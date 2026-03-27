Задържаха за срок до 72 часа жената, намушкала с нож четирима чужденци в София

27 Март, 2026 17:50

Днес, 27.03.2026 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняема Г. Б. за престъпления по чл. 116, ал. 1, т. 4, пр. 3 и т. 11, пр. 1, вр. чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1 НК, а именно, че:

- На 26.03.2026 г., около 19,30 ч. в гр. София, в района на паркинга на Национален стадион „Васил Левски“, по хулигански подбуди, направила опит умишлено да умъртви повече от едно лице, а именно М. Б. и Ф. Ш., като ги наръгала с нож съответно единия в задната гръдна половина вдясно, в областта на корема и в областта на дясно рамо, а другия в областта на дясно рамо;

- На 26.03.2026 г., около 19,40 ч. в гр. София, в автобус на градския транспорт, находящ се на бул. „България“ и бул. „Черни връх“, по хулигански подбуди, направила опит умишлено да умъртви повече от едно лице, а именно Н. К. и Дж. К., като ги наръгала съответно едната в областта на ляво и дясно рамо, другата в ляво и дясно рамо и дясна ръка.

На пострадалите своевременно е била оказана висококвалифицирана медицинска помощ. Всички те са граждани на Република Германия.

Досъдебното производство е образувано на 26.03.2026 г. в условията на неотложност и се води от СДВР под ръководството и надзора на СГП.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемата е задържана за срок до 72 часа.

Предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    41 12 Отговор
    пуснал съм лудите на паша, оправяйте са

    Коментиран от #31

    17:59 27.03.2026

  • 2 Браooo...

    35 22 Отговор
    достойна българка, която варди Родината от гражданите германци - Ахмад, Шукри и Афифа! Веднага да се награди с медал, а прокурорът да бъде изпратен директно в Белене за нарушаване на изконните ѝ права!

    Коментиран от #33

    18:02 27.03.2026

  • 3 Тома

    31 19 Отговор
    Ако гражданите са били от Бангладеш или Шри Ланка хвала на българката

    18:07 27.03.2026

  • 4 Българан

    12 31 Отговор
    Сега ще поле и в някоя психиатрия, а по време на цялото 5вековно турско робство такива са увисвали на въжето с кеф. За 5века сме са ни изчисти ли от боклука, но не са успели всичко.

    Коментиран от #25, #28

    18:09 27.03.2026

  • 5 авантгард

    33 17 Отговор
    Това на снимката по-страшно от мечка.
    От новия тип жена ще да е, дето мъж не я поглежда.
    Тръгнало с екшън да се изявява..

    Коментиран от #7, #21, #40

    18:11 27.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ъхъ

    30 9 Отговор

    До коментар #5 от "авантгард":

    Типична костовистка! Налудният поглед я издава!

    18:23 27.03.2026

  • 8 Уса

    34 5 Отговор
    Жената е добре според американските стандарти и може да продължи да мушка

    18:25 27.03.2026

  • 9 Архимандрисандрит Бибиян

    10 6 Отговор
    Таа че си я пазиме и кога Пембен и останалите пемберуди ни направат протест че я пущиме у тълпата да коли измекяри!

    18:29 27.03.2026

  • 10 мдаа

    21 2 Отговор
    Непогледната от мъж повлекана с фамилията Кондева.
    Поглед на опасно луд човек.

    Не е българка, не и по прозиход.
    Това че е атакувала в два отделни случая четирима германци / или германоговорящи/ няма как да е случайно.

    18:32 27.03.2026

  • 11 Костадин

    4 24 Отговор
    Браво на жената,България е само и еднственно за БЪЛГАРИТЕ

    Коментиран от #14

    18:34 27.03.2026

  • 12 Вчера

    17 3 Отговор
    информацията беше че мъжете са от Германия , а жените ирландки ? Както и да е - пак дезинформация!

    18:35 27.03.2026

  • 13 Едно добро начало

    11 6 Отговор
    Ако са ѝ иззели ножа, мога да ѝ подаря нов!

    18:36 27.03.2026

  • 14 ма тя не е

    11 12 Отговор

    До коментар #11 от "Костадин":

    българка, бе.
    Колкото твоя идол от Максуда е българин.

    18:37 27.03.2026

  • 15 Ежедневно

    11 2 Отговор
    Голяма хулиганка. Предполагам, че е от върнатите от чубина бежанки, съгласно съглашението.

    18:37 27.03.2026

  • 16 Навярно

    9 9 Отговор
    член на култа на Петрохан.

    18:38 27.03.2026

  • 17 ЕДГАР КЕЙСИ

    9 18 Отговор
    ТАZИ "ЖЕНА" НЯКАКЪВ "ОZBEPЯЛ" КОМУНОПИТЕК ...................... КОЯТО ИСКА ДА УБИВА "ВСИЧКО" ЗАПАДНО И НЕ РУСКО ..................... ИМА "ПАРТИИ" КОИТО НАСАЖДАТ УМРАZA. KЪМ БЪГАРИ ................... КОИТО НЕ СА СЪГЛАСНИ С ТЯХНАТА ФАШИСТКА ИДЕОЛОГИЯ ..................... ФАКТ !

    18:39 27.03.2026

  • 18 Сотир

    12 11 Отговор
    Всичките от възраждане са такива.

    18:44 27.03.2026

  • 19 Абсурдистан

    14 1 Отговор
    Неосвидетелсвана и не осъждана с криминално досие. Прекрасна държава!

    18:44 27.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 10 Отговор
    ВСИЧКИ ОТ ПАРТИЯТА НА ....................... КОПЕЙКИН И ЧОРАПА СА КАТО ...................... ФАШИZOИДНА "ЧИСТОКРЪВНА" БЪЛГАРКА ...................... ФАКТ !

    18:54 27.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гербер

    4 10 Отговор
    Ще изпразним лудниците и ще гледаме сеира на Радев 😈😈😈💀☠👿🤐😜😘😘😘 ГЕРБ ПОБЕДА!!!!

    18:55 27.03.2026

  • 25 ГУМЕН КРАДЕВ

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Българан":

    не е вярно !
    Ти си още жив !

    19:14 27.03.2026

  • 26 где милиционери-бг??

    6 6 Отговор
    понеже милиционерите правят мащабни акции и вземат малко пари за това , ние ще трябва да сеи направим дървени ножове и да тренираме за да се пазим от идиоти по улицата.Тази като я гледам е рускиня или е от комунистически сой .Явно я знаят ,но заради баща ,майка я пазят.в центъра на софия трябва с бронежилетка и строг нашийник ли да се движим ,г-да милиционери с малки заплати??как по цял ден сте там с ръцев джобовете и играете пинг-понг ,а като дойде рамбовица с двата ножа ви няма никакви.

    19:14 27.03.2026

  • 27 Корнелия

    9 7 Отговор

    До коментар #23 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Повече прилича на Пиги Йотова , като две капки вода .

    19:15 27.03.2026

  • 28 тъй ли...

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българан":

    Да, ето, че и ти днес пишеш статуси, защото османската империя не си е свършила работата навремето.

    19:29 27.03.2026

  • 29 чак пък да е опит за убийства на 4 ?

    7 5 Отговор
    Май е прекалено да се обвинява жената в опит за убийство на четирима души. Тя, ако е искала да ги убие, е щяла да се цели повече вляво, в сърдечната област, а не вдясно. Има нещо съмнително за мотивите, как всичките са германски граждани. А жената не е освидетелствана от психолог и психиатър.

    Коментиран от #41

    19:52 27.03.2026

  • 30 Христо

    3 4 Отговор
    И, защо я задържате..Жената има повече мъжко достойнство,от всичките големи мъже.. Изкарайте и другите,ще оправят чужденците.

    19:54 27.03.2026

  • 31 Жената - нинджа да се назначи

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "бою циганина":

    да оханява БГ граница. Кьорав мигрант няма да мине !

    19:58 27.03.2026

  • 32 Фейк - либераст

    8 1 Отговор
    Като свършиха мъжете дето вършат работа жените се побъркаха!

    20:09 27.03.2026

  • 33 Анонимен

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Браooo...":

    Гледайте малоумното интервю на Николай Дойнов след новините по НОВА. Водещият е поканил психолог, който буквално оплю жената! При изтеглянето на камерите, Дойнов продължи с гнусливата си усмивка да се хили с госта.

    20:14 27.03.2026

  • 34 Анонимен

    5 4 Отговор
    Тези германски граждани да си стоят в Германия... или в Арабия и Африка. България е на Българите! Браво на тази смела Българка, имаща повече мъжко достойнство за разлика от повечето мъже!

    20:26 27.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Големи

    0 3 Отговор
    Боклуци са се изходили по-долу. Един връз друг на празните си и прости кратуни.

    Коментиран от #37

    20:41 27.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Мале, колко прилича на вдовицата! И същото яке, ужас!

    21:59 27.03.2026

  • 39 ПРОГРЕСИВЕН ГЛАСО ПОДАВАТЕЛ

    4 2 Отговор
    И ТАЗИ ОТ ФИГ.1☝
    ИМА ИЗБИРАТЕЛНИ ПРАВА КАТО
    ВСИЧКИ ВАС И ЩЕ СЕ РЕДИ
    НА ОПАШКА ПРЕД 25 МИР.....УЖАС😱...

    22:16 27.03.2026

  • 40 хе хе

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "авантгард":

    Моли се да не те среща, щото другото и оръжие е едно на батерии.

    22:53 27.03.2026

  • 41 Съмнявам се

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "чак пък да е опит за убийства на 4 ?":

    Според теб, тази от снимката дали може да различава ляво от дясно?

    00:46 28.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.