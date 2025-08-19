Новини
Обвиниха българския шофьор на камион, ударил кола, в която изгоряха трима

19 Август, 2025 16:04 999 1

Българинът се лекува под охрана в хирургична клиника

Обвиниха българския шофьор на камион, ударил кола, в която изгоряха трима - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гръцката прокуратура повдигна обвинение в убийство по непредпазливост, причиняване на сериозна телесна повреда по непредпазливост и опасно управление на МПС на българския водач на камион, който вчера участва в тежка катастрофа край град Комотини, Северна Гърция.

При инцидента загинаха трима души, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Българинът се лекува под охрана в хирургична клиника в стабилно състояние. Той е опериран и когато състоянието му го позволява, ще му бъдат взети показания за обстоятелствата на инцидента.

Тежката катастрофа стана вчера по обяд в близост до пункт за пътни такси на магистралата „Егнатия“ край Комотини.

Камионът, управляван от българския гражданин, удари лек автомобил, който се запали. В резултат на пожара в автомобила загинаха трима души, а 49-годишна жена бе сериозно ранена, но се лекува без опасност за живота.

При катастрофата е засегнат и втори автомобил, в който са пътували роднини на жертвите, но те са успели да напуснат превозното средство навреме.

При засега неуточнени обстоятелства един от двата автомобила е бил спрял или се е движел с ниска скорост на около 600 м от пункта за пътни такси, когато е бил ударен от камиона.

Вчера „Прото тема“ съобщи, че жертвите са албански граждани. Според информацията в камиона е пътувал още един българин, който също е хоспитализиран.


