Богатите инвеститори могат да се върнат отново в Лондон чрез "Златна виза"

Великобритания обсъжда възможност за връщане на схемата за т.нар. „златна виза“. Най-честия начин за придобиването ѝ е покупката на луксозен имот, най-често в Лондон или други британски градове.

Обсъжданият праг е 5 млн. паунда инвестиции в британски бизнес, срещу което кандидатите биха могли да получат път към британско гражданство за срок от 5 години.

Относно пазара на недвижими имоти, то най-бърз ефект би се видял във високия клас жилища. Лондон традиционно е сред най-предпочитаните пазари за глобални купувачи с високи доходи. Райони като Мейфеър, Найтсбридж, Челси, Белгравия и Кенсингтън от години функционират не само като жилищни квартали, но и като международни зони за съхранение на капитал и престиж.

Евентуалното връщане на „златната виза“ може да даде нов импулс именно на този пазар, особено след период на по-слаба активност, по-високи данъци, по-строга регулация и натиск върху чуждестранните купувачи. За строителни предприемачи, агенции за недвижими имоти и частни банки това би означавало нов поток от клиенти с висока покупателна способност.

Официалните данни показват, че средната цена на жилище във Великобритания през април 2026 г. е около 270 000 паунда, като на годишна база е отчетено повишение от 3,8%. Лондон обаче се движи по-различно от останалата част на страната — пазарът остава скъп, но чувствителен към данъци, лихви, регулации и международно търсене.

Именно затова евентуално възстановяване на инвеститорската виза може да бъде възприето от имотния сектор като сигнал, че Великобритания отново иска да се конкурира по-агресивно за глобален капитал. Това би било особено важно за Лондон, където скъпите жилища и част от новото строителство се сблъскват с по-предпазливо търсене от местни купувачи.

Потенциалните ползи вървят с политически и обществени рискове. Предишната схема за Tier 1 Investor visa беше закрита през февруари 2022 г. заради опасения, че е била използвана от хора с незаконно придобито богатство и връзки с корупция. Особено чувствителна беше темата за руски капитали, пране на пари и превръщането на британския имотен пазар в убежище за съмнителни средства.

Точно тук се намира най-големият риск за нова схема. Ако тя бъде възстановена без достатъчно строг контрол, може да засили опасенията, че Лондон отново отваря вратата за капитали с неясен произход. Това би било особено проблематично за имотния сектор, който от години е под наблюдение заради ролята на луксозните жилища като инструмент за съхранение и прикриване на богатство.

Затова евентуална нова „златна виза“ вероятно ще трябва да бъде много по-строга от старата. Ако целта е реална икономическа стойност, инвестициите трябва да бъдат насочени към активен бизнес, иновации, работни места и продуктивни сектори, а не към пасивно притежание на активи. В противен случай схемата рискува да бъде възприета като нов канал за вливане на спекулативен капитал в имотите.

За пазара на недвижими имоти това означава двоен сценарий. При добре регулирана схема ефектът може да бъде положителен — повече международни инвеститори, по-силен интерес към луксозни жилища, офис площи и бизнес имоти, както и допълнително търсене на професионални услуги. При слаба регулация обаче може да се стигне до ново политическо напрежение, обществено недоволство и натиск за още по-строги правила върху чуждестранните купувачи.

Темата идва в момент, когато британският имотен пазар търси баланс между нуждата от инвестиции и проблема с достъпността на жилищата. За местните купувачи високите цени, лихвите и депозитите остават сериозна бариера. В такава среда всяка политика, която може да увеличи търсенето в горния сегмент, неизбежно ще бъде разглеждана и през въпроса дали не задълбочава социалното разделение на пазара.

На този етап няма окончателно решение за връщане на „златната виза“. Но самият дебат показва, че Великобритания търси начини да привлече глобален капитал след години на по-строг контрол и по-предпазлива политика към чуждестранните инвеститори.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg