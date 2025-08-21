Новини
Задържаха мъж, наръгал с нож друг на "Цариградско шосе"

21 Август, 2025 15:28

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия

Задържаха мъж, наръгал с нож друг на "Цариградско шосе" - 1
Снимка: БГНЕС
Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 26-годишен мъж, наръгал с нож 50-годишен мъж на бул. „Цариградско
шосе“.

На 20 август 2025 г. около 15,30 часа на бул. „Цариградско шосе“ в София обвиняемият А.Ж. нанасъл удар с нож в областта на корема на
И.Б. Обвиняемият му е причинил средна телесна повреда.

По случая е образувано досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. В хода на разследването са дадени указания и е назначена комплексна съдебна психолого-психиатрична експертиза.

С постановление на наблюдаващ прокурор А.Ж. е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.


България
  • 1 Пловдив

    8 0 Отговор
    А Келeшът от Несебър защо не е в ареста?!

    Коментиран от #4

    15:30 21.08.2025

  • 2 мърсула

    5 0 Отговор
    ся го охранявайте и хранете за сметка на ганчуфците

    15:42 21.08.2025

  • 3 Само така

    1 1 Отговор
    Ръгаме му е майката. Докато последния българин и похарчат циганите и да се свърши

    15:54 21.08.2025

  • 4 Запознат!

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пловдив":

    За добро поведение. На мравката път правел, и чинно поздравявал всички. Оказало се че не е виновен. Видял човека да пада, тръгнал да го подпира, ама държал ножа и така 4-5 падания и стават такива работи.

    15:56 21.08.2025