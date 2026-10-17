Новини
Имоти »
САЩ поискаха отвод на съдия по делото за голф игрището

САЩ поискаха отвод на съдия по делото за голф игрището

17 Октомври, 2026 19:37 362 3

  • доналд тръмп-
  • ана рейес-
  • министерство на правосъдието на сащ-
  • голф игрище-
  • вашингтон

Министерството на правосъдието обвинява Ана Рейес в пристрастност към администрацията на Доналд Тръмп. Спорът избухна след изсичането на 169 дървета във Вашингтон

САЩ поискаха отвод на съдия по делото за голф игрището - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Администрацията на Доналд Тръмп поиска отвод на федералната съдия Ана Рейес, която разглежда делото срещу плановете за преустройство на общественото голф игрище „Ийст Потомак“ във Вашингтон. Министерството на правосъдието обвинява съдията в пристрастност и твърди, че тя не може да осигури неутрален съдебен процес.

Искането е внесено в петък след напрегнато заседание по делото. В документа адвокатът на правителството определя поведението на Рейес като „скандално“ и твърди, че то показва „дълбоко вкоренена и недвусмислена неприязън“ към администрацията на Тръмп. Според него правителството има право на „неутрален форум и съдия, който може да запази видимостта на безпристрастност“.

Спорът започна с изсичането на дървета

Рейес е заявила по време на заседанието, че е „бясна“, след като от терена са били премахнати 169 дървета, без съдът да бъде предварително уведомен. Тя е добавила, че „на правителството не може да се има доверие“.

Съдията е назначена във федералния съд от бившия президент Джо Байдън. Искането за нейния отвод е част от съдебен спор, заведен от организация за опазване на историческото наследство и двама местни голфъри. Те оспорват плановете общественото игрище да бъде превърнато в игрище за шампионатни турнири.

Администрацията твърди, че изсичането не е свързано с проекта за преустройство, а представлява рутинна поддръжка, необходима за премахването на потенциално опасни дървета. В съдебни документи федералните власти посочват, че при реализацията на плана може да бъдат премахнати близо 730 дървета.

Правителството посочи и предишни изказвания

Адвокатът на администрацията оспорва и изискването на Рейес на заседанието да присъстват високопоставени служители. Според него съдията е проявила пренебрежение към времето на тези служители и към принципа на разделение на властите.

В искането за отвод са включени и изказвания на Рейес по други дела, свързани с администрацията на Тръмп. Сред тях е нейна оценка, че правителството „буквално заличава транссексуалните хора“ с въвеждането на забрана за служба на транссексуални военнослужещи. Впоследствие съдията блокира тази забрана.

Министерството на правосъдието твърди, че тези изказвания показват модел на неприязън към администрацията. Предстои съдът да се произнесе дали Рейес ще остане по делото за бъдещето на „Ийст Потомак“.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отвод

    1 0 Отговор
    Абе май отвод ще даде Тръмп след изборите, ама нейсе.

    19:40 17.10.2026

  • 2 Рижата трябва да е със Путин във

    1 0 Отговор
    Хага
    Там им е мястото и на двамата Гюбюря

    19:40 17.10.2026

  • 3 Този го чакат тежки времена

    0 0 Отговор
    След две години

    19:44 17.10.2026