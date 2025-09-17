Болницата в Кюстендил получи 2 апартамента и 3 ателиета

С решение на правителството се отчуждават имоти - частна собственост в землището на с. Медковец, област Монтана, необходими за изграждането на близо 5,2 км от жп линия Видин - София, участък Видин - Медковец. Участъкът е част от проект „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин - Медковец“.

Железопътна линия Видин - София е обект с национално значение, част от трансевропейски транспортен коридор „Ориент/Източно Средиземноморски“ и железопътен товарен коридор „Ориент коридор“ от TENT-T мрежата, както и е част от железопътна магистрала „Мездра юг - Руска Бяла и Мездра - Видин“.

Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Национална агенция „Железопътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административен съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

По решение на правителството се променя статутът на имот - частна държавна собственост, който се намира на ул. „Рогошко шосе“ в град Пловдив и е предоставен за управление на Министерството на финансите - Агенция „Митници“ - Митница Пловдив. Същият става публична държавна собственост. Според разпоредбата на Закона за държавната собственост имотите, предоставени на ведомствата за изпълнение на функциите им, са публична държавна собственост.

Правителството взе решение да предостави имот — публична държавна собственост за безвъзмездно ползване на Министерството на културата за нуждите на Държавния куклен театър — Стара Загора, Държавната опера - Стара Загора и Драматичен театър „Гео Милев“ - Стара Загора. Управлението му се отнема от Областна администрация Стара Загора поради отпаднала необходимост. Имотът се намира на бул. „Цар Симеон Велики“ № 108 в Стара Загора и представлява самостоятелен обект в сграда. Ще се използва за създаването, поддържането и функционирането на Единен билетен център на културните институции.

Министерският съвет прие решение за даване на съгласие за апортиране на недвижими имоти - частна държавна собственост /два броя апартаменти и три броя ателиета/ в капитала на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Никола Василиев“ АД, гр. Кюстендил. Лечебното заведение ще използва имотите за настаняване на лекари, които са с изключителен опит по специалностите си, обучени в най-съвременните технологии, и които не са свързани с град Кюстендил. За целта е необходимо болницата да разполага с подходяща база за тяхното настаняване. Всяка подобна стъпка ще позволи на лечебното заведение да подобри нивото на обслужване и жизнения стандарт на населението на Кюстендилска област.

