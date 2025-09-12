Дебора Михайлова: Страхувам се и съм отчаяна

"Изпитвам страх. Две години нищо не се случва и това ме отчайва, защото не се дава пример на жените, които са претърпели подобни неща". Това коментира Дебора Михайлова пред журналисти в Пловдив преди поредното съдебно заседание срещу Георги Георгиев, предаде БТА.
Делото в Районния съд в града започна отначало и се води при закрити врати. Георгиев е обвинен за причинена средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство. Днес продължават разпитите на свидетели.
Георгиев е на свобода под парична гаранция от 10 000 лева, решиха през август окръжните магистрати. Пострадалото момиче коментира, че той не е търсил контакт с нея. "Той не е на свобода, а под парична гаранция. Той не е невинен, а си е платил, за да излезе и все още се води дело", допълни Михайлова.
Случаят с нападението срещу Дебора Михайлова е от лятото на 2023 г. и предизвика вълна от съпричастност в цялата страна. Тогава хора излязоха на шествия и протести срещу домашното насилие и в подкрепа на момичето. Георги Георгиев бе предаден на съд по три обвинения. Първото е за това, че на 26 юни 2023 г. в Стара Загора с особена жестокост, чрез нанасяне на удар с юмрук в областта на главата и чрез нанасяне с черен макетен нож на 18 броя порезни рани по тялото, е причинил на Дебора Михайлова двустепенна средна телесна повреда, която е довела до разстройство на здравето, временно опасно за живота и обезобразяване на части на тялото. На 27 юни 2023 г. Георги Георгиев е бил задържан, но по-късно е бил освободен с постановление на Районния съд, след като съдебният състав е счел, че според събраните доказателства по делото престъплението се квалифицира като нанасяне на "лека телесна повреда". На 31 юли същата година Георгиев беше задържан с постоянна мярка "задържане под стража". Делото "Дебора" бе прехвърлено от Стара Загора в Пловдив, тъй като всички съдии там си направиха отвод.
2 Ганя Путинофила
11:55 12.09.2025
3 честен ционист
11:56 12.09.2025
4 както винаги
12:00 12.09.2025
5 Тии
До коментар #1 от "Българин":Що рева ли ,за по навътре
12:01 12.09.2025
8 AMAH OT ИДИOTИ
12:04 12.09.2025
9 Някой
Този Георги Георгиев преди да направи това с Дебора е пребил в други 2 случая други двама човека.
Георги Георгиев до сега се е чувствал над закона. Дочух, че имал условна присъда, след този случай присъдата му е трябвало от условна да стане ефективна и да си излежи първата присъдата. И после каквото отсъди съда, ако го признае за виновен да си излежи и новата просъда.ю
Докато престъпниците си мислят, че са над закона и с пари могат да си купят свобода, държавата няма да се оправи.
12:05 12.09.2025
10 Весело
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":След 80 години московски терор как да е?
12:06 12.09.2025
11 честен ционист
До коментар #9 от "Някой":В България има издадени няколко хил условни присъди на лица с имена Георги Георгиев. А знаете ли, колко присъди има издадени на лица с имена Иван Иванов?
12:07 12.09.2025
12 Петер Брьогел
Търкулнало се гърнето и си намерило похлупака ли ?
12:16 12.09.2025
13 Кифлите си падат
До коментар #12 от "Петер Брьогел":по татуирани.
12:18 12.09.2025
14 Пловдив
12:20 12.09.2025
15 Жаба Кикерица
Виж ти. Накараха я даже да се мести. Защо ли ? Нали УЖ няма нищо общо с Тиквен БОЙО ? От какво бяга , ак всичко е наред и законно ? А де !
12:22 12.09.2025
16 Механик
И кога стана нещастна отново???
12:23 12.09.2025
17 Един шофьор
До коментар #12 от "Петер Брьогел":А той като е женен майка ву ли търси при Дебора?
12:36 12.09.2025
21 до дебито: Страхувам се и съм отчаяна
и си направете тв шоу дето ще разтягате локуми по ваште теми
и партийка може да си открие като бая хорица протестираха за вашите каузи
12:38 12.09.2025
22 така е како Ганке Пичечовка
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":съдейки по теб тежко ментално увредена
12:41 12.09.2025
23 Д-Гълабова
До коментар #21 от "до дебито: Страхувам се и съм отчаяна":Спешно при мен ,без час ще те приема
12:46 12.09.2025
24 верваме ти
12:56 12.09.2025
25 Любопитен
12:59 12.09.2025
26 че кво като е с условна
До коментар #9 от "Някой":нали оня пияница димо алексиев също беше с условна за шофиране с алкохол ама като го хванаха пак не влезе в затвора? така че това няма какво да те учудва тук закона се прилага според това на кого си човек! друг е въпроса че тоя георги прикрива релния извършител на деянието защото е очевидно че няма медицинско образование и е невъзможно да нарежеш човек толкова много без да засегнеш нито една артерия !!!
13:01 12.09.2025
27 АМИ БАХАРОВ......СТО ПЪТИ ГО
До коментар #26 от "че кво като е с условна":ФАЩАХА С КВО ЛИ НЕ АМИ НАСКОРО И ОНАЯ ПЕВИЦАТА С 2.5 АЛКОХОЛ.... И ТЯ СИ У ТЯХ ДА СИ ДОПИВА....
13:04 12.09.2025