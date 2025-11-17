Новини
Ново заседание по делото "Дебора"

Ново заседание по делото "Дебора"

17 Ноември, 2025 08:01 513 2

Процесът протича при закрити врата

Ново заседание по делото "Дебора" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ново заседание по делото "Дебора" ще се проведе днес районния съд в Пловдив. На него се очаква разпит на свидетели по процеса, който продължава повече от две години. През януари 2025 г. започна отначало след отвод на съдебния състав, припомня БНТ.

Процесът протича при закрити врата, заради чувствителна информация от личен характер. На последното заседание през октомври пострадалата Дебора Михайлова от Стара Загора беше разпитана повторно в присъствието на психолог. Обвиненията, повдигнати на Георги Георгиев, са за причинена средна телесна повреда и отправяне на смъртни заплахи. Той беше пуснат от ареста под парична гаранция от 10 000 лева.

Днешното заседание е насрочено за 10.00 часа.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тоя миксер

    3 0 Отговор
    Успешно заработва в София!
    Шантажирала е Георгиев и го извадила извън неови.
    Ако имаше правосъдие, нямаше да се стига до саморазправа!
    И на мен м и идва да мсачкам един съсед, еойто просперира само с интриги, съставяне на протоколи от Общото събрание с абсолютно неверно съдържание и т н- на ангажира съседите в полза лиготиите на друг.
    И няма оправия, няма МВР, няма прокуратура.
    Какво остава освен да му направим « мечка».

    08:17 17.11.2025

  • 2 Колко

    3 0 Отговор
    Години го протакат това дело да си върнат заплатите съд и прокуратура,че и телк-аджии сигурно има

    08:31 17.11.2025