Издирваният Тодор, прострелял жена си с боен пистолет, бе открит мъртъв в колата си

16 Септември, 2025 14:47 621 0

  • убийство-
  • благово-
  • тодор

Последните години преди да се пенсионира Тодор е бил шофьор в болницата в Монтана, а след това работил като охранител, разказват хората в Благово

Издирваният Тодор, прострелял жена си с боен пистолет, бе открит мъртъв в колата си - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тази сутрин е открит мъртъв 70-годишният Тодор, който на 4 септември простреля три пъти в корема 68-годишната си жена в село Благово.

По непотвърдена официално от полицията информация дрон на пожарната е забелязал колата му под дърво на черен път, който води към берковско село, съобщи "Конкурент".

Пристигналите криминалисти са открили трупа на мъжа вътре в автомобила.

Тодор се издирва от деня, в който е направи опит да убие жена си. Като по чудо след трите изстрела тя оцеля. Направени са ѝ няколко животоспасяващи операции и все още е в монтанската болница в тежко състояние.

По информация на полицията жената е простреляна с боен пистолет.

Последните години преди да се пенсионира Тодор е бил шофьор в болницата в Монтана, а след това работил като охранител, разказват хората в Благово.


