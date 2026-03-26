Екшън в София: Жена намушка двама пред метростанция "Стадион "Васил Левски", после още две жени край хотел "Хемус"

26 Март, 2026 21:15

И четиримата пострадали са германски граждани

Екшън в София: Жена намушка двама пред метростанция "Стадион "Васил Левски", после още две жени край хотел "Хемус" - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Жена е намушкала четирима души с нож в централната част на София - в района на булевардите "Драган Цанков" и "Евлоги и Христо Георгиеви“, съобщиха от МВР за БТА. Столичните полицаи работят по изясняване на самоличността на жената и обстоятелствата около случилото се.

От Центъра за спешна медицинска помощ казаха за БТА, че в 19:29 ч. са получили сигнал за мъж и жена, които са ранени на метростанция "Стадион Васил Левски". Две линейки са се отзовали на сигнала. Двамата са германски граждани, на видима възраст около 60-65 години. Прободните им рани са в областта на главата и части на тялото. Спешните екипи са ги откарали в УМБАЛСМ "Пирогов".

От "Пирогов" по-късно съобщиха, че тази вечер в Спешното отделение на университетската болница са транспортирани двама германски граждани. Те са преминали подробни прегледи и изследвания. Пострадалите са мъже на 65 г. и 63 г. имат наранявания, които изискват оперативно лечение. И двамата са без непосредствена опасност за живота към момента.

От Центъра за спешна медицинска помощ казаха още, че около 15 минути по-късно е получен втори сигнал за две момичета, които са намушкани на спирката на автобус 94 на бул. "Черни връх" в посока хотел "Хемус". И двете момичета отново са германски граждани. Те са откарани във Военно-медицинска академия (ВМА).

От ВМА съобщиха за БТА, че тази вечер са транспортирани две жени – на 26 и 30 години, немски граждани, пострадали при инцидент в София. След извършените медицински прегледи са установени прободни наранявания в областта на ръцете. Няма опасност за живота им.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    34 12 Отговор
    Намушка едно Прасе в хотел Берлин.

    21:18 26.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    77 27 Отговор
    От Стадион Васил Левски до Хотел Хемус са 10 км . Егати полицията имаме.А вчера дадоха още 11 млн на полицията за премии.

    Коментиран от #9, #14, #24, #38, #46

    21:19 26.03.2026

  • 3 Много

    60 4 Отговор
    привлекателно място за целогодишен туризъм била България според Киселовата компетентност...

    21:19 26.03.2026

  • 4 Aлфа Bълкът

    37 7 Отговор
    На някоя шопкиня да не ѝ омръзна от муджахидините?

    21:19 26.03.2026

  • 5 Делю Хайдутин

    59 9 Отговор
    Чуждите дали случайно са евреи?

    Коментиран от #49

    21:21 26.03.2026

  • 6 Нещо не ми изглеждат араби

    39 8 Отговор
    Ще да е някоя укро-бандеровска драма.

    21:25 26.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анонимен

    27 2 Отговор
    Дайте снимка на "жената"

    Коментиран от #18

    21:26 26.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 СДС

    22 4 Отговор
    Демокрация.

    Коментиран от #17

    21:33 26.03.2026

  • 11 Двамата

    25 2 Отговор
    възрастни господа на секс туризъм ли са били ?

    21:34 26.03.2026

  • 12 Дудов

    34 2 Отговор
    То с тия травестити не можеш да разбереш-жени ли са, мъже ли са?

    21:36 26.03.2026

  • 13 Тома

    25 0 Отговор
    Започна се.

    Коментиран от #15

    21:36 26.03.2026

  • 14 Баш

    42 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Какви 10км, макс 2 да са.

    Коментиран от #42

    21:39 26.03.2026

  • 15 Кое, ве?!

    11 2 Отговор

    До коментар #13 от "Тома":

    КонтраНаступа ли,ве...?!

    21:50 26.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Уф, Божкеее...!

    16 2 Отговор

    До коментар #10 от "СДС":

    Откъде се сети за тоз мъртвец...-СДС...?!

    21:51 26.03.2026

  • 18 Нали ти казаха!

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Има спор...- мъж ли е,или жена...?!

    21:53 26.03.2026

  • 19 Извършителят се издирва

    24 3 Отговор
    интересно
    таз женица как им се изплъзва на заптиетата

    а често фащат кочове престъпници

    21:53 26.03.2026

  • 20 Егати жената

    35 0 Отговор
    Да не ти е в къщата..

    21:54 26.03.2026

  • 21 РЕАЛИСТ

    13 14 Отговор

    До коментар #16 от "Сатана Z":

    Ами , то кой ли обича немските фашаги. Вари ги ,печи ги ,все същите фашисти са си. И австрийците са същата стока.

    21:58 26.03.2026

  • 22 Хмм

    9 1 Отговор
    пострадалите са германци

    Коментиран от #26

    21:59 26.03.2026

  • 23 Лумпен

    29 3 Отговор
    Тя полюцията още е в трънките !
    Снимат ...
    От 50 евро почват снимките..!
    Пари трябват не дела ..!

    21:59 26.03.2026

  • 24 Руди

    25 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Не са 10км, със самолет се ходи натам, далече е.

    22:03 26.03.2026

  • 25 И всичките

    23 6 Отговор
    Са долни хазари чуждестранни "гости" от тел авииив

    22:04 26.03.2026

  • 26 От еврейски

    20 4 Отговор

    До коментар #22 от "Хмм":

    Произход

    22:05 26.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 съсед

    16 2 Отговор
    Това звучи като някакъв фейк. Как пък една сирена не се чу в района тази вечер, всичко си беше тихо и спокойно.

    22:13 26.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 демократ

    13 3 Отговор
    Личат си партизанските гени yбии нaцcита мaмицaта му дeбм

    22:13 26.03.2026

  • 32 Питам

    21 1 Отговор
    КЪДЕ Е ВИСОКО ПЛАТЕНАТА ПОЛИЦИЯ ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ ??

    22:15 26.03.2026

  • 33 Директно полети от ПАХИСТАН!

    15 5 Отговор
    ТЕРОРИЗМА НА НОЖОВЕТЕ ВЕКЕ В БЪЛХАРНИКА И СОФЕТО. САКАХТЕ ЕВРО,ХЕЙСКА ДЕМОКРАЦИЯ. ХАЙДЕ ЧЕСТИТ ТЕРОРИЗЪМ! ИМА И НАМУШКАНИ МЪЖЕ, ЩО НЕ ПИШЕТЕ? ОЩЕ Ч УЖДЕНЦИ ПРИЕМАЙТЕ, ОЩЕ, ОЩЕ.

    22:20 26.03.2026

  • 34 Кой казал

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ако са пришълци":

    че е била българка?

    Коментиран от #40

    22:21 26.03.2026

  • 35 Война в софето!

    6 4 Отговор
    Падналите под кнайфа дали са юдей и янки? Питам за един приятел.

    22:24 26.03.2026

  • 36 Няма случайни неща

    10 1 Отговор
    И четиримата пострадали са германски граждаждани.

    22:25 26.03.2026

  • 37 Изкуствен интелект това? писа ли

    6 1 Отговор
    Голямо зле сте.

    22:26 26.03.2026

  • 38 таксиджия

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    1.6 километра, 6 евро.

    22:30 26.03.2026

  • 39 Седеф

    15 3 Отговор
    Германски граждани от арабски произход.

    22:32 26.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Почив

    17 0 Отговор
    Станахме европейци. И у Мюнхен е така.

    22:43 26.03.2026

  • 42 Баш майсторът

    13 2 Отговор

    До коментар #14 от "Баш":

    Ами от де да знае ,,софиянецът-последен" ,като той троли нейде от Прованса,а София е виждал само по тАлАвизора:)))

    Коментиран от #43

    22:44 26.03.2026

  • 43 Здрасти

    2 5 Отговор

    До коментар #42 от "Баш майсторът":

    А трябва ли му да вижда въобще тая тоалетна?

    22:48 26.03.2026

  • 44 Читател

    3 3 Отговор
    Не трябва да подкрепяме насилие но жена тук е по голям мъж от много мъже.

    22:50 26.03.2026

  • 45 Възраждане

    4 7 Отговор
    Какво правят швабите в България, някой пита ли

    22:51 26.03.2026

  • 46 емо

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    между 20 и 30 мин. пеша, и по малките улички пътят се минава близо до РПУ-то в Лозенец

    Коментиран от #48

    22:56 26.03.2026

  • 47 Софиянец

    4 5 Отговор
    Тази трябва публично да я режат на парчета !

    23:07 26.03.2026

  • 48 от квартала

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "емо":

    С добър ход максимум 15 минути до Музея на земята и хората, където всъщност е нападнала вторите две на спирката на 94 при Хилтън.

    23:12 26.03.2026

  • 49 Копейкин Костя

    9 8 Отговор

    До коментар #5 от "Делю Хайдутин":

    Това са руснаци с германски паспорти, а намушкалата ги е украинка с руско гражданство, понимаеш?

    23:14 26.03.2026

  • 50 Георги Илиев Митев

    3 13 Отговор
    Явно другаря Путин е виновен и вилнеят неговите хора на територията на Република България. Всички знаят, че българите от български произход са русофили и подръжници на комунистическите режими и партии. Логично е, че след като Република България се управлява и до ден днешен от комунисти и " деца на социализма " да са лошо настроени срещу германците и чуят ли германска реч се нахвърлят като хищни животни върху тези невинни хора ! Доказателство за всичко това е и бездействието на всички институции и охранителни организации, че извършителят на тези престъпления все още не е заловен в този малък град София спрямо всички останали столични градове по света, където такива извършители се откриват за броени минути и часове !

    23:18 26.03.2026

  • 51 Матю

    0 1 Отговор
    По принцип съм за н-то, но иначе съм не, но искам да отблежа един много важен факт, а именно: "а шлиби ди дички, а сли да сли".

    03:01 27.03.2026