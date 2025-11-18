Пет патрулки гониха 100 км шофьор във Варненско

Пет патрулки гониха в продължение на 100 км шофьор във Варненско. Екшънът се разиграл малко след полунощ в понеделник, съобщи Нова ТВ. Шофьорът, управлявал автомобил след употреба на алкохол, отказал да спре за проверка.
Заради високата скорост и опасността за живота на водача не са използвани принудителни помощни средства за спиране - шипове. Преследването приключило в района на село Ягнило, където преследваният автомобил катастрофирал.
Проверката с техническо средство отчела 2,29 промила алкохол, а водачът и спътникът му били във видимо нетрезво състояние. По случая е образувано досъдебно производство. Мъжът е на 33 години от село Есеница и е криминално проявен с редица предишни нарушения на пътя.
1 МП4
11:42 18.11.2025
2 ООрана държава
11:43 18.11.2025
3 Абе
Коментиран от #5
11:46 18.11.2025
4 Анонимен
11:47 18.11.2025
5 СТО КМ В ИНАТА ПОСОКА.....
До коментар #3 от "Абе":После Сто км. В обратна.......за де да бързат.....надница триста лева.... В БЕЕНВЕТО топличко.......
11:57 18.11.2025
6 Размисли и зависимости
12:01 18.11.2025
7 Бързи,яростни и селски
12:07 18.11.2025
8 Винкело
12:15 18.11.2025
9 не че нещо
12:16 18.11.2025