Лондонски хотел оглави класацията на Tripadvisor за Великобритания

На пръв поглед Royal Lancaster London прилича повече на офис сграда от 60-те години, отколкото на хотел, който може да оглави класация за луксозни места за настаняване. Въпреки това той е избран за най-добрия хотел във Великобритания в наградите Travellers’ Choice Best of the Best на Tripadvisor за 2026 г. В световната класация заема четвърто място.

Подреждането е изготвено въз основа на милиони отзиви, публикувани в платформата в рамките на 12 месеца. Royal Lancaster London се намира до Хайд парк и срещу Кенсингтън Гардънс. Метростанция Lancaster Gate е непосредствено до входа, а гара Падингтън е на около осем минути пеша.

Офис кула, превърната в хотел

Сградата е проектирана от архитекта Ричард Зайферт и е завършена през 1967 г. Първоначалната идея е била кулата да служи като офис сграда, но планът е променен и тя отваря врати като хотел.

Историята на мястото е свързана и с британската попкултура. През 1968 г. там е организирано партито по случай премиерата на филма на „Бийтълс“ „Жълтата подводница“. Година по-късно Майкъл Кейн снима сцени за „Италианската работа“ в хотела.

Днес суровият силует е омекотен от стъкления извит вход. В интериора са използвани мрамор, широко стълбище, мебели от средата на XX век и златисти акценти. Хотелът разполага с 411 стаи и апартаменти, обзаведени с дърво, кадифе и кожа Spinneybeck.

Обслужването като причина за изкачването

Генералният мениджър Сали Бек свързва успеха с работата на екипа, част от който е в хотела от десетилетия. „Гостите обикновено запомнят обслужването, когато си тръгват“, казва тя.

През 2013 г., когато Бек се присъединява към хотела, той е бил на 272-ро място в класацията на Tripadvisor. През 2026 г. вече е начело на британската подредба. В Tripadvisor хотелът има оценка 4,9 от 5 от над 3200 отзива.

Съществена част от преживяването е ресторантът Nipa Thai. В менюто са включени ястия като салата от папая и телешко масаман. Цените за двойна стая започват от 311 британски лири на нощувка със закуска, посочва Daily Mail.

Съчетанието между местоположение, гледки към Хайд парк, транспортна достъпност и обслужване превръща модернистичната кула в хотел, който Tripadvisor поставя сред най-високо оценените места за настаняване в света.

Източници: dailymail.com, standard.co.uk

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