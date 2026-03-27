Задържаха за срок до 72 часа жената, намушкала с нож четирима чужденци в София

Днес, 27.03.2026 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняема Г. Б. за престъпления по чл. 116, ал. 1, т. 4, пр. 3 и т. 11, пр. 1, вр. чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1 НК, а именно, че:

- На 26.03.2026 г., около 19,30 ч. в гр. София, в района на паркинга на Национален стадион „Васил Левски“, по хулигански подбуди, направила опит умишлено да умъртви повече от едно лице, а именно М. Б. и Ф. Ш., като ги наръгала с нож съответно единия в задната гръдна половина вдясно, в областта на корема и в областта на дясно рамо, а другия в областта на дясно рамо;

- На 26.03.2026 г., около 19,40 ч. в гр. София, в автобус на градския транспорт, находящ се на бул. „България“ и бул. „Черни връх“, по хулигански подбуди, направила опит умишлено да умъртви повече от едно лице, а именно Н. К. и Дж. К., като ги наръгала съответно едната в областта на ляво и дясно рамо, другата в ляво и дясно рамо и дясна ръка.

На пострадалите своевременно е била оказана висококвалифицирана медицинска помощ. Всички те са граждани на Република Германия.

Досъдебното производство е образувано на 26.03.2026 г. в условията на неотложност и се води от СДВР под ръководството и надзора на СГП.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемата е задържана за срок до 72 часа.

Предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемата.