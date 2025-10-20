Акция на полицията в сградата на Община Пловдив

Сградата на Община Пловдив е под полицейска блокада, съобщават от БНТ.
Не се допускат граждани да влизат при администрацията, а поемни лица и разследващи проверят документацията на местната администрация.
От Областната дирекция на полицията съобщиха за БНТ, че не участват в акцията.
Кметът на Пловдив Костадин Димитров току-що влезе сградата и коментира, че не знае какво се случва и ще разбере всеки момент.
От сградата на общината малко след 9 излезе заместник-кметът по строителството инж. Хакъ Сакъбов. Той беше придружен от униформен служител и поемни лица. Заедно се насочиха към Партийния дом, където се помещава част от останалата ресорна администрация.
