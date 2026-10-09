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Съоснователят на The Beach Boys продава имение за 43 млн. USD

Съоснователят на The Beach Boys продава имение за 43 млн. USD

9 Октомври, 2026 15:21 596 1

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  • the beach boys-
  • езерото тахо-
  • луксозни имоти

Семейството е поставило земята около имота под консервационна защита, за да предотврати бъдещо строителство

Съоснователят на The Beach Boys продава имение за 43 млн. USD - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Съоснователят на The Beach Boys Майк Лав продава имението си край езерото Тахо за 43 млн. USD. Домът се намира в Инклайн Вилидж, Невада, и е бил семейна резиденция и творческо пространство за Лав и съпругата му Жаклин Пийсън повече от четири десетилетия.

Най-необичайната част от сделката обаче не е в самата къща, а около нея. Семейството е поставило шест акра земя под консервационна защита, което има за цел да предотврати бъдещо строителство и да запази боровете, дивата природа и гледките към езерото и Сиера Невада. „Никой няма да може да строи около вас завинаги“, заявява брокерката Жанет Харпъл, която представлява имота.

Дом, свързан с историята на The Beach Boys

Основната къща е построена през 1997 г. върху парцел от 2,5 акра. Жилищната площ е 1758 квадратни метра. В имението има 10 спални, 12 пълни бани и три допълнителни тоалетни.

Част от дома е била проектирана като звукозаписно студио с акустика, подходяща за музикална работа. По-късно пространството е променено, но е запазило елементи от първоначалното предназначение. Именно в този дом е създадена част от творческата работа на Лав, който е член на Залата на славата на рокендрола и на Залата на славата на авторите на песни.

Имотът разполага с голяма обща дневна с прозорци от пода до тавана и врати, които се отварят към тераса с гледка към езерото. Кухнята, трапезарията и външните пространства също са ориентирани към водата.

Сред останалите удобства са частен киносалон, винарска изба, басейн, хидромасажна вана за 10 души, площадка и специално изработен батут. На горната поляна може да бъде изградена временна ледена пързалка. В дома има и основна спалня със самостоятелно крило, две бани, слънчева тераса и частен кът за кафе.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


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