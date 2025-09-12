Новини
България »
Ремонти оставят без електричество населени места в област Плевен и област Враца

Ремонти оставят без електричество населени места в област Плевен и област Враца

12 Септември, 2025 11:36, обновена 12 Септември, 2025 11:41 472

  • ремонти-
  • електричество-
  • потребители

Работата ще спре тока на потребители в общините Кнежа, Искър, Долна Митрополия и Бяла Слатина на 16, 17 и 19 септември 2025 г.

Ремонти оставят без електричество населени места в област Плевен и област Враца - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ремонтни дейности на ЕСО на 16, 17 и 19 септември 2025 г. налагат прекъсване на електрозахранването в населени места в общините Кнежа, Искър и Долна Митрополия, област Плевен и община Бяла Слатина, област Враца

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЕРМ Запад, че на 16, 17 и 19 септември 2025 г. ще осъществи ремонтни дейности по електросъоръжение в подстанция „Кнежа“ 110/20 кV.

Поради ремонтните дейности в съоръжението на ЕСО:

  • за периода от 08:00 ч. до 18:00 ч. през двата дни 16 и 19 септември 2025 г. без електрозахранване ще бъдат потребителите на електроенергия в Северна промишлена зона на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен;

  • за периода от 08:00 ч. до 18:00 ч. на 17 септември 2025 г. без електрозахранване ще бъдат потребителите на електроенергия, захранвани от трафопост № 3 в с. Лазарово, община Кнежа, област Плевен;

  • през трите дни – 16, 17 и 19 септември 2025 г., в периодите от 08:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 18:00 ч. без електрозахранване ще бъдат потребителите на електроенергия в селата Бреница, Еница и Лазарово, община Кнежа; с. Гостиля, община Долна Митрополия; с. Долни Луковит, община Искър, област Плевен и с. Търнак, община Бяла Слатина, област Враца.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване от ЕСО на ремонтните дейности по съоръженията. ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.


България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове