Мегапроектът The Line е замразен до 2030 година

Саудитска Арабия отлага строителството на футуристичния град The Line поне до 2030 г. Решението бележи отстъпление от един от най-амбициозните проекти в рамките на NEOM – мащабния план за икономическа трансформация на кралството.

The Line беше представен като град под формата на две успоредни огледални фасади, простиращи се на 170 километра през пустинята, крайбрежието и планините в северозападната част на Саудитска Арабия. Проектът предвиждаше височина от 500 метра, ширина 200 метра и капацитет за около 9 милиона жители. Концепцията включваше липса на автомобилни пътища, високоскоростен транспорт и енергия от възобновяеми източници.

Проектът за стадион за 2,5 млрд. USD е замразен

Плановете за NEOM Stadium, с капацитет от 46 000 зрители, са били отложени за неопределено време, съобщи Ройтерс, позовавайки се на два източника, запознати с решението. Съоръжението трябваше да бъде част от The Line и да приеме мачове от Световното първенство по футбол през 2034 г. Очакваната му стойност е около 2,5 млрд. USD.

Новината за стадиона идва след месеци на сигнали, че първоначалният мащаб на The Line е намален. През април управителят на държавния инвестиционен фонд Ясир ал-Румайян заяви, че проектът вече не е приоритет и не е необходимо да бъде завършен преди 2030 г., но отрече, че отделни проекти са окончателно отменени.

Фокусът се измества към инфраструктурата

Според Semafor NEOM е спрял по-нататъшната работа по The Line и пренасочва средства към пристанището и индустриалния град Оксагон, както и към центрове за данни и енергийна и цифрова инфраструктура. Целта за броя на жителите на NEOM до 2030 г. е намалена до максимум 100 000 души. Преди това се обсъждаха 1,5 милиона жители, а впоследствие прогнозата беше свалена до 300 000.

Промяната има и значителна финансова цена. Очакваните плащания за прекратяване на дългосрочни договори с изпълнители в периода 2026–2030 г. са около 60 млрд. саудитски риала, или приблизително 16 млрд. USD. Сумата може да се промени в зависимост от преговорите с компаниите.

„Ако обявим нещо и трябва да го променим, да го ускорим, да го поставим като приоритет, да го отложим или отменим, ще го направим без да мигнем“, заяви саудитският финансов министър Мохамед ал-Джадан.

Официалното представяне на NEOM продължава да описва The Line като проект, който ще се развива поетапно и според търсенето. Това оставя отворена възможността за ограничено продължаване или преработване на концепцията, но не потвърждава връщане към първоначалния план за 170-километров град.

От символ на Vision 2030 до спорен актив

ФАКТИ вече писа за очакванията към NEOM като пазар на недвижими имоти и за първоначалните планове за град с чиста енергия, интелигентни услуги и ограничено автомобилно движение. Проектът беше представян като централна част от Vision 2030 – стратегията на Саудитска Арабия за намаляване на зависимостта от петрола.

В новия епизод на подкаста Dezeen Weekly The Line е разгледан като пример за мегапроект, чиито обещания се сблъскват с финансови, технически и организационни ограничения. Участниците обсъждат и отговорността на архитектурните студиа, работили по проекта, който привлече международно внимание със своите визуализации, но остана далеч от първоначално обявения мащаб.

Източници: dezeen.com, fakti.bg, semafor.com

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