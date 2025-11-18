Пет патрулки гониха 100 км шофьор във Варненско

Пет патрулки гониха в продължение на 100 км шофьор във Варненско. Екшънът се разиграл малко след полунощ в понеделник, съобщи Нова ТВ. Шофьорът, управлявал автомобил след употреба на алкохол, отказал да спре за проверка.

Заради високата скорост и опасността за живота на водача не са използвани принудителни помощни средства за спиране - шипове. Преследването приключило в района на село Ягнило, където преследваният автомобил катастрофирал.

Проверката с техническо средство отчела 2,29 промила алкохол, а водачът и спътникът му били във видимо нетрезво състояние. По случая е образувано досъдебно производство. Мъжът е на 33 години от село Есеница и е криминално проявен с редица предишни нарушения на пътя.