Новини
Крими »
Акция на полицията в сградата на Община Пловдив

Акция на полицията в сградата на Община Пловдив

20 Октомври, 2025 10:18 632 2

  • община пловдив-
  • акция-
  • полиция

Не се допускат граждани да влизат при администрацията, а поемни лица и разследващи проверят документацията на местната администрация

Акция на полицията в сградата на Община Пловдив - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сградата на Община Пловдив е под полицейска блокада, съобщават от БНТ.

Не се допускат граждани да влизат при администрацията, а поемни лица и разследващи проверят документацията на местната администрация.

От Областната дирекция на полицията съобщиха за БНТ, че не участват в акцията.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров току-що влезе сградата и коментира, че не знае какво се случва и ще разбере всеки момент.

От сградата на общината малко след 9 излезе заместник-кметът по строителството инж. Хакъ Сакъбов. Той беше придружен от униформен служител и поемни лица. Заедно се насочиха към Партийния дом, където се помещава част от останалата ресорна администрация.


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 коня с оня

    7 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    10:24 20.10.2025