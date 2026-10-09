Съоснователят на The Beach Boys продава имение за 43 млн. USD

Съоснователят на The Beach Boys Майк Лав продава имението си край езерото Тахо за 43 млн. USD. Домът се намира в Инклайн Вилидж, Невада, и е бил семейна резиденция и творческо пространство за Лав и съпругата му Жаклин Пийсън повече от четири десетилетия.

Най-необичайната част от сделката обаче не е в самата къща, а около нея. Семейството е поставило шест акра земя под консервационна защита, което има за цел да предотврати бъдещо строителство и да запази боровете, дивата природа и гледките към езерото и Сиера Невада. „Никой няма да може да строи около вас завинаги“, заявява брокерката Жанет Харпъл, която представлява имота.

Дом, свързан с историята на The Beach Boys

Основната къща е построена през 1997 г. върху парцел от 2,5 акра. Жилищната площ е 1758 квадратни метра. В имението има 10 спални, 12 пълни бани и три допълнителни тоалетни.

Част от дома е била проектирана като звукозаписно студио с акустика, подходяща за музикална работа. По-късно пространството е променено, но е запазило елементи от първоначалното предназначение. Именно в този дом е създадена част от творческата работа на Лав, който е член на Залата на славата на рокендрола и на Залата на славата на авторите на песни.

Имотът разполага с голяма обща дневна с прозорци от пода до тавана и врати, които се отварят към тераса с гледка към езерото. Кухнята, трапезарията и външните пространства също са ориентирани към водата.

Сред останалите удобства са частен киносалон, винарска изба, басейн, хидромасажна вана за 10 души, площадка и специално изработен батут. На горната поляна може да бъде изградена временна ледена пързалка. В дома има и основна спалня със самостоятелно крило, две бани, слънчева тераса и частен кът за кафе.

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