Новини
Крими »
Стрелба в столичния квартал "Бояна": Моторист простреля мъж пред гараж

Стрелба в столичния квартал "Бояна": Моторист простреля мъж пред гараж

23 Септември, 2025 22:33 722 6

  • стрелба-
  • гараж-
  • мъж-
  • моторист-
  • квартал бояна

Пострадалият е в болница, без опасност за живота

Стрелба в столичния квартал "Бояна": Моторист простреля мъж пред гараж - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За стрелба в столичния квартал "Бояна" тази вечер съобщават от БНТ.

Мъж е прострелян пред гараж от моторист.

Пострадалият е настанен в болница, без опасност за живота.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмм

    2 0 Отговор
    Много хора са оскотели заради пари.

    22:43 23.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    В Бояна живее Делян Пеевски.

    22:44 23.09.2025

  • 3 Делю Хайдутин

    2 0 Отговор
    Прилича на поръчково убийство.

    22:45 23.09.2025

  • 4 пример

    1 0 Отговор
    за мероприятие от наемен убиец с мотор за евакуация в неизвестна посока.

    22:47 23.09.2025

  • 5 Сульо

    1 0 Отговор
    За имоти ще да е имотите в Бояна удариха Париж в цените

    22:49 23.09.2025

  • 6 123456

    0 0 Отговор
    Е , с тия три реда ще се чудим на коя улица е станала патакламата! Па някой и номер ще предположат ! Недейте така !

    22:52 23.09.2025