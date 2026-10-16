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Къща с таен втори етаж се продава за 96 960 евро край Пловдив

Къща с таен втори етаж се продава за 96 960 евро край Пловдив

16 Октомври, 2026 10:17 1 419 12

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Имотът в Йоаким Груево е вписан като едноетажен, но при оглед е установена двуетажна сграда

Къща с таен втори етаж се продава за 96 960 евро край Пловдив - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Къща в село Йоаким Груево, която по документи е едноетажна, но при оглед е установена като двуетажна, отново е на публична продан. Началната цена е 96 960 EUR, а оферти се приемат до 21 октомври 2026 г.

Имотът е в община Стамболийски, на улица „10-та“ № 32. Парцелът е с площ 541 кв. м. Продажбата е обявена от частния съдебен изпълнител Минка Пенчева Станчева-Цойкова заради натрупани задължения към „Лайт финанси“ ООД. Върху имота са вписани тежести и възбрани.

Това е пореден опит за продажба на имота. Първоначалната начална цена е била 112 000 EUR, след което е намалена до 100 814,40 EUR. При настоящата публична продан наддаването започва от 96 960 EUR.

В обявата на Камарата на частните съдебни изпълнители имотът е описан като урегулиран поземлен имот с едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 85 кв.м. Това е площта, посочена в документа за собственост.

При огледа обаче е установено, че в парцела има двуетажна масивна къща с обща площ 168 кв.м. За втория етаж няма строителни книжа, а промяната не е нанесена в кадастралната карта.

Това означава, че бъдещият купувач ще трябва да поеме отговорността и разходите, свързани с последващото уреждане на строителните документи и коригирането на данните пред институциите. Разминаването между документите и състоянието на място е част от описанието на имота в публичната обява.

Писмени наддавателни предложения се подават в периода от 21 септември до 21 октомври 2026 г. Купувачът ще бъде обявен на 22 октомври от 14:00 часа в сградата на Окръжния съд в Пловдив.

Предложенията не могат да бъдат под началната цена от 96 960 EUR и не могат да я надхвърлят с повече от 30%. Ако двама или повече кандидати предложат еднаква най-висока сума, победителят ще бъде определен чрез жребий на място.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Цалапицата

    1 3 Отговор
    Така е в Каратахир. Близо е до Пловдив, затова е скъпо.

    10:26 16.10.2026

  • 4 През 2028

    6 0 Отговор
    Ще е с 40% надолу цената

    10:27 16.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЕГАТИ

    17 0 Отговор
    СКЪПОТИЯТА У НЕКВО СЧУПЕНО СЕЛО.В ПОДОБНО СЕЛО В ИТАЛИЯ КУПУВАШ ТОП КЪЩА ЗА 10 000 €.

    10:29 16.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тия се побъркаха

    12 1 Отговор
    Къде я продават тая къща в Холивуд ли тоя балон рано или късно ще се спука алчността на българинът няма край

    10:36 16.10.2026

  • 9 ела

    5 1 Отговор
    Двора само бетон. Няма къде да бодниш един корен домати.

    10:46 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 айде почна се

    7 0 Отговор
    Все статии за публична продан ще четем от тук нататък.
    И продълженията им - за нмаляващата цена.

    Жалко че не са споделили оферираната от прУдавача цена, преди да потъне в дългове - 850 000 евро....

    11:12 16.10.2026

  • 12 Аз Кочо

    1 0 Отговор
    Защо ме цензурирахте, защото казах че рекламирате незаконна надстройка на тарикат който ви е платил да го направите ли? За да се прекара някой лупак който е приел че 100к евро в България е ниска цена ? Как не ви е срвм ве Факти?

    11:44 16.10.2026