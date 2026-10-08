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Ипотечните лихви в САЩ достигнаха 3-годишен рекорд

Ипотечните лихви в САЩ достигнаха 3-годишен рекорд

8 Октомври, 2026 10:37 1 022 14

  • ипотечни лихви-
  • жилищен пазар-
  • съединените щати-
  • инфлация-
  • доналд тръмп

Разходите за 30-годишен фиксиран ипотечен кредит вече са 7,49%

Ипотечните лихви в САЩ достигнаха 3-годишен рекорд - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ипотечните лихви в САЩ достигнаха най-високото си равнище за почти три години, след като средната ставка по 30-годишните фиксирани кредити се повиши до 7,49%. Увеличението е с 19 базисни пункта за седмицата до 2 октомври, показват данни на Асоциацията на ипотечните банки.

По-високите разходи за заемане са довели до нов спад на търсенето. Заявките за ипотечни кредити са намалели с 4,2% спрямо предходната седмица и са достигнали най-ниското си ниво от февруари 2025 г. От началото на годината заявленията са се свили почти наполовина.

„Много малко собственици имат стимул да рефинансират при тези лихви, а поскъпването на заемите накара много потенциални купувачи да се оттеглят от пазара“, заяви Джоел Кан, вицепрезидент и заместник главен икономист на Асоциацията на ипотечните банки.

Жилищният пазар е под натиск преди изборите

Новото поскъпване на ипотеките идва по-малко от месец преди междинните избори за Конгреса, когато разходите за живот са сред основните тревоги на американските избиратели.

В проучване на Ройтерс/Ипсос, проведено в края на август, 47% от анкетираните са посочили разходите за живот като най-важния въпрос при избора им на кандидат. В отделно проучване през септември едва 17% са одобрили начина, по който президентът Доналд Тръмп се справя с проблемите, свързани с разходите за живот.

Комбинацията от високи лихви, по-скъпи държавни заеми и инфлационен натиск ограничава както възможностите за покупка на жилище, така и интереса към рефинансиране. Засега данните на ипотечните банки показват, че реакцията на домакинствата е отлагане на новите сделки.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще гледаме повторение на хитовия

    9 3 Отговор
    филм "Криза 2008"

    10:42 08.10.2026

  • 2 И ТАМ ПОЧВА

    4 1 Отговор
    Дрането.

    Коментиран от #7

    10:47 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 2 Отговор
    Лихвите по дълга на ШАШт вече надминават доста пера от САШтинския бюджет🤔❗

    Коментиран от #6, #11

    10:48 08.10.2026

  • 5 Икономист

    13 0 Отговор
    Коч..ината се разпада

    На обикновен финансов език теглиш 300 000$ кредит, връщаш 800 000 $ на падеж с лихвите

    Коментиран от #8

    10:56 08.10.2026

  • 6 Аз Кочо

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Лихвите по дълга не се гледат във вакуум а спрямо постъпленията от данъци и мита в бюджета. Чистите разходи за лихви в момента поглъщат около 18.5% – 19% от общите приходи във федералния бюджет на САЩ.Текущото ниво от 18.5% – 19% официално счупи предишния рекорд от 18.4%, отбелязан през 1991 г.
    Положението не е розово но не и катастрофашно

    11:11 08.10.2026

  • 7 Моето момиче

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "И ТАМ ПОЧВА":

    Безплатен обяд НЯММАААААА - кога ще го проумееш най накрая

    11:40 08.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Аз Кочо

    2 1 Отговор
    Ипотечните лихви в сащ са дори малко по ниски погледнато в исторически план през последните 50 години. Лихвите не са високи. Цените на имотите са високи и те падат под тежестта на нормалните лихви. Това е заради балона който се наду през последните 20 години когато Фед печатеше пари и изкустено подтискаше лихвите по кредитите.

    12:04 08.10.2026

  • 10 хаха

    0 2 Отговор
    То същото идва и в еврозоната. Няма как държавният дълг да се търгува на 5%, но лихвата на централната банка да е 1%. Кредитите масово са на EURIBOR плюс добавка и от там ще скочат поне на 7-8% в рамките на година. Тежко му на пазара на имоти- някои заради увеличените вноски ще искат да продават, купувачите ще са малко уплашени от лихвите и вноските с тях, а и банките ще трябва да търсят бая по-висок доход на кредитополучателя.

    Коментиран от #14

    12:09 08.10.2026

  • 11 хаха

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Догодина се очакват още 400-500 милиарда повече плащания по лихви по дълга. Засега са 1.1 трилиона- повече от всяко друго перо в бюджета(примерно военните са 850 милиарда), но имат да рефинансират 13 трилиона до края на 2027 плюс да теглят към 2 за покриване на дефицита. Досегашният дълг е на около 1%(теглен при нулевите лихви 2007-2010 масово), а новият вече мина 5% лихва и пак няма купувачи. 30% от дълга на 3% по-висока лихва са вече 390 милиарда на година повече разход. При 5% разлика отива на 640 милиарда годишно повече за лихви.
    Но страните в ЕС не са по-цвете. Всички имат същия проблем, даже и Германия.

    Коментиран от #13

    12:13 08.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Аз Кочо

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "хаха":

    "новият вече мина 5% лихва и пак няма купувачи. "

    Хахаха сигурен ли си или пак говориш на изуст хахай

    10-годишния аукцион за държавни облигации, най-високата от 2000 г. насам: Тя създаде търсене, кървавата баня по облигациите продължава.
    На днешния аукцион за 10-годишни държавни облигации беше необходима доходност от 5,30%, за да се закръгли достатъчно търсене за продажбата на всички облигации на стойност 39 милиарда долара. Създаването на търсене е това, което прави доходността, това е нейната работа. И тя го направи.

    По-високата доходност днес означава по-ниски цени за съществуващите притежатели на облигации, които са ги купили на предишните аукциони или са ги купили където и да е на по-ниска доходност. Това е кървавата баня на облигациите с нарастваща доходност: те са привлекателни за купувачите, но смазват съществуващите притежатели

    13:02 08.10.2026

  • 14 Аз Кочо

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    "лихвата на централната банка да е 1%."
    Коя е тая централна банка я кажи името да чуем?
    Лихвите по кредитите се определят чрез юрибор 6 или 12 месеца. НО това са плаващите лихви.

    Фиксираните лихви се определят от ОАТ на всяка държава това е 10 годишната съкровищница на държавата. В сащ тя е с лихва 5.3 в момента и се прибавя премия с която в момента лихвите по кредитите в сащ фиксирани за 30 г са 7.5 пр. Затова пазарът там е сринат няма сделки а цените падат в някои градове. Но не са само лихвите виновни за това. Цените са смешно високи и не носят на тези НОРМАЛНИ ЛИХВИ. Но в Европа няма 30 Г фиксирана лихва така че лихвите няма как да станат толкова. Но все пак съм съгласен че ТЕ ЩЕ растат и все повече ще разбиват вече разбитият имотен пазар.
    В България всичко предстои хаха

    13:10 08.10.2026