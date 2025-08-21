Задържаха мъж, наръгал с нож друг на "Цариградско шосе"

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 26-годишен мъж, наръгал с нож 50-годишен мъж на бул. „Цариградско
шосе“.
На 20 август 2025 г. около 15,30 часа на бул. „Цариградско шосе“ в София обвиняемият А.Ж. нанасъл удар с нож в областта на корема на
И.Б. Обвиняемият му е причинил средна телесна повреда.
По случая е образувано досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. В хода на разследването са дадени указания и е назначена комплексна съдебна психолого-психиатрична експертиза.
С постановление на наблюдаващ прокурор А.Ж. е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.
1 Пловдив
Коментиран от #4
15:30 21.08.2025
2 мърсула
15:42 21.08.2025
3 Само така
15:54 21.08.2025
4 Запознат!
До коментар #1 от "Пловдив":За добро поведение. На мравката път правел, и чинно поздравявал всички. Оказало се че не е виновен. Видял човека да пада, тръгнал да го подпира, ама държал ножа и така 4-5 падания и стават такива работи.
15:56 21.08.2025