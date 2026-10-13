Великобритания запазва прага от 2 милиона лири за имотния данък

Правителството на Великобритания се е отказало от намерението да намали от 2 милиона на 1,5 милиона лири прага за новата надбавка върху жилищата с висока стойност. Решението означава, че значително по-малко имоти ще попаднат в обхвата на High Value Council Tax Surcharge, планирана за април 2028 г.

Анализ на агенцията за недвижими имоти Yopa показва, че от общо 792 456 жилища, предлагани в момента за продажба в Англия, 11 848 са с искана цена от поне 2 милиона лири. Те представляват 1,5% от всички налични имоти.

Ако прагът беше свален до 1,5 милиона лири, броят на потенциално засегнатите жилища щеше да нарасне до 22 092, или 2,8% от пазара. Това са около 10 244 имота повече спрямо сегашния праг, а запазването на границата от 2 милиона лири намалява с 86% допълнителния обхват, изчислен на базата на актуалните офертни цени.

Най-силен ефект в Лондон

Лондон е в центъра на спора заради значително по-високите цени на жилищата. В столицата се намират 6 963 от всички имоти в Англия с офертна цена от поне 2 милиона лири. Това е 59% от националния брой и 5,8% от всички жилища, предлагани за продажба в Лондон.

При праг от 1,5 милиона лири броят на потенциално засегнатите лондонски имоти би достигнал 11 316, което се равнява на 9,4% от пазара в столицата. Запазването на по-високия праг изважда 4 353 жилища от този потенциален обхват.

„Притеснението винаги е било, че 1,5 милиона лири не означават непременно имение в Лондон. В много части на столицата това е цената на напълно обикновен семеен дом“, заявява Верона Франкиш, главен изпълнителен директор на Yopa.

По думите ѝ по-ниският праг би могъл да засегне собственици, които изглеждат заможни само по стойността на имота си, но не разполагат непременно с доходи или начин на живот, които обикновено се свързват с понятието „данък върху именията“.

Разлики между регионите

Югоизточна Англия би била вторият най-силно засегнат регион при праг от 1,5 милиона лири. Там в тази категория попадат 5 025 жилища, или 3,4% от наличните оферти. Следват Югозападна Англия с дял от 1,7% и Източна Англия с 1,4%.

Новата надбавка ще се начислява допълнително към съществуващия общински данък за жилища, оценени на 2 милиона лири или повече. Официалните планове предвиждат тя да започне да се прилага в Англия през април 2028 г.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg