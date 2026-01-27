Новини
Светослав Бенчев: У нас измамите с горивата не са на ниво потребители, а касаят по-скоро държавата

27 Януари, 2026 07:58

Това, което Център за изследване на демокрацията показва, е, че имаме доста сериозен сив сектор. Т.е. горива, които се пускат на пазара без платени акциз и ДДС, като щетата достига някъде около 350 млн. евро, коментира експертът

Светослав Бенчев: У нас измамите с горивата не са на ниво потребители, а касаят по-скоро държавата - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Разширяването на ценовите разлики между различните обекти, търгуващи с горива, е процес, който се наблюдава от няколко години на пазара и зависи от много фактори. Няма нещо ново и не е нещо необичайно за държави членки на Европейския съюз. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус" председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

По думите му средната цена на бензина и на дизела през последния месец не се е повишавала, като дори има известно понижение на цената на дизела с около 1 евроцент. "Няма никакво опипване на пазара за повишаване на цените на горивата. Това са съвсем нормални икономически процеси,“ каза той и допълни, че в момента няма ценоопределящи фактори на пазара, които да изискват повишаване на цените на горивата. "Наблюдаваме внимателно пазара какво се случва, но поне за момента няма фактори, които да показват повишение на цената на суровия петрол и съответно на горивата в страната,“ категоричен е Бенчев.

Според експерта измамите с горивата, какъвто проблем има в Гърция, не съществуват в България. У нас измамите не са на ниво потребители, а касаят по-скоро държавата, като по този начин се отразяват и всички нас. "Това, което Център за изследване на демокрацията показва, е, че имаме доста сериозен сив сектор. Т.е. горива, които се пускат на пазара без платени акциз и ДДС, като щетата достига някъде около 350 млн. евро. Там, където потребителите виждат цена, която е с около 15-20 цента по-ниска от средната цена за вида гориво: бензин, дизел или LPG, много е вероятно да попаднат на гориво, което е без платени данъци и такси. Съответно, никой не може да каже какво е неговото качество,“ предупреди експертът.

Цените на природния газ се движат нагоре, но се повишават в разумни граници, отбеляза също Бенчев, като това според него е обусловено от застудяването в Западна Европа. "Другия притеснителен фактор по отношение на природния газ, който също поддържа цените на по-високи нива, е фактът, че данните за това колко газ има в хранилищата Германия и Франция е доста тревожен. Той е по-нисък, отколкото през същия период на миналата година. Ако времето не се затопли в следващите седмици, проблемът ще се развива и твърде възможно тези цени отново да продължат да се движат нагоре.“

Пазарните механизми вършат много добре своята работа и не е добра идея да се въвежда контрол на цените, като Законът за вреждане на еврото в Република България поставя ясни контролни органи, които да контролират необоснованото повишаване на цените.

"Дори и временно решение за контрол на цените, ще доведе до дългосрочни последици за всички, тъй като цената на горивата оказва влияние върху цените на всички останали стоки,“ заключи председателят на Българската петролна и газова асоциация.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нпо агент

    1 1 Отговор
    Светец е човека..щом се позовава на "Център за изследване на демокрацията" Всяко повишение на цените на горива имат логично обяснение..а случайно ако трябва да ги намалите...вече се казва непазарни практики..Браво..

    08:08 27.01.2026

  • 2 куку

    2 0 Отговор
    Пореден абсурден коментар от този господин..новото този път че намеси нпо някакъв соросоиден център за демокрацията..дава тежест на глупостите които ръси..председател на горива и течности..и др..простотии..

    Коментиран от #4

    08:12 27.01.2026

  • 3 В клуба на тарикатите

    1 0 Отговор
    До края на годината, европейски цени на горивата - 1,80-2,00 евро на литър. Още Делю Фактурата предупреждаваше, ама всички му се смееха тогава.

    08:17 27.01.2026

  • 4 Да де

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "куку":

    Защото не си чул простотиите на герберската Тиква Борисов в интервю дадено вчера.

    08:18 27.01.2026

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    У НАС ВСИЧКО Е ИЗМАМА.

    08:34 27.01.2026

  • 6 абе и е така и не е така

    1 0 Отговор
    Акциза не определя качеството на горивото. Автомобила ми с пълен резервоар показва, че мога да измина 800км, а минавам преко сили 550км градско. От друга бензиностанция минавам 700км градско с един резервоар. Всичкото това е от различно качество на горивото. Публична тайна е че в България горивото е зле и за това не е виновен акциза, а занижения държавен контрол или пълната му липса.

    08:42 27.01.2026

  • 7 Запознат

    0 0 Отговор
    Кражбите на горива по време на доставките от Гърция са значителни,като там са замесени и шефовете на транспортните фирми !!!

    08:56 27.01.2026

