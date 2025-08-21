Задържаха мъж, наръгал с нож друг на "Цариградско шосе"

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 26-годишен мъж, наръгал с нож 50-годишен мъж на бул. „Цариградско

шосе“.

На 20 август 2025 г. около 15,30 часа на бул. „Цариградско шосе“ в София обвиняемият А.Ж. нанасъл удар с нож в областта на корема на

И.Б. Обвиняемият му е причинил средна телесна повреда.

По случая е образувано досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. В хода на разследването са дадени указания и е назначена комплексна съдебна психолого-психиатрична експертиза.

С постановление на наблюдаващ прокурор А.Ж. е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.