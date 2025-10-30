Новини
Крими »
Разбиха съхранителни бази с наркотици, откриха в тайници 100 000 лева, задържани са 64 души

Разбиха съхранителни бази с наркотици, откриха в тайници 100 000 лева, задържани са 64 души

30 Октомври, 2025 12:51 1 269 6

  • акция-
  • наркотици-
  • дрога-
  • задържани

Открити са над 10 кг марихуана и около 4 кг синтетични наркотици, а сумата, открита в тайни помещения на основния дилър на тази група е от порядъка на 100 000 лева, като откритата сума е била в различни валути

Разбиха съхранителни бази с наркотици, откриха в тайници 100 000 лева, задържани са 64 души - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Директорът на СДВР Любомир Николов обяви на брифинг, че на територията на Столичната дирекция тече специализирана операция, свързана с наркотици.

Задържани са 64 лица, част от които наркозависими, сред тях и дилъри. Открити са две съхранителни бази, от които дилърите зареждат основните вещества и в последствие с т. нар криптирани групи, разпространяват из цялата страна.

"Наш основен приоритет е намаляване и ограничаване наркоразпространението около училищата и питейните заведения на територията на столицата", каза той и допълни, че от сектор "Наркотици" са установили съхранителна база на много голямо количество наркотици, което е било подготвено да излезе на пазара.

Открити са над 10 кг марихуана и около 4 кг синтетични наркотици, а сумата, открита в тайни помещения на основния дилър на тази група е от порядъка на 100 000 лева, като откритата сума е била в различни валути.

В друга база са открити 2 кг канабис и 1 кг кокаин.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само да попитам

    16 1 Отговор
    за един приятел, колко милиционера са арестувани за участие в опг и за прикриването на същата тази опг?

    12:54 30.10.2025

  • 2 Kaлпазанин

    10 0 Отговор
    Капка в морето и прах в очите на оФцете ,тези наркотици започнаха да влизат и тук вече в днк-то ни .та затова нормалните да не се чудим защо всичко е изперкало

    13:03 30.10.2025

  • 3 Присмехулник

    5 0 Отговор
    Маро, каква е тая дума "съхранителен"? В кой речник я намери?

    13:10 30.10.2025

  • 4 Мдааа

    5 0 Отговор
    Някой не е платил вноските към РПУ-то навреме...

    13:20 30.10.2025

  • 5 Перо

    3 0 Отговор
    А има ли поне един доставчик от чужбина? Само дребни кокошкари!

    13:24 30.10.2025

  • 6 Дудов

    1 0 Отговор
    Новини за будали

    13:26 30.10.2025