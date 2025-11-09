Новини
Над 7 тона е откраднатото гориво, източвали са под земята

9 Ноември, 2025 14:36 1 319 26

  • гориво-
  • тръбопровод-
  • загоре

Двама от обвинените бяха задържани на място в землището на село Загоре, край Стара Загора в момент, в който точат гориво от тръбопровода

Над 7 тона е откраднатото гориво, източвали са под земята - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Съдът в Стара Загора решава в този час, дали четиримата обвиняеми за кражбата на над 7 тона дизел директно от тръбата на бургаската рафинерия, ще останат за постоянно в ареста. Все още съдът не се е произнесъл по искането на прокуратурата за постоянното задържане на четиримата.

Обвинени са Янко Михайлов на 31 години, Иван Йовчев и Пламен Пейчев – на 36 години, и Жеко Господинов на 42 години, съобщи бТВ.

Срещу четиримата има повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група и извършване на кражба в особено големи размери.

Ако бъдат признати за виновни, Наказателният кодекс предвижда затвор от 10 до 20 години затвора.

В средата на седмицата двама от обвинените бяха задържани на място в землището на село Загоре, край Стара Загора в момент, в който точат гориво от тръбопровода.

В този тръбопровод е бил изграден кран, от който горивото се е източвало и се е съхранявало в подземен съд в близост за тръбопровода.

Оттам с два автомобила, всеки от които със съдове с вместимост около тон, горивото било транспортиран до хале в покрайнините на Стара Загора, където пък е било съхранявано в 10-тонни цистерни. Това стана ясно днес в съдебната зала.

Според прокуратурата до разкриването на групата се е стигнало след използването и на специални разузнавателни средства.

Адвокатите на задържаните обаче са категорични, че към този момент няма достатъчно доказателства за авторство на техните подзащитни в тежкото деяние, в което са обвинени.

„Към настоящия момент считам, че е на лице обоснованото предположение, че са извършили престъплението, както и че са на лице доказателства, че могат да се укрият или да извършат друго престъпление“, коментира Нейка Тенева, наблюдаващ прокурор в Окръжната прокуратура в Стара Загора.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    12 4 Отговор
    Бойко краде от народа, а той от него.

    14:38 09.11.2025

  • 2 665

    18 5 Отговор
    Няма и половин цистерна а ни проглушиха ушите с обира на века.

    14:42 09.11.2025

  • 3 Сзо

    30 3 Отговор
    7000 литра по 2 лева да са на черно, това са 14000 лева. Срещу 54 млн откраднати в чували от банка .....

    Коментиран от #17

    14:43 09.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    Аз напълних десет туби с гориво за 21 ви ноември.

    14:47 09.11.2025

  • 5 Гост

    18 2 Отговор
    Те за масово убийство на деца дават по малко. Явно като крадеш от лоши си плащаш.

    14:49 09.11.2025

  • 6 Цвете

    7 4 Отговор
    АМИ, КЪДЕ ДА ХОДЯТ АКО НЕ В ЗАТВОРА???? МИСЛИЛИ МОЛЯ ВИ СЕ???? КАКВО МИСЛИТЕ ВИЕ ЗА 7 ТОНА ГОРИВО???? МОЖЕ БИ ДА ГИ НАХРАНЯТ И ПУСНАТ, ДА СИ ПОЧИВАТ, ЧЕ СА СЕ ПРЕРАБОТИЛИ. 🤑🤑🤑🙃😠👎👎👎💪💪💪

    14:49 09.11.2025

  • 7 Цвете

    3 3 Отговор
    АМИ, КЪДЕ ДА ХОДЯТ АКО НЕ В ЗАТВОРА???? МИСЛИЛИ МОЛЯ ВИ СЕ???? КАКВО МИСЛИТЕ ВИЕ ЗА 7 ТОНА ГОРИВО???? МОЖЕ БИ ДА ГИ НАХРАНЯТ И ПУСНАТ, ДА СИ ПОЧИВАТ, ЧЕ СА СЕ ПРЕРАБОТИЛИ. 🤑🤑🤑🙃😠👎👎👎💪💪💪

    Коментиран от #11

    14:51 09.11.2025

  • 9 Вицов

    7 2 Отговор
    сещам се за вица: Разговор между затворници:
    - Брато, ти за кво лежиш?
    - Абе, мани, счупих един позорец в работата.
    - И колко ти дадоха?
    - Двайсе години.
    - Дваййййййсе години!!!??? За един прозорец! Ти къде си работил бе?
    - На подводница.

    14:58 09.11.2025

  • 10 Старец

    9 2 Отговор
    Аз чета заглавието 7 тона Злато и си викам е тва е удар ,а то нафта

    14:59 09.11.2025

  • 11 665

    16 2 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    В БДЖ на смяна крадат двойно повече.

    15:00 09.11.2025

  • 12 Дейвид Чукачи

    9 2 Отговор
    Адвокатите им да пледират да ги съдят във Враца ! Там за убийство на пътя направо освобождават под гаранция , а за такава кражби нафтаджиите най-вероятно ще получат потупване по рамото !

    15:04 09.11.2025

  • 13 МПС

    13 3 Отговор
    Седем тона звучи гръмко, но на цени на черно е почти нищо. Хайде спрете да тръбите за кокошкарите а пишете за тези които искат да откраднат целия Лук ойл.

    15:08 09.11.2025

  • 14 ДА СА СЕ ВЪРЗАЛИ ЗА ГАЗОПРОВОДА НА РАДЕВ

    5 5 Отговор
    ТИЯ СА ЗА НАГРАДА БЕ, РУНДЬО БОТАША ДА ИМ ДАДЕ ОРДЕН СТАРА ПЛАНИНА! ТОЧИЛИ ЗА 15000 ЛВ. ЦЯЛ МЕСЕЦ, ДЕТСКА ГРАДИНА! БАШ ШАРЛАТАНИНА ИЗТОЧВА ЗА БОТАШ ЗА ЕДИН ДЕН - МИЛИОН И НЕЩО? КОЛКО ОТ ТОЗИ МИЛИОН Е ЗА НЕГО?

    15:10 09.11.2025

  • 15 Дон Хуан от Марково

    6 4 Отговор
    Да крадеш от крадеца , не е кражба. Да ги пускат момчетата. Рафинерията краде от всички нас ежедневно, краде и от бюджета, като изнася печалбата си. Пълен държавен контрол върху крадливия Лукойл още днес! Да я предложим на АRAMKO и да заделим за руснаците онези жалки 100млн за които я купиха от Костов.

    15:11 09.11.2025

  • 17 Tолупа

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сзо":

    е крадец N1 за всички времена!

    15:12 09.11.2025

  • 18 Симпатяга

    3 1 Отговор
    Горе долу На 1000лв по година се пада

    15:14 09.11.2025

  • 19 Асен

    9 1 Отговор
    Ще ги осъдят за някаква смешна сума това гориво ще го продадат ако имат късмет за около 10к а за тези дето са откраднали милиони и милиарди затвор кога ще има?

    15:17 09.11.2025

  • 20 Гошо

    2 1 Отговор
    Кокошкарска/и територия, обитатели , и ,,медии"

    15:19 09.11.2025

  • 21 бай чекмеджан: затвор за

    3 1 Отговор
    такива дето крадат и мен
    чрез пропуснати акцизи вместо в чекмеджарницата
    при техните

    15:31 09.11.2025

  • 22 име

    1 0 Отговор
    Хахаха, кокошкарска работа, 7 тона са няма и 20 хил. Онези в народното събрание ги крадат на час по толкова.

    15:44 09.11.2025

  • 23 Да полежат сега 20-тина години

    0 0 Отговор
    да пробват земната гравитация.

    15:47 09.11.2025

  • 24 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Нема Що,голям удар.С това гориво ще заредят 10 ТИРа.Една бензиностанция продава на ден по 7 тона вода без да броим горивото ,което е разредено с нея.

    15:48 09.11.2025

  • 25 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор
    Дизела почина а с него и геЙрмания.
    Да ви еа мкята гейрманофилска.

    15:50 09.11.2025

  • 26 Никой

    0 0 Отговор
    В България няма кражби - иначе щяхме да сме в списък "Магнитски", а ние нямаме такива.

    Хората са - "заделяли" - при повишено налягане - гражданите сами се организират - тръбата с горивото - да не се пръсне. Се е пренесла на друго място течността. Никой не краде нищо.

    15:53 09.11.2025