Млад мъж намушка приятелката си в гърдите

29 Септември, 2025 12:06 1 574 19

  • намушкана-
  • благоевград

Жената е настанена за лечение в МБАЛ-Благоевград без опасност за живота. Започнато е разследване

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

23-годишен мъж намушка в гърдите 21-годишна жена в Благоевград, съобщиха от полицията.

На 28 септември е получен сигнал, че в следобедните часове на 27 септември в жилище в града мъжът е нанесъл удари с остър предмет в областта на гърдите на 21-годишна жена, с която живее на семейни начала.

Същият е задържан за 24 часа.

Жената е настанена за лечение в МБАЛ-Благоевград без опасност за живота. Започнато е разследване. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмм

    13 4 Отговор
    Команчи ли са?

    Коментиран от #4, #5

    12:09 29.09.2025

  • 2 гдфгфдг

    7 3 Отговор
    гаранция са от со ро со и дите

    12:09 29.09.2025

  • 3 да питам

    5 8 Отговор
    Вероятно е руска гражданка ...

    12:10 29.09.2025

  • 4 да ти кажа

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "хмм":

    май са апахи.

    Коментиран от #12

    12:12 29.09.2025

  • 5 456

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "хмм":

    23-24 годишни едвали. Тия се вземат по- малки

    12:15 29.09.2025

  • 6 Маро

    9 2 Отговор
    Начеша ли си крастата?
    Замириса ти на кръв и се успокои!
    Време ти е да почиваш.
    Вечно!

    Коментиран от #16

    12:17 29.09.2025

  • 7 Карлос Друсар

    6 6 Отговор
    Да знае следващият път да не връзва рога на човека, който я храни и ѝ пере насрaните прашки.

    Коментиран от #8

    12:18 29.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 дребно хулиганство

    4 1 Отговор
    Трябвало му е силикон за изолация.

    12:28 29.09.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    Вместо да я завлече до врата и да и тегли един як шут в парапета, багажа през прозореца, взел да я коли. Идиот.

    12:29 29.09.2025

  • 11 Последно

    5 0 Отговор
    Време започнаха да използват ножове ,съвсем изперкаха

    12:36 29.09.2025

  • 12 Брачед,

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "да ти кажа":

    Недей да обиждаш коренното население на САЩ ...

    12:36 29.09.2025

  • 13 Психопат

    7 0 Отговор
    Коженият нож се вкарва по-надолу. Много е зле тоя

    Коментиран от #17

    12:37 29.09.2025

  • 14 Разбирач

    4 0 Отговор
    Ето че новата култура в България помага на жените. Еърбезите от силикон са поели ножа и жената е невредима

    12:38 29.09.2025

  • 15 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Назад към маймуните. Тоя вместо да бяга и да почерпи сега ще я лежи- пълна деградация!

    12:41 29.09.2025

  • 16 лаМаринов

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Маро":

    Какъв оптимист,какво чудо 😀

    12:47 29.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сигурно

    1 0 Отговор
    Са се скарали при кого да останат внуците

    12:59 29.09.2025

  • 19 Румънеца и Женчев

    1 0 Отговор
    Ръгни ме тук, и тук, у тук, навсякъде ме ръгай.

    13:03 29.09.2025