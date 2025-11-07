Предстои прокуратурата да повдигне обвинения на задържаните за кражба на гориво от "Лукойл"

Прокуратурата в Стара Загора предстои да повдигне обвинения на четиримата задържани за източване на дизелово гориво от тръбопровод на "Лукойл". Очаква се те да бъдат подведени под наказателна отговорност по 2 обвинения.
Първото - за заговор на две или повече лица да вършат престъпления в страната или в чужбина, а второто е за кражба в особено големи размери. Престъпната група е действала от около месец, предимно нощем.
Извършителите пробили тръбопровода и монтирали кран, чрез който отклонявали гориво към подземна цистерна, предварително заровена в земята. Разследващите са иззели около седем тона дизелово гориво.
По първоначални данни щетите възлизат на близо един милион лева.
