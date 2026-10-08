Лондон определи парцели за строеж на 50 000 общински жилища

Лондонските общини са идентифицирали терени за изграждането на над 50 000 нови общински жилища през следващото десетилетие. Проектите могат да бъдат реализирани, ако бъде осигурено необходимото финансиране по програмата за социални и достъпни жилища в Лондон.

Анализът на London Councils показва, че предложенията на местните власти представляват готова или подготвяна поредица от проекти за повече от 50 000 жилища. При реализирането им общинският жилищен фонд в столицата ще нарасне с почти 15%.

В момента лондонските общини и корпорацията на Ситито управляват около 390 000 общински жилища. Новото строителство би увеличило значително наличния фонд на фона на растящото търсене на достъпни жилища и натиска върху системата за временно настаняване.

Необходимото финансиране надхвърля бюджета на програмата

Според анализа за реализирането на всички подадени предложения ще бъдат нужни около 12,3 млрд. лири под формата на безвъзмездно финансиране. London Social and Affordable Housing Programme разполага с 11,7 млрд. лири за периода от 2026 до 2036 г.

Тези средства обаче са предназначени не само за общините, а и за жилищни асоциации, частни предприемачи и други организации, които изграждат социални и достъпни жилища. Разпределението между отделните лондонски райони предстои да бъде потвърдено от Greater London Authority.

„Тези цифри показват амбициозния ангажимент на общините да изградят следващото поколение общински жилища в столицата“, заяви Антъни Окъреке, член на изпълнителния комитет на London Councils, отговарящ за жилищната политика и бездомността.

По думите му Лондон е изправен пред най-тежката жилищна криза и криза с бездомността във Великобритания. „Имаме експертизата, визията и решимостта. Сега се нуждаем от инвестициите, за да го направим“, каза Окъреке.

Общините искат заеми и повече правомощия

London Councils призова за допълнителна финансова подкрепа за общинското жилищно строителство преди представянето на бюджета. Организацията настоява и за достъп до нисколихвени заеми, които да улеснят финансирането на проектите.

Сред исканията е и предоставянето на повече правомощия на лондонските райони да купуват съществуващи жилища. Според местните власти това би могло да ускори увеличаването на общинския фонд и да помогне за справяне с жилищния недостиг.

London Councils представлява 32-те лондонски района и корпорацията на Ситито. Ключовият следващ етап е Greater London Authority да потвърди разпределението на средствата по програмата за периода 2026–2036 г.

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