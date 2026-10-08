Ипотечните лихви в САЩ достигнаха 3-годишен рекорд

Ипотечните лихви в САЩ достигнаха най-високото си равнище за почти три години, след като средната ставка по 30-годишните фиксирани кредити се повиши до 7,49%. Увеличението е с 19 базисни пункта за седмицата до 2 октомври, показват данни на Асоциацията на ипотечните банки.

По-високите разходи за заемане са довели до нов спад на търсенето. Заявките за ипотечни кредити са намалели с 4,2% спрямо предходната седмица и са достигнали най-ниското си ниво от февруари 2025 г. От началото на годината заявленията са се свили почти наполовина.

Жилищният пазар е под натиск преди изборите

„Много малко собственици имат стимул да рефинансират при тези лихви, а поскъпването на заемите накара много потенциални купувачи да се оттеглят от пазара“, заяви Джоел Кан, вицепрезидент и заместник главен икономист на Асоциацията на ипотечните банки.

Новото поскъпване на ипотеките идва по-малко от месец преди междинните избори за Конгреса, когато разходите за живот са сред основните тревоги на американските избиратели.

В проучване на Ройтерс/Ипсос, проведено в края на август, 47% от анкетираните са посочили разходите за живот като най-важния въпрос при избора им на кандидат. В отделно проучване през септември едва 17% са одобрили начина, по който президентът Доналд Тръмп се справя с проблемите, свързани с разходите за живот.

Комбинацията от високи лихви, по-скъпи държавни заеми и инфлационен натиск ограничава както възможностите за покупка на жилище, така и интереса към рефинансиране. Засега данните на ипотечните банки показват, че реакцията на домакинствата е отлагане на новите сделки.

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