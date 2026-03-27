Задържаха за срок до 72 часа жената, намушкала с нож четирима чужденци в София

Днес, 27.03.2026 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняема Г. Б. за престъпления по чл. 116, ал. 1, т. 4, пр. 3 и т. 11, пр. 1, вр. чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1 НК, а именно, че:
- На 26.03.2026 г., около 19,30 ч. в гр. София, в района на паркинга на Национален стадион „Васил Левски“, по хулигански подбуди, направила опит умишлено да умъртви повече от едно лице, а именно М. Б. и Ф. Ш., като ги наръгала с нож съответно единия в задната гръдна половина вдясно, в областта на корема и в областта на дясно рамо, а другия в областта на дясно рамо;
- На 26.03.2026 г., около 19,40 ч. в гр. София, в автобус на градския транспорт, находящ се на бул. „България“ и бул. „Черни връх“, по хулигански подбуди, направила опит умишлено да умъртви повече от едно лице, а именно Н. К. и Дж. К., като ги наръгала съответно едната в областта на ляво и дясно рамо, другата в ляво и дясно рамо и дясна ръка.
На пострадалите своевременно е била оказана висококвалифицирана медицинска помощ. Всички те са граждани на Република Германия.
Досъдебното производство е образувано на 26.03.2026 г. в условията на неотложност и се води от СДВР под ръководството и надзора на СГП.
С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемата е задържана за срок до 72 часа.
Предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бою циганина
17:59 27.03.2026
2 Браooo...
18:02 27.03.2026
3 Тома
4 Българан
5 авантгард
От новия тип жена ще да е, дето мъж не я поглежда.
Тръгнало с екшън да се изявява..
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ъхъ
До коментар #5 от "авантгард":Типична костовистка! Налудният поглед я издава!
8 Уса
9 Архимандрисандрит Бибиян
10 мдаа
Поглед на опасно луд човек.
Не е българка, не и по прозиход.
Това че е атакувала в два отделни случая четирима германци / или германоговорящи/ няма как да е случайно.
11 Костадин
12 Вчера
13 Едно добро начало
14 ма тя не е
До коментар #11 от "Костадин":българка, бе.
Колкото твоя идол от Максуда е българин.
15 Ежедневно
16 Навярно
17 ЕДГАР КЕЙСИ
18 Сотир
19 Абсурдистан
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ЕДГАР КЕЙСИ
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Гербер
25 ГУМЕН КРАДЕВ
До коментар #4 от "Българан":не е вярно !
Ти си още жив !
19:14 27.03.2026
26 где милиционери-бг??
27 Корнелия
До коментар #23 от "Mими Кучева🐕🦺":Повече прилича на Пиги Йотова , като две капки вода .
28 тъй ли...
До коментар #4 от "Българан":Да, ето, че и ти днес пишеш статуси, защото османската империя не си е свършила работата навремето.
29 чак пък да е опит за убийства на 4 ?
30 Христо
31 Жената - нинджа да се назначи
До коментар #1 от "бою циганина":да оханява БГ граница. Кьорав мигрант няма да мине !
32 Фейк - либераст
33 Анонимен
До коментар #2 от "Браooo...":Гледайте малоумното интервю на Николай Дойнов след новините по НОВА. Водещият е поканил психолог, който буквално оплю жената! При изтеглянето на камерите, Дойнов продължи с гнусливата си усмивка да се хили с госта.
34 Анонимен
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Големи
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Евгени от Алфапласт
39 ПРОГРЕСИВЕН ГЛАСО ПОДАВАТЕЛ
ИМА ИЗБИРАТЕЛНИ ПРАВА КАТО
ВСИЧКИ ВАС И ЩЕ СЕ РЕДИ
НА ОПАШКА ПРЕД 25 МИР.....УЖАС😱...
40 хе хе
До коментар #5 от "авантгард":Моли се да не те среща, щото другото и оръжие е едно на батерии.
41 Съмнявам се
До коментар #29 от "чак пък да е опит за убийства на 4 ?":Според теб, тази от снимката дали може да различава ляво от дясно?
42 Този коментар е премахнат от модератор.