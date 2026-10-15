Промениха статута на редица имоти

Министерският съвет прие решение за обявяване на имот-частна държавна собственост, за имот-публична държавна собственост. Имотът се намира в гр. София и е предоставен за управление на Командването за логистична поддръжка (КЛП). Той е необходим на КЛП за осъществяване на функции и за изпълнение на задачи, свързани с мисиите на Въоръжените сили. Решението е в съответствие с чл. 316, ал.2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България, съгласно който недвижимите имоти, обектите и съоръженията, които са предназначени за непосредствено осъществяване на отбраната, следва да са със статут на публична държавна собственост.

Правителството предоставя на Община Мъглиж правото на собственост върху два поземлени имота — частна държавна собственост в с. Сливито за укрепване на свлачище на общински път SZR3085 (III5007) Ветрен - Сливито при км 5+500. С изпълнението на проекта засегнатият участък ще се стабилизира трайно и ще се подобрят експлоатационните характеристики на пътя. Досега имотите са били в управление на областния управител на Стара Загора. Община Мъглиж ще трябва да прехвърли терените на държавата, ако до пет години от придобиването им не реализира предвиденото. Предвижда се областният управител да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които имотите се прехвърлят на общината, а кметът на Мъглиж да състави актове за публична общинска собственост.

Правителството промени статута на имот, като го обяви за частна държавна собственост. Той е разположен на територията на гр. Добринище. Имотът представлява неоперативен актив за Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и е извън района, в който са разположени обектите на железопътната инфраструктура. През него не преминават действащи кабели и съоръжения на железопътната инфраструктура и същият няма функционално и технологично значение за сигурността на железопътните превози.

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