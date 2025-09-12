Новини
Дебора Михайлова: Страхувам се и съм отчаяна

12 Септември, 2025 11:53 1 374 27

  • дебора михайлова-
  • георги георгиев-
  • насилие

Две години нищо не се случва и това ме отчайва, заяви тя

Дебора Михайлова: Страхувам се и съм отчаяна - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Изпитвам страх. Две години нищо не се случва и това ме отчайва, защото не се дава пример на жените, които са претърпели подобни неща". Това коментира Дебора Михайлова пред журналисти в Пловдив преди поредното съдебно заседание срещу Георги Георгиев, предаде БТА.

Делото в Районния съд в града започна отначало и се води при закрити врати. Георгиев е обвинен за причинена средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство. Днес продължават разпитите на свидетели.

Георгиев е на свобода под парична гаранция от 10 000 лева, решиха през август окръжните магистрати. Пострадалото момиче коментира, че той не е търсил контакт с нея. "Той не е на свобода, а под парична гаранция. Той не е невинен, а си е платил, за да излезе и все още се води дело", допълни Михайлова.

Случаят с нападението срещу Дебора Михайлова е от лятото на 2023 г. и предизвика вълна от съпричастност в цялата страна. Тогава хора излязоха на шествия и протести срещу домашното насилие и в подкрепа на момичето. Георги Георгиев бе предаден на съд по три обвинения. Първото е за това, че на 26 юни 2023 г. в Стара Загора с особена жестокост, чрез нанасяне на удар с юмрук в областта на главата и чрез нанасяне с черен макетен нож на 18 броя порезни рани по тялото, е причинил на Дебора Михайлова двустепенна средна телесна повреда, която е довела до разстройство на здравето, временно опасно за живота и обезобразяване на части на тялото. На 27 юни 2023 г. Георги Георгиев е бил задържан, но по-късно е бил освободен с постановление на Районния съд, след като съдебният състав е счел, че според събраните доказателства по делото престъплението се квалифицира като нанасяне на "лека телесна повреда". На 31 юли същата година Георгиев беше задържан с постоянна мярка "задържане под стража". Делото "Дебора" бе прехвърлено от Стара Загора в Пловдив, тъй като всички съдии там си направиха отвод.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ганя Путинофила

    10 16 Отговор
    Ганя е тежко ментално увреден!

    Коментиран от #6, #10, #19, #22

    11:55 12.09.2025

  • 3 честен ционист

    18 10 Отговор
    Да отиде на фризьор Дебора, та да й олекне.

    11:56 12.09.2025

  • 4 както винаги

    8 5 Отговор
    Боклуците побързаха да замърсят форума с гнусното си присъствие.

    12:00 12.09.2025

  • 5 Тии

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Що рева ли ,за по навътре

    12:01 12.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 AMAH OT ИДИOTИ

    32 6 Отговор
    СПРЕТЕ ДА ЗАНИМАВАТЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕТО С ТИЯ KУРBETИHИ

    12:04 12.09.2025

  • 9 Някой

    12 7 Отговор
    Бавното правосъдие е липса на правосъдие.

    Този Георги Георгиев преди да направи това с Дебора е пребил в други 2 случая други двама човека.
    Георги Георгиев до сега се е чувствал над закона. Дочух, че имал условна присъда, след този случай присъдата му е трябвало от условна да стане ефективна и да си излежи първата присъдата. И после каквото отсъди съда, ако го признае за виновен да си излежи и новата просъда.ю
    Докато престъпниците си мислят, че са над закона и с пари могат да си купят свобода, държавата няма да се оправи.

    Коментиран от #11, #26

    12:05 12.09.2025

  • 10 Весело

    5 19 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    След 80 години московски терор как да е?

    12:06 12.09.2025

  • 11 честен ционист

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    В България има издадени няколко хил условни присъди на лица с имена Георги Георгиев. А знаете ли, колко присъди има издадени на лица с имена Иван Иванов?

    12:07 12.09.2025

  • 12 Петер Брьогел

    25 2 Отговор
    Тази мома защо е тръгнала с такъв татуиран мутровиден тип ? А още повече , че той е бил и женен. Не го ли е знаела ? Колко време го е търпяла ?
    Търкулнало се гърнето и си намерило похлупака ли ?

    Коментиран от #13, #17

    12:16 12.09.2025

  • 13 Кифлите си падат

    13 1 Отговор

    До коментар #12 от "Петер Брьогел":

    по татуирани.

    12:18 12.09.2025

  • 14 Пловдив

    9 1 Отговор
    Ами съдии, които си правят отвод, да ги уволняват и да отиват да работят, вместо да паразитират!

    12:20 12.09.2025

  • 15 Жаба Кикерица

    10 1 Отговор
    И мис Бикини ли е казала същото , когато са я надушили , че се е сгушила в къщурка в Барселона ?
    Виж ти. Накараха я даже да се мести. Защо ли ? Нали УЖ няма нищо общо с Тиквен БОЙО ? От какво бяга , ак всичко е наред и законно ? А де !

    12:22 12.09.2025

  • 16 Механик

    10 0 Отговор
    Вчера писахте, че била много добре и вече била поп-фол певица. Че баба и била накачила много нейни снимки, а Дебора щяла да сложи още повече, понеже била "гордостта на фамилията"?!
    И кога стана нещастна отново???

    12:23 12.09.2025

  • 17 Един шофьор

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "Петер Брьогел":

    А той като е женен майка ву ли търси при Дебора?

    12:36 12.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 до дебито: Страхувам се и съм отчаяна

    4 3 Отговор
    амче сберете с бащата на Сияна (лека й пръст)
    и си направете тв шоу дето ще разтягате локуми по ваште теми
    и партийка може да си открие като бая хорица протестираха за вашите каузи

    Коментиран от #23

    12:38 12.09.2025

  • 22 така е како Ганке Пичечовка

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    съдейки по теб тежко ментално увредена

    12:41 12.09.2025

  • 23 Д-Гълабова

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "до дебито: Страхувам се и съм отчаяна":

    Спешно при мен ,без час ще те приема

    12:46 12.09.2025

  • 24 верваме ти

    1 0 Отговор
    дали ? или по-скоро си отчаяна че чалга кариерата ти не потръгна?

    12:56 12.09.2025

  • 25 Любопитен

    1 0 Отговор
    Защо пееш чалга тогава? Отчаяните хора не се опитват да капитализират от своята уж трагедия и не се правят на елитна компньонка.

    12:59 12.09.2025

  • 26 че кво като е с условна

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    нали оня пияница димо алексиев също беше с условна за шофиране с алкохол ама като го хванаха пак не влезе в затвора? така че това няма какво да те учудва тук закона се прилага според това на кого си човек! друг е въпроса че тоя георги прикрива релния извършител на деянието защото е очевидно че няма медицинско образование и е невъзможно да нарежеш човек толкова много без да засегнеш нито една артерия !!!

    Коментиран от #27

    13:01 12.09.2025

  • 27 АМИ БАХАРОВ......СТО ПЪТИ ГО

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "че кво като е с условна":

    ФАЩАХА С КВО ЛИ НЕ АМИ НАСКОРО И ОНАЯ ПЕВИЦАТА С 2.5 АЛКОХОЛ.... И ТЯ СИ У ТЯХ ДА СИ ДОПИВА....

    13:04 12.09.2025

