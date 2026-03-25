Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София

25 Март, 2026 16:10 890 5

Иззети са над 1 милион таблетки, суровини и машини за производство

Снимка: МВР
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разкриха нелегална фабрика за фалшиви лекарства и анаболни стероиди в София.

Производство и продажба на голямо количество забранени лекарствени продукти са иззети в хода на специализирана международна европейска операция "Pangea ХVIII". Полицейските действия са извършени от служители на „Икономическа полиция" в цялата страна.

В рамките на международната операция бяха проверени над 220 обекта в страната – аптеки, складове, фитнеси и козметични салони.

Иззети са над 1 милион таблетки, суровини и машини за производство. В Бургас и Русе са установени още: продажба на лекарства без рецепта; медикаменти с изтекъл срок; незаконно използване на ботулинов токсин и филъри.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    1 1 Отговор
    Възможно е да са били по-добри от тези в аптеките.

    16:12 25.03.2026

  • 2 Езвенете

    2 1 Отговор
    Саму дъ предупредъ дъ ни си слагате ботулиноф туксин ф членъ, чи става нъ зиг - заг!

    16:14 25.03.2026

  • 3 Петрова

    2 1 Отговор
    Всеки ден десетки разкрития за престъпленият извършвани от мафията ръководена от пеевски и борисов...
    И това само за месец.

    16:38 25.03.2026

  • 4 Кирил

    1 1 Отговор
    Марешки и най-големия вносител на фалшиви лекарства. Но едва ли ще го барнат, нали е под закрила.

    16:39 25.03.2026

  • 5 Анджо

    1 0 Отговор
    Защо не кажат имената на лекарствата за да се предпазим и да не купуваме от тях.

    16:46 25.03.2026