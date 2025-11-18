Новини
Крими »
Пет патрулки гониха 100 км шофьор във Варненско

Пет патрулки гониха 100 км шофьор във Варненско

18 Ноември, 2025 11:40 942 9

  • патрулки-
  • гонка-
  • варненско

Накрая неправоспособният водач катастрофирал

Пет патрулки гониха 100 км шофьор във Варненско - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пет патрулки гониха в продължение на 100 км шофьор във Варненско. Екшънът се разиграл малко след полунощ в понеделник, съобщи Нова ТВ. Шофьорът, управлявал автомобил след употреба на алкохол, отказал да спре за проверка.

Заради високата скорост и опасността за живота на водача не са използвани принудителни помощни средства за спиране - шипове. Преследването приключило в района на село Ягнило, където преследваният автомобил катастрофирал.

Проверката с техническо средство отчела 2,29 промила алкохол, а водачът и спътникът му били във видимо нетрезво състояние. По случая е образувано досъдебно производство. Мъжът е на 33 години от село Есеница и е криминално проявен с редица предишни нарушения на пътя.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МП4

    10 4 Отговор
    Е смятай тия от кат колко не могат да хванат пиян водач и го гонят цели 100 кмра 😄😄😄🤣..Сигурно накрая му се е допило вече от гонката и е реил.да спре хяхяхаха

    11:42 18.11.2025

  • 2 ООрана държава

    2 2 Отговор
    Едни шипове покраи водоем или виадукт не можахте ли да му хвърлите?....

    11:43 18.11.2025

  • 3 Абе

    9 3 Отговор
    Нали им купиха бемвета с нашите пари на тия търтеи, как така 100 км, тоя да не е с ферари?

    Коментиран от #5

    11:46 18.11.2025

  • 4 Анонимен

    13 0 Отговор
    Какво прави на пътя човек с 13 АУАН и 21 фиша за нарушения на ЗДвП ? В една нормална държава тоя отдавна щеше да е без книжка до живот и нямаше да се стигне до там да се ангажират 5 патрулки да го гонят 100км и да се хабят средства от джоба на данъкоплатеца.

    11:47 18.11.2025

  • 5 СТО КМ В ИНАТА ПОСОКА.....

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    После Сто км. В обратна.......за де да бързат.....надница триста лева.... В БЕЕНВЕТО топличко.......

    11:57 18.11.2025

  • 6 Размисли и зависимости

    3 1 Отговор
    Не можело шипове, шото от "високата скорост да не катастрофира и да умре", ама накрая пак катастрофирал. Оправданията са за да не кажат после за първото... "Ами те го убиха с тез шипове...За второто, след като е катастрофирал и умре, кво ше кажат..."Ами те го убиха, щот го гониха"?! Ами ако докато го гонят, той убие някой невинен?

    12:01 18.11.2025

  • 7 Бързи,яростни и селски

    2 0 Отговор
    Да им купят и хеликоптери, така ще могат да пускат клипчета от гонките в нетя, като онова цигане със замъгления километраж.

    12:07 18.11.2025

  • 8 Винкело

    0 0 Отговор
    Въпросът тука е откъде събраха пет патрулки в най-дивия от дивите краища на България - между Вълчи дол и Никола Козлево?

    12:15 18.11.2025

  • 9 не че нещо

    0 0 Отговор
    При 1710 щатни полицаи в КАТ, от Фонда за Пътна безопасност, МВР им купи 1750 чисто нови автомобила, от които 440 SUV. Да имат момчетата да се возаят на нови автомобили. Само не разбрах това с какво допринесе до подобряване безопасността на пътищата за което са ни събирали глобите в този фонд?

    12:16 18.11.2025