Бум на резервации за Нова година в Банско

13 Септември, 2025 10:20

Останаха ли свободни места в курортния град

Бум на резервации за Нова година в Банско - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова

Банско изпратиха силно лято, чакат есен с богата програма, но разбира се, погледите са отправени към зимата, за която и туристите вече нямат търпение – и това личи по ранните резервации, съобщава Нова тв.

В курортния град уверяват, че цените тази година ще са на същите нива като миналогодишните, а хотелиери отчитат това като една от причините за засиления интерес към ранните записвания.

„Отсега виждаме сериозен ръст на туристите, които чакаме през януари и февруари. Надявам се ски сезонът да бъде удължен”, разказа хотелиер.

Една 6-дневна почивка в Банско на 4-членно семейство може да струва между 2000-4000 лева в зависимост от хотела. Ранното записване обаче може да донесе отстъпка до 30%.

„Това е едно сериозно бонусово предимство на гостите и виждам, че те се възползват”, добави хотелиерът

Румънските туристи също правят ранни записвания, а тази година се очаква ръст и на много полски туристи, както и на такива от Сърбия, Северна Македония и Гърция. А българските туристи споделиха, че си обичат Банско и през лятото, и през зимата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тия хора не

    12 2 Отговор
    се ли научиха, че в Бали излиза по-евтино почивката?

    Коментиран от #5

    10:27 13.09.2025

  • 2 Перо

    12 1 Отговор
    Селянията полудя!

    10:29 13.09.2025

  • 3 Умнокрасив

    4 3 Отговор
    Раздават ни лесни и празни пари, угаждаме си!

    10:32 13.09.2025

  • 4 Урко

    10 1 Отговор
    Няма достатъчно пари за Нова година на Банско, затова направих резервация за Сен Тропе

    10:33 13.09.2025

  • 5 оня с коня

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Тия хора не":

    И що си мислиш че в Ресторантите по Курортите ни ходят "стиснати" хора?И за Инфо тия многобройни посетители не само консумират,но и оставят ЩЕДЪР Бакшиш!

    10:33 13.09.2025

  • 6 Основно чиновници

    9 1 Отговор
    Увеличените заплати в МРВ си казаха думата, ушаците се юрнаха по курортите като невиждали

    10:37 13.09.2025

  • 7 Онзи

    2 2 Отговор
    6 дни - 4000 лв
    Според комунягите - българина бил беден...
    Но при комунизма те се научиха на мързел и сега им е нанагорно

    10:46 13.09.2025

  • 8 АМАH OT ИДИOTИ

    3 0 Отговор
    РАЗБИРА СЕ 😆
    CPАHЕT0 ПРОДЪЛЖАВА 😝
    НА ТВА НЕBEЖО ПЛЕМE НИЩО ДРУГО НЕ МУ ОСТАВА
    😆😝😖

    10:52 13.09.2025

  • 9 ха-ха

    6 0 Отговор
    Като кажат БАНСКО ми звучи като СЛЪНЧАКА. Само комплексари и безумни цени за стандарта на България.

    10:52 13.09.2025

  • 10 комунист

    3 5 Отговор
    По време на комунистическото робство почти всеки се подготвяше да посрещне новата година със зареждане на газовата лампа с газ, защото следваше спиране на тока. При наличие на всички работещи реактори в АЕЦ Козлодуй, България затъваше в тъмнина, защото за комунистите беше по важно да продават тока предназначен за българина за валута на капиталистите, отколкото да го предоставят на българския народ... А Коледа,просто нямаше тогава, на този ден всеки беше длъжен да ходи на работа

    10:53 13.09.2025

