САЩ поискаха отвод на съдия по делото за голф игрището

Администрацията на Доналд Тръмп поиска отвод на федералната съдия Ана Рейес, която разглежда делото срещу плановете за преустройство на общественото голф игрище „Ийст Потомак“ във Вашингтон. Министерството на правосъдието обвинява съдията в пристрастност и твърди, че тя не може да осигури неутрален съдебен процес.

Искането е внесено в петък след напрегнато заседание по делото. В документа адвокатът на правителството определя поведението на Рейес като „скандално“ и твърди, че то показва „дълбоко вкоренена и недвусмислена неприязън“ към администрацията на Тръмп. Според него правителството има право на „неутрален форум и съдия, който може да запази видимостта на безпристрастност“.

Спорът започна с изсичането на дървета

Рейес е заявила по време на заседанието, че е „бясна“, след като от терена са били премахнати 169 дървета, без съдът да бъде предварително уведомен. Тя е добавила, че „на правителството не може да се има доверие“.

Съдията е назначена във федералния съд от бившия президент Джо Байдън. Искането за нейния отвод е част от съдебен спор, заведен от организация за опазване на историческото наследство и двама местни голфъри. Те оспорват плановете общественото игрище да бъде превърнато в игрище за шампионатни турнири.

Администрацията твърди, че изсичането не е свързано с проекта за преустройство, а представлява рутинна поддръжка, необходима за премахването на потенциално опасни дървета. В съдебни документи федералните власти посочват, че при реализацията на плана може да бъдат премахнати близо 730 дървета.

Правителството посочи и предишни изказвания

Адвокатът на администрацията оспорва и изискването на Рейес на заседанието да присъстват високопоставени служители. Според него съдията е проявила пренебрежение към времето на тези служители и към принципа на разделение на властите.

В искането за отвод са включени и изказвания на Рейес по други дела, свързани с администрацията на Тръмп. Сред тях е нейна оценка, че правителството „буквално заличава транссексуалните хора“ с въвеждането на забрана за служба на транссексуални военнослужещи. Впоследствие съдията блокира тази забрана.

Министерството на правосъдието твърди, че тези изказвания показват модел на неприязън към администрацията. Предстои съдът да се произнесе дали Рейес ще остане по делото за бъдещето на „Ийст Потомак“.

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