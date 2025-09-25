Жилищните компенсаторни записи ще се изплащат в евро

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти.

Предвижда се от датата на въвеждане на еврото като официална парична единица в Република България изплащането на жилищните компенсаторни записи да се осъществява чрез превалутиране на тяхната левова равностойност по официалния курс 1,95583 лева за 1 евро.

С приетите промени действащата уредба, свързана с изплащането на правоимащите на номиналната стойност на притежаваните от тях компенсаторни записи, се привежда в съответствие с европейското и националното законодателство относно еврото.

