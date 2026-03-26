Екшън в София: Жена намушка двама пред метростанция "Стадион "Васил Левски", после още две жени край хотел "Хемус"

Жена е намушкала четирима души с нож в централната част на София - в района на булевардите "Драган Цанков" и "Евлоги и Христо Георгиеви“, съобщиха от МВР за БТА. Столичните полицаи работят по изясняване на самоличността на жената и обстоятелствата около случилото се.
От Центъра за спешна медицинска помощ казаха за БТА, че в 19:29 ч. са получили сигнал за мъж и жена, които са ранени на метростанция "Стадион Васил Левски". Две линейки са се отзовали на сигнала. Двамата са германски граждани, на видима възраст около 60-65 години. Прободните им рани са в областта на главата и части на тялото. Спешните екипи са ги откарали в УМБАЛСМ "Пирогов".
От "Пирогов" по-късно съобщиха, че тази вечер в Спешното отделение на университетската болница са транспортирани двама германски граждани. Те са преминали подробни прегледи и изследвания. Пострадалите са мъже на 65 г. и 63 г. имат наранявания, които изискват оперативно лечение. И двамата са без непосредствена опасност за живота към момента.
От Центъра за спешна медицинска помощ казаха още, че около 15 минути по-късно е получен втори сигнал за две момичета, които са намушкани на спирката на автобус 94 на бул. "Черни връх" в посока хотел "Хемус". И двете момичета отново са германски граждани. Те са откарани във Военно-медицинска академия (ВМА).
От ВМА съобщиха за БТА, че тази вечер са транспортирани две жени – на 26 и 30 години, немски граждани, пострадали при инцидент в София. След извършените медицински прегледи са установени прободни наранявания в областта на ръцете. Няма опасност за живота им.
1 Гост
21:18 26.03.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #14, #24, #38, #46
21:19 26.03.2026
3 Много
21:19 26.03.2026
4 Aлфа Bълкът
21:19 26.03.2026
5 Делю Хайдутин
Коментиран от #49
21:21 26.03.2026
6 Нещо не ми изглеждат араби
21:25 26.03.2026
8 Анонимен
Коментиран от #18
21:26 26.03.2026
10 СДС
Коментиран от #17
21:33 26.03.2026
11 Двамата
21:34 26.03.2026
12 Дудов
21:36 26.03.2026
13 Тома
Коментиран от #15
21:36 26.03.2026
14 Баш
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Какви 10км, макс 2 да са.
Коментиран от #42
21:39 26.03.2026
15 Кое, ве?!
До коментар #13 от "Тома":КонтраНаступа ли,ве...?!
21:50 26.03.2026
17 Уф, Божкеее...!
До коментар #10 от "СДС":Откъде се сети за тоз мъртвец...-СДС...?!
21:51 26.03.2026
18 Нали ти казаха!
До коментар #8 от "Анонимен":Има спор...- мъж ли е,или жена...?!
21:53 26.03.2026
19 Извършителят се издирва
таз женица как им се изплъзва на заптиетата
а често фащат кочове престъпници
21:53 26.03.2026
20 Егати жената
21:54 26.03.2026
21 РЕАЛИСТ
До коментар #16 от "Сатана Z":Ами , то кой ли обича немските фашаги. Вари ги ,печи ги ,все същите фашисти са си. И австрийците са същата стока.
21:58 26.03.2026
22 Хмм
Коментиран от #26
21:59 26.03.2026
23 Лумпен
Снимат ...
От 50 евро почват снимките..!
Пари трябват не дела ..!
21:59 26.03.2026
24 Руди
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Не са 10км, със самолет се ходи натам, далече е.
22:03 26.03.2026
25 И всичките
22:04 26.03.2026
26 От еврейски
До коментар #22 от "Хмм":Произход
22:05 26.03.2026
29 съсед
22:13 26.03.2026
31 демократ
22:13 26.03.2026
32 Питам
22:15 26.03.2026
33 Директно полети от ПАХИСТАН!
22:20 26.03.2026
34 Кой казал
До коментар #7 от "Ако са пришълци":че е била българка?
Коментиран от #40
22:21 26.03.2026
35 Война в софето!
22:24 26.03.2026
36 Няма случайни неща
22:25 26.03.2026
37 Изкуствен интелект това? писа ли
22:26 26.03.2026
38 таксиджия
До коментар #2 от "Последния Софиянец":1.6 километра, 6 евро.
22:30 26.03.2026
39 Седеф
22:32 26.03.2026
41 Почив
22:43 26.03.2026
42 Баш майсторът
До коментар #14 от "Баш":Ами от де да знае ,,софиянецът-последен" ,като той троли нейде от Прованса,а София е виждал само по тАлАвизора:)))
Коментиран от #43
22:44 26.03.2026
43 Здрасти
До коментар #42 от "Баш майсторът":А трябва ли му да вижда въобще тая тоалетна?
22:48 26.03.2026
44 Читател
22:50 26.03.2026
45 Възраждане
22:51 26.03.2026
46 емо
До коментар #2 от "Последния Софиянец":между 20 и 30 мин. пеша, и по малките улички пътят се минава близо до РПУ-то в Лозенец
Коментиран от #48
22:56 26.03.2026
47 Софиянец
23:07 26.03.2026
48 от квартала
До коментар #46 от "емо":С добър ход максимум 15 минути до Музея на земята и хората, където всъщност е нападнала вторите две на спирката на 94 при Хилтън.
23:12 26.03.2026
49 Копейкин Костя
До коментар #5 от "Делю Хайдутин":Това са руснаци с германски паспорти, а намушкалата ги е украинка с руско гражданство, понимаеш?
23:14 26.03.2026
50 Георги Илиев Митев
23:18 26.03.2026
51 Матю
03:01 27.03.2026