Стрелба в столичния квартал "Бояна": Моторист простреля мъж пред гараж

За стрелба в столичния квартал "Бояна" тази вечер съобщават от БНТ.
Мъж е прострелян пред гараж от моторист.
Пострадалият е настанен в болница, без опасност за живота.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
23 Септември, 2025 22:33 722 6
За стрелба в столичния квартал "Бояна" тази вечер съобщават от БНТ.
Мъж е прострелян пред гараж от моторист.
Пострадалият е настанен в болница, без опасност за живота.
Подобни новини
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмм
22:43 23.09.2025
2 Последния Софиянец
22:44 23.09.2025
3 Делю Хайдутин
22:45 23.09.2025
4 пример
22:47 23.09.2025
5 Сульо
22:49 23.09.2025
6 123456
22:52 23.09.2025