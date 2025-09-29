Млад мъж намушка приятелката си в гърдите

23-годишен мъж намушка в гърдите 21-годишна жена в Благоевград, съобщиха от полицията.
На 28 септември е получен сигнал, че в следобедните часове на 27 септември в жилище в града мъжът е нанесъл удари с остър предмет в областта на гърдите на 21-годишна жена, с която живее на семейни начала.
Същият е задържан за 24 часа.
Жената е настанена за лечение в МБАЛ-Благоевград без опасност за живота. Започнато е разследване. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава.
1 хмм
Коментиран от #4, #5
12:09 29.09.2025
2 гдфгфдг
12:09 29.09.2025
3 да питам
12:10 29.09.2025
4 да ти кажа
До коментар #1 от "хмм":май са апахи.
Коментиран от #12
12:12 29.09.2025
5 456
До коментар #1 от "хмм":23-24 годишни едвали. Тия се вземат по- малки
12:15 29.09.2025
6 Маро
Замириса ти на кръв и се успокои!
Време ти е да почиваш.
Вечно!
Коментиран от #16
12:17 29.09.2025
7 Карлос Друсар
Коментиран от #8
12:18 29.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 дребно хулиганство
12:28 29.09.2025
10 Данко Харсъзина
12:29 29.09.2025
11 Последно
12:36 29.09.2025
12 Брачед,
До коментар #4 от "да ти кажа":Недей да обиждаш коренното население на САЩ ...
12:36 29.09.2025
13 Психопат
Коментиран от #17
12:37 29.09.2025
14 Разбирач
12:38 29.09.2025
15 Абсурдистан
12:41 29.09.2025
16 лаМаринов
До коментар #6 от "Маро":Какъв оптимист,какво чудо 😀
12:47 29.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сигурно
12:59 29.09.2025
19 Румънеца и Женчев
13:03 29.09.2025