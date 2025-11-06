Разбиха канал за кражба на гориво от тръбопровод на „Лукойл“

Кражби от тръбопровод на „Лукойл“ край Стара Загора са разкрити при акция на полицията в града, съобщи бТВ.

С помощта на монтиран кран и вкопана в земята цистерна група от четирима мъже е точела гориво от тръбопровода.

По първоначални данни щетите за бюджета надхвърлят 1 милион лева. Престъпната схема е действала основно нощем – горивото е било източвано през специално монтиран кран в подземна цистерна, след което е претоварвано в автомобили, снабдени с по един тон съдове за гориво.

Оттам горивото е било карано до база на групата, където е препродавана незаконно, без да се плащат дължимите акцизи и данъци.

Задържани са четирима мъже, срещу които се очаква да бъдат повдигнати обвинения.