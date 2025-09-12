Ремонти оставят без електричество населени места в област Плевен и област Враца

Ремонтни дейности на ЕСО на 16, 17 и 19 септември 2025 г. налагат прекъсване на електрозахранването в населени места в общините Кнежа, Искър и Долна Митрополия, област Плевен и община Бяла Слатина, област Враца

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЕРМ Запад, че на 16, 17 и 19 септември 2025 г. ще осъществи ремонтни дейности по електросъоръжение в подстанция „Кнежа“ 110/20 кV.

Поради ремонтните дейности в съоръжението на ЕСО:

за периода от 08:00 ч. до 18:00 ч. през двата дни 16 и 19 септември 2025 г. без електрозахранване ще бъдат потребителите на електроенергия в Северна промишлена зона на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен;

за периода от 08:00 ч. до 18:00 ч. на 17 септември 2025 г. без електрозахранване ще бъдат потребителите на електроенергия, захранвани от трафопост № 3 в с. Лазарово, община Кнежа, област Плевен;

през трите дни – 16, 17 и 19 септември 2025 г., в периодите от 08:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 18:00 ч. без електрозахранване ще бъдат потребителите на електроенергия в селата Бреница, Еница и Лазарово, община Кнежа; с. Гостиля, община Долна Митрополия; с. Долни Луковит, община Искър, област Плевен и с. Търнак, община Бяла Слатина, област Враца.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване от ЕСО на ремонтните дейности по съоръженията. ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.