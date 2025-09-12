Новини
Атанас Славов: До часове ще обявим внасянето на вота

12 Септември, 2025 09:54 356 5

Той беше категоричен, че от ДБ няма да дадат подкрепа за вота на недоверие на "Възраждане"

Мария Атанасова

Предстои техническо събиране на подписи и очаквам до няколко часа днес от ПП-ДБ да обявим внасяне на вота на недоверие към правителството. Следващата седмица трябва да има обсъждане, съобщи бившият правосъден министър и депутат от ПП-ДБ Атанас Славов в интервю пред БНР.

Той беше категоричен, че от ДБ няма да дадат подкрепа за вота на недоверие на "Възраждане", защото:

"Водната криза не се решава с вотове и не толкова със законодателни решения, колкото с оперативни действия. Със сигурност от ДБ няма да дадем подписи, първо, защото са "Възраждане" и на второ място, трябва чисто политически да го обсъдим".

Той отхвърли обвиненията, че ПП-ДБ се бавят с вота:

"Не се бавим, обявихме, че септември ще го внесем. Мотивите са изготвени и са повече от 70 страници - сериозно подготвен вот. Очакваме сериозен дебат по темите "вътрешен ред", "вътрешна сигурност" и "правосъдие", и службите за сигурност – контраразузнаване и СРС-та. И се надявам на сериозен политически дебат по тези теми".

Според Славов вотът е добре структуриран и е различен от политическите коментари в кулоарите.

Вотът на недоверие има аргументи и се посочват конкретни случаи на завладяване на държавата, прикриване на контрабандни канали, манипулиране на обществото и други.

"Във вота са разгърнати мотивите, отвъд чисто политическите тези. В сектор "Правосъдие" е свързано с бездействието - повече от година и половина не се правят реформа, при положение че основните препоръки в годишния доклад на ЕК са в тази насока. Законите са готови и не се внасят! Защо?", попита той.

Славов коментира и бламирането от ВСС, особено от прокурорската колегия за промените.

"Като беше актуален въпросът за разследване на "Осемте джуджета" и "Нотариуса", аз направих обсъждане във ВСС по темата "Осемте джуджета". Проблемът е, че няма резултати", посочи той.

Славов е категоричен, че структурната реформа на Съдебната власт и прокуратурата е време на се върнат в дневния ред на НС.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 ТасКефал

    7 1 Отговор
    карикатурите атакуват ...........

    09:55 12.09.2025

  • 2 Той и 240ч

    4 0 Отговор
    Са часове ама си е цяла седмица като погледнеш
    Диненоглави господине

    09:57 12.09.2025

  • 3 Промяна

    5 0 Отговор
    САБОТАЖНИЦИ ВЪН АЗ ИСКАМ ДА ВНЕСА ВОТ СРЕЩУ ВАС САБОТАЖНИЦИТЕ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    09:57 12.09.2025

  • 4 Роки

    2 0 Отговор
    Циркаджии. Откажете се от тлъстите си депутатски заплати от по 20 хиляди лева в полза на жителите на гр. Плевен. Напуснете парламента, опънете палатков лагер с голям плакат "ЖИЛЯЗКОВ, КРАДЕЦ! ХОТЕЛА С ВОДОПАД ЗА 100 МИЛИОНА ЛЕВА = НАЦИОНАЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА НА БЪЛГАРИЯ"!

    09:58 12.09.2025

  • 5 А бе

    0 0 Отговор
    На кого му пука?

    10:02 12.09.2025

