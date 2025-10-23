Новини
48-годишен мъж от Монтана бе осъден за 39-и път

48-годишен мъж от Монтана бе осъден за 39-и път

23 Октомври, 2025 20:04 960 9

Районният съд в Монтана осъди на две години затвор ефективно М.Д.И. (48 г.) от областния град, като за него това е 39-та присъда, съобщиха от Съдебната палата в Монтана, предаде БТА.

Присъдата е произнесена за кражба пари от автомобил в условията на опасен рецидив.

На 11 ноември 2024 година М.Д.И. проникнал в кола, от където откраднал 1430 лева и други ценности. След като бил заловен и задържан прокуратурата повдигнала срещу него обвинения, а пострадалият от кражбата подал частен иск за възстановяването на откраднатото.

Пред съда обвиняемият се признал за виновен и получил наказание с 1/3 под минимума за това престъпление.

От Съдебната палата съобщиха, че досега М.Д.И. е бил осъждан 38 пъти за престъпления от общ характер – предимно кражби. Последната присъда е влязла в сила на 24 април 2025 година.


Монтана / България
  • 1 държавник-феномен с голямо Д

    10 1 Отговор
    щом го търпят толкоз време както ЕС търпи мен и разбойко, значи и те са като нас

    20:07 23.10.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 1 Отговор
    Момче от Бенгалския залив?🦍🦍🦍🥳🤣👍

    20:10 23.10.2025

  • 3 Леля Гошо

    8 1 Отговор
    Монтана се слави с това че има две цигански махали - Горна и Долна. Лицето М.Д.И. от коя е?

    Коментиран от #5

    20:15 23.10.2025

  • 4 Оги

    16 0 Отговор
    Браво! Пичага, може да влезе в Гинес! Само напред, момче! Продължавай, 38 пъти си доказал, че нищо не могат да ти направят.

    20:17 23.10.2025

  • 5 Хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Леля Гошо":

    Няма един турчин и джамия, при вас халифат.

    20:34 23.10.2025

  • 6 цирк

    6 0 Отговор
    България

    20:41 23.10.2025

  • 7 Последния Шоп

    3 0 Отговор
    Превъзпитали го и човека действа !!!

    20:41 23.10.2025

  • 8 бай тикве:така е при мен осъждан 38 пъти

    7 0 Отговор
    получил наказание с 1/3 под минимума за това престъпление.

    20:45 23.10.2025

  • 9 Хер Флик от Гестапо

    0 0 Отговор
    Някоя умна глава, може ли да ми обясни словосъчетанието " присъда под минималнат" ...за 38-ми път....съ сигурност не е кавказки тип

    21:28 23.10.2025