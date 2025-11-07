Новини
Предстои прокуратурата да повдигне обвинения на задържаните за кражба на гориво от "Лукойл"

7 Ноември, 2025 07:48 529 4

Извършителите пробили тръбопровода и монтирали кран, чрез който отклонявали гориво към подземна цистерна

Предстои прокуратурата да повдигне обвинения на задържаните за кражба на гориво от "Лукойл" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата в Стара Загора предстои да повдигне обвинения на четиримата задържани за източване на дизелово гориво от тръбопровод на "Лукойл". Очаква се те да бъдат подведени под наказателна отговорност по 2 обвинения.

Първото - за заговор на две или повече лица да вършат престъпления в страната или в чужбина, а второто е за кражба в особено големи размери. Престъпната група е действала от около месец, предимно нощем.

Извършителите пробили тръбопровода и монтирали кран, чрез който отклонявали гориво към подземна цистерна, предварително заровена в земята. Разследващите са иззели около седем тона дизелово гориво.

По първоначални данни щетите възлизат на близо един милион лева.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    3 0 Отговор
    Държавата отново прави наказателна акция срещу предприемчивите и технически грамотни граждани.

    07:53 07.11.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор
    ДремеинаКУРатурата да се заеме с кражбата на
    5О ООО ООО лв в черни чували ❗❗❗
    А, той глаДния проКУРор май е
    с МРЪСНИ РЪЦЕ❗❗❗

    07:54 07.11.2025

  • 3 Глишев

    0 0 Отговор
    абе ако бяхме нормална държава щяха да арестуват цялото ръководство на лукойл

    08:25 07.11.2025

  • 4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 0 Отговор
    А кога ще задържи и повдигне обвинения за кражба на държавата на Бойко Методиев Борисов и на Делян Славчев Пеевски?

    08:45 07.11.2025