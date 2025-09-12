Новини
България
Експерти: Надценката при млечните продукти е между 50% и 100%

12 Септември, 2025 12:25 599 11

  • цена-
  • надценка-
  • млечни продукти

Картел при ценообразуването на млечните продукти подозират от КНСБ

Експерти: Надценката при млечните продукти е между 50% и 100% - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Картел при ценообразуването на млечните продукти подозират от КНСБ. Според лидера на синдиката Пламен Димитров наблюденията на малката потребителска кошница през последните три месеца показват надценка от 50% до 100% от цената на борсата до цената в магазина основно на сиренето, кашкавала и млякото. Темата коментират Петър Мишев, икономически анализатор в Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ, и Димитър Зоров, председател на на Асоциацията на млекопроизводителите, в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Мишев посочи, че преди тези три месеца надценката не е била такава. Той допълни, че в някои от случаите купуването е директно от стоковите борси или производители, заради което възниква въпросът защо се стига до такава надценка.

Зоров заяви, че много отдавна коментират, че има изкривяване във веригата и то при крайните търговци на дребно. Затова млечните продукти са на еднакви цени или малко по-високи от тези в ЕС. Той допълни, че проблемът не е в началото на веригата - при производителите, тъй като те изнемогват, а при крайния търговец на дребно.

Мишев също изрази съгласие със Зоров. Той посочи още, че е нужно да има изсветляване на фактите и работа от страна на отговорните институции, които трябва да наблюдават конкуренцията на пазара.

Зоров заяви, че преди година са дали предложение на етикета на продукта да пише и цената, на която той се доставя. Така ще е ясно за потребителя какво се случва.

Той посочи още, че над 70% от кашкавала не е българско производство, разфасова е в български цех и се преставя като наш продукт.

Той заяви, че отговорните институции, които трябва да следят тези проблеми, са КЗК и БАБХ.


България
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Оценка 2.8 от 4 гласа.



  • 1 Това не е сирене

    16 1 Отговор
    Това е скъпа вода и малко суроватка.

    12:27 12.09.2025

  • 2 Без мляко

    14 0 Отговор
    Ментета , че и вредни за организма !

    12:27 12.09.2025

  • 3 И вътре има

    9 0 Отговор
    Сухо мляко , много вода , сол. Бъркоч както дойде.

    12:29 12.09.2025

  • 4 Костенец

    3 0 Отговор
    Камбоджанеца продава козе млеко и бива нищо че нее фирма и нема ток на балиовата

    12:30 12.09.2025

  • 5 Експертите да кажат

    5 0 Отговор
    Е па колко тона прясно мляко се внася всеки ден? Масово в киселото мляко се слага сухо мляко но без спазване на рецептата. И как немски или холандски кашкавал са на същите цени в магазина като нашия?

    12:37 12.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Митко Бомбата

    3 0 Отговор
    Съгласен но, хипер веригите да продават стоки само българско производство, както бе в началото. Бг уникални сортове плодове и зеленчуци вече ги няма, ще ми пробутват шайзи праз. Хайде дe !

    12:42 12.09.2025

  • 8 За сметка на това...

    3 0 Отговор
    пък сме изконсумирали над 6000 тона млечно имитиращи продукти?! Разбира се, закупили сме ги като направени от истинско мляко!

    12:46 12.09.2025

  • 9 това всички го знаят

    3 0 Отговор
    какво правите по въпроса неможачи и нищоправци???

    12:46 12.09.2025

  • 10 Минаващ

    3 1 Отговор
    Зоров, защо не разкаже как определя цената за училищата и детските градини, как надценката стига до 70%.
    Защо не разкаже какъв процент сухо мляко има в неговите продукти, може да разкаже колко пари дължи за суровини. Не може да всичко да е в негова полза

    12:51 12.09.2025

  • 11 Дани

    1 0 Отговор
    КЗП, омбудсман и правителството ще свършат ли някаква работа относно картелите и жестокото увеличение на цените или чакат да започнат масови протести ???

    13:07 12.09.2025


