    Злато!!! Кви макарани, кви пет лева? Евентуално тоалетна хартия, че все си влиза в употреба.

    10:02 12.09.2025

