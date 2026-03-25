Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София

Разкриха нелегална фабрика за фалшиви лекарства и анаболни стероиди в София.
Производство и продажба на голямо количество забранени лекарствени продукти са иззети в хода на специализирана международна европейска операция "Pangea ХVIII". Полицейските действия са извършени от служители на „Икономическа полиция" в цялата страна.
В рамките на международната операция бяха проверени над 220 обекта в страната – аптеки, складове, фитнеси и козметични салони.
Иззети са над 1 милион таблетки, суровини и машини за производство. В Бургас и Русе са установени още: продажба на лекарства без рецепта; медикаменти с изтекъл срок; незаконно използване на ботулинов токсин и филъри.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Петрова
И това само за месец.
16:38 25.03.2026
