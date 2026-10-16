Къща с таен втори етаж се продава за 96 960 евро край Пловдив

Къща в село Йоаким Груево, която по документи е едноетажна, но при оглед е установена като двуетажна, отново е на публична продан. Началната цена е 96 960 EUR, а оферти се приемат до 21 октомври 2026 г.

Имотът е в община Стамболийски, на улица „10-та“ № 32. Парцелът е с площ 541 кв. м. Продажбата е обявена от частния съдебен изпълнител Минка Пенчева Станчева-Цойкова заради натрупани задължения към „Лайт финанси“ ООД. Върху имота са вписани тежести и възбрани.

Това е пореден опит за продажба на имота. Първоначалната начална цена е била 112 000 EUR, след което е намалена до 100 814,40 EUR. При настоящата публична продан наддаването започва от 96 960 EUR.

В обявата на Камарата на частните съдебни изпълнители имотът е описан като урегулиран поземлен имот с едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 85 кв.м. Това е площта, посочена в документа за собственост.

При огледа обаче е установено, че в парцела има двуетажна масивна къща с обща площ 168 кв.м. За втория етаж няма строителни книжа, а промяната не е нанесена в кадастралната карта.

Това означава, че бъдещият купувач ще трябва да поеме отговорността и разходите, свързани с последващото уреждане на строителните документи и коригирането на данните пред институциите. Разминаването между документите и състоянието на място е част от описанието на имота в публичната обява.

Писмени наддавателни предложения се подават в периода от 21 септември до 21 октомври 2026 г. Купувачът ще бъде обявен на 22 октомври от 14:00 часа в сградата на Окръжния съд в Пловдив.

Предложенията не могат да бъдат под началната цена от 96 960 EUR и не могат да я надхвърлят с повече от 30%. Ако двама или повече кандидати предложат еднаква най-висока сума, победителят ще бъде определен чрез жребий на място.

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